La longue nuit du dodo

En se donnant pour objectif de ressusciter le dodo, la start-up américaine Colossal Biosciences s’offre un gros coup de pub. Récit.

A l’entrée du Muséum national d’histoire naturelle trône le dodo, un oiseau exotique lourd et lent, au plumage bleu-gris, doté d’ailes atrophiées qui ne lui permettaient pas de voler. Le volatile, endémique de l’Île Maurice, a disparu à la fin du XVIIe siècle. Trop flegmatique, trop peu méfiant à l’égard des humains, trop rêveur peut-être, rien n’a pu le sauver. Il fut la cible d’une chasse acharnée.

Apprentis-sorciers

Aujourd’hui, la start-up américaine Colossal Biosciences, basée au Texas, entend faire entrer le dodo dans un processus de « dé-extinction », grâce au séquençage d’un ADN ancien et à des technologies de clonage. L’entreprise – soutenue par la CIA et Paris Hilton (c’est vrai…) – envisage aussi de ressusciter le mammouth laineux, qui balançait jadis ses défenses avantageuses de la Sibérie au sud de Malakoff.

A lire aussi: ChatGPT va-t-il grand-remplacer nos écrivains?

Bien sûr les observateurs râlent : c’est scientifiquement infaisable ! Pourquoi se lancer dans une telle entreprise alors qu’il serait préférable de sauver des espèces qui sont aujourd’hui en voie d’extinction ? L’entreprise, elle, espère le doux miel du retour sur investissement. Hitler, en son temps, avait encouragé les célèbres biologistes Lutz et Heinz Heck à recréer l’auroch sauvage – monstrueux animal disparu dans la nuit des temps, et ancêtre des bovins domestiques actuels. Leurs aurochs germaniques bricolés à base de croisements génétiques furent lâchés dans la forêt primaire de Białowieża, dans la Pologne occupée par les nazis. Les animaux ne semblent pas avoir survécu à la nature, à la guerre et aux humains. L’époque n’était pas propice. Toutes ces initiatives arrivaient peut-être trop tôt.

Les apprentis-sorciers de demain – revenant sur les temps récemment perdus – chercheront sûrement à recréer en laboratoire certains spécimens disparus : le gaulliste de gauche, l’homme non déconstruit, la femme au foyer, le berger allemand, la femme à barbe, le poinçonneur des Lilas, le communiste historique…

0 Partages Partagez Print Email

0 Partages Partagez Print Email