Les rendez-vous manqués de notre histoire…

Artisan des levées de fonds pour la campagne présidentielle de François Fillon en 2017 et de la campagne de Michel Barnier à la primaire de 2022, Arnaud de Montlaur explique pourquoi Bruno Retailleau coche à ses yeux toutes les cases de l’homme d’État qu’il faut au pays. Allons à la primaire de la droite et du centre, dit-il, mais de grâce que la France ne se trompe plus de candidat, cette fois!

Alphonse de Lamartine écrivait : « Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé. » Lamartine était un grand romantique et la gestion d’un pays l’est moins, mais tout de même ! Certains politiciens se révèlent être des hommes d’État dans l’exercice de leurs fonctions, tandis que d’autres excellent dans la communication !

La France a manqué de chance à plusieurs reprises en faisant des choix de présidents bien hasardeux. Depuis trente ans, quatre hommes, avec des programmes robustes, auraient très probablement pu mettre notre pays sur une trajectoire positive, mais le sort en a décidé tout autrement.

Raymond Barre, en 1988, sous le slogan « Du sérieux, du solide, du vrai », défendait un programme reposant sur une ligne libérale, centriste et réformatrice, avec pour objectif de moderniser l’économie française, de réduire les déficits publics et de renforcer la compétitivité du pays. Sept ans plus tard, en 1995, Édouard Balladur arrive avec un programme nommé « Croire en la France », de sensibilité libérale, conservatrice et européenne. Il reposait sur une volonté de poursuivre les réformes économiques tout en préservant la cohésion sociale. Dominique Strauss-Kahn ne s’est pas présenté à l’élection présidentielle de 2012 après une affaire new-yorkaise rocambolesque, digne d’un roman de SAS. Son projet politique reposait sur une ligne sociale-démocrate, conciliant économie de marché, intervention publique, dialogue social et redistribution. En 2017, enfin, François Fillon propose un programme intitulé « Pour une France libre », d’inspiration libérale et conservatrice. Il proposait une transformation profonde de l’État, de l’économie et du système social français.

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Chez nos voisins, des personnalités politiques fortes, de droite comme de gauche, ont mené des réformes structurelles. On peut citer Gerhard Schröder, Jean Chrétien ou Margaret Thatcher…

Qui sème le dégagisme et la déconstruction récolte l’incompétence. Dès lors, l’immobilisme structurel règne en maître. Aujourd’hui, nous devons commencer par un départage des candidats de la droite et du centre, comme le souhaite une grande majorité de nos compatriotes.

Alors, allons à cette primaire, comme le propose précisément aujourd’hui Bruno Retailleau dans Le Figaro, en donnant les modalités d’un vote en début d’année. Sinon, organisons un duel élégant à la manière de Barry Lyndon !

Parmi la quarantaine de candidats déclarés à la présidentielle, bien peu sont capables de défendre et d’apaiser nos concitoyens. Ne manquons pas une nouvelle fois ce rendez-vous avec l’Histoire. Bruno Retailleau a clairement le projet le plus construit, le plus solide et le plus abouti. Il a le courage et la légitimité nécessaires pour débloquer notre pays. Son parcours parle pour lui.