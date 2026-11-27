L’Agence France-Presse a suspendu l’accès à AFP Forum à la suite d’une intrusion informatique. L’incident rappelle combien les médias dépendent d’infrastructures numériques communes.

Pour la plupart des lecteurs, une dépêche de l’AFP est une information que l’on retrouve, parfois sous des titres différents, dans plusieurs journaux. Derrière ces quelques lignes se trouve pourtant une organisation mondiale et une infrastructure informatique dont dépendent des milliers de professionnels. Depuis jeudi, l’une de ses plateformes, AFP Forum, est inaccessible à la suite d’une cyberattaque.

L’agence a isolé le service après avoir détecté une intrusion dans la nuit du 25 au 26 novembre. Les rédactions qui y récupèrent habituellement des contenus disposent de solutions alternatives proposées par l’AFP. Des spécialistes extérieurs participent aux investigations. Vendredi matin, ni l’identité des responsables ni l’étendue d’une éventuelle compromission des données n’étaient établies.

Cyberattaque contre l’AFP, prise d’assaut par des pirates informatiques : une infrastructure essentielle au débat public

Avec Reuters et Associated Press, l’AFP appartient au petit nombre d’agences capables de couvrir l’actualité à l’échelle mondiale. Ses correspondants permettent à des journaux qui ne disposent pas de bureaux à l’étranger de rendre compte d’une élection américaine, d’une crise diplomatique ou d’une catastrophe naturelle. Cette mutualisation est indispensable à de nombreux titres de presse, mais elle crée aussi des dépendances communes.

Une indisponibilité prolongée peut retarder la publication de photographies ou de reportages. Une atteinte à l’intégrité des contenus serait autrement plus préoccupante : imaginons qu’une fausse annonce économique, attribuée à une agence réputée, circule pendant quelques minutes avant d’être démentie. Les conséquences pourraient dépasser de loin le monde de la presse. Rien n’indique cependant qu’une telle manipulation ait eu lieu dans le cas présent.

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Les rédactions ont appris à se méfier des images produites par intelligence artificielle et des comptes anonymes sur les réseaux sociaux. Elles doivent désormais réfléchir aussi à la sécurité de leurs propres fournisseurs. Cela suppose des procédures de vérification indépendantes, une capacité à poursuivre le travail lorsque certains services sont indisponibles et des moyens techniques adaptés.

Dans une période où la confiance accordée aux médias est déjà fragile, la tentation serait de présenter toute intrusion comme une opération de guerre informationnelle. Il convient de ne pas préjuger des conclusions de l’enquête. Qu’il s’agisse de criminalité informatique ou d’une autre motivation, cette attaque suffit néanmoins à rappeler que la liberté d’informer dépend aussi de la robustesse des outils qui permettent à l’information de circuler.