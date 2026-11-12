L’homme providentiel existe-t-il encore?

Le régime présidentiel a-t-il atteint ses limites ?

Natacha Polony, Teddy Riner, Éric Zemmour… Le président de Reconquête est le dernier en date à avoir annoncé sa candidature, mardi soir sur TF1 . Au total, jusqu’à présent, près d’une quarantaine de personnalités prétendent à la présidence de la République. Christine Lagarde pourrait à son tour se lancer dans la course, qui n’a pas encore fait le plein. Or cette inflation d’ambitions personnelles illustre le dérèglement du système politique. La Ve République a été taillée, dans sa monarchie élective, pour des grands hommes, voire des militaires. Toutefois, depuis le général de Gaulle, dont l’exemple envahit les imaginaires, cette race a progressivement disparu. Le sauveur providentiel n’existe plus, hormis dans les rêveries de toutes ces bonnes volontés.

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Citadelles

Aucun de ces prétendants n’ose aller à la source du désordre démocratique dont ils sont pourtant l’expression. Ils ne veulent pas remettre en question les limites du régime présidentiel qu’ils veulent à leur tour habiter. Ce faisant, ils persistent à reléguer, souvent dans un amas de « Moi, je », le peuple ordinaire. Montesquieu avait prévenu : « Pour faire de grandes choses, il ne faut pas être un grand génie ; il ne faut pas être au-dessus des humains, il faut être avec eux. » Cette attente de modestie, d’horizontalité, de proximité, traverse la France oubliée par trop d’élites enamourées d’elles-mêmes. « Chaque homme est nécessaire », a dit Benoît XVI. Cette analyse m’a fait écrire ailleurs : « Les contours d’une VIe République, parlementaire, décentralisée et ouverte à une cohabitation avec les citoyens, sont à penser dès à présent. La question de la suppression de la fonction présidentielle peut même être posée, tant est devenu illusoire le mythe de la “rencontre d’un homme et d’un peuple” . »

Cette réflexion sur les limites de la Ve République n’appartient, hélas, qu’à la France insoumise. Cette paresse intellectuelle est regrettable. En effet, Jean-Luc Mélenchon n’entend développer « la souveraineté populaire permanente » que pour promouvoir sa « Nouvelle France », qui veut remplacer la nation millénaire. Les tenants du statu quo appellent la société civile à réoxygéner la vie politique. Polony, Riner, Zemmour sont issus de ce monde vierge de toute compromission politicienne. Mais Emmanuel Macron se présentait déjà, en 2016, comme le candidat hors système dénonçant une démocratie confisquée et un monde politique bloqué. Depuis, jamais les Français n’ont été à ce point méprisés par une oligarchie qui n’a cessé de se consolider dans ses citadelles institutionnelles.

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Riner piquera-t-il des voix à Mélenchon ?

L’urgence serait donc de rompre avec ce qui ne fonctionne plus. Ce n’est en tout cas pas le cas de Teddy Riner, qui entend apparemment perpétuer, avec la bénédiction de Macron dit-on, un centrisme de bon aloi. Le judoka guadeloupéen pourrait néanmoins séduire aussi une partie de l’électorat, jeune et « racisé », de l’extrême gauche. Éric Zemmour, moins que d’autres, n’envisage non plus de renoncer à son ambition de sauver la France au prix de sa personne.

Je crains néanmoins que cette posture courageuse ne soit dépassée, sinon dans l’utile détermination que mettra l’ancien journaliste à répéter les mots interdits par la police de la pensée, dont celui de remigration.