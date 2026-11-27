Se prévalant d’une sorte de légitimité qu’il estime quasiment incontestable, M. Philippe refuse de participer à une primaire de la droite et du centre, alors qu’il décroche méchamment dans les sondages. D’un autre côté, les talentueux MM. Bellamy et Baroin peuvent-ils aider à relancer la campagne du conservateur Retailleau?

Le trio que concerne ce billet est celui que composent Édouard Philippe, Bruno Retailleau et David Lisnard. C’est en son sein que se trouve la meilleure chance d’accéder au second tour de l’élection présidentielle. À condition qu’un certain nombre d’obstacles soient levés. Et d’abord cette propension quasi suicidaire à n’avoir qu’une envie en tête : tout faire pour perdre !

Le temps presse et, du côté de la France qu’on ne veut pas ou qu’on désire moins, on s’active.

L’extrême gauche, avec un Jean-Luc Mélenchon qui a le vent révolutionnaire en poupe, voit affluer de nombreux ralliements, toute honte bue, pour rejoindre le succès possible, de la part de ceux qui, oubliant la détestation d’hier, espèrent recueillir les fruits de leur reniement.

Un trou de souris pour un éléphant

Du côté de François Hollande, il y a une forme de sadisme à le voir scruter, avec une feinte sérénité mais une véritable impatience, l’évolution de Raphaël Glucksmann. Va-t-il progresser, stagner ou reculer ? Le trou de souris que l’ancien président a déjà bien connu s’élargira-t-il au point de lui permettre un retour et une présence au second tour ? D’autant plus qu’il n’aura pas que les socialistes raisonnables comme soutiens. Son projet et ses réflexions ont mis de l’eau centriste dans le vin socialiste, qui n’a d’ailleurs jamais été insupportable à boire, contrairement à certaines potions amères, difficiles à digérer, sur le plan républicain.

Gabriel Attal, le plus talentueux du lot, s’acharne à démontrer qu’avoir été Premier ministre d’Emmanuel Macron n’est pas une tare, dès lors qu’il s’est opposé à lui à cause de la dissolution et qu’il est trop jeune pour ne pas aspirer à un avenir flamboyant. Mais il devra convaincre que sa volte-face et sa révolte méritent davantage d’être saluées que sa prise de distance à l’égard du président, auquel il doit beaucoup, ne mérite d’être réprouvée. Gabriel Attal a du temps devant lui : il ne sera pas président de la République en 2027.

Fondamentalement, le macronisme est mort et ceux qui l’ont approché sont aujourd’hui considérés comme contagieux. Quel formidable et désolant hiatus entre cette personnalité exceptionnelle dont on attendait beaucoup en 2017 et qui, dix ans plus tard, toutes déceptions comprises, en est réduite, tant bien que mal, à solliciter un peu d’honnêteté pour une évaluation équitable de ses actions ou de ses manques ! Il a été élu grâce à l’engagement, initialement en partie respecté, de dépasser la droite et la gauche. Mais le paradoxe est que, malgré des dispositions et des dons peu communs, il a paru lui-même dépassé, en certaines circonstances, par l’exercice présidentiel. La qualité d’un homme est indépendante de la force et de l’aura d’un président.

Les citoyens de droite navrés

Le terrain est, d’une certaine manière, dégagé pour le trio dont l’existence importe à la droite et au centre. Les citoyens que cette cause et ce combat mobilisent sont navrés de constater à quel point on traîne et combien les responsables politiques concernés semblent peu conscients de l’urgence. Il n’y a plus que cinq mois avant l’échéance capitale et pourtant chacun paraît musarder dans son pré carré ! On n’a plus le loisir de s’interroger sur le calendrier que certains candidats privilégient : le mois de décembre ou celui de février. Pour que les choses se décantent, que les sondages se redressent ou que la défaite soit peu ou prou consommée avant l’heure ?

Édouard Philippe est en train de payer la rançon de sa fonction de Premier ministre auprès du président. Celui-ci l’avait fait sortir de la masse indistincte des ambitieux ordinaires pour le projeter en pleine lumière. Édouard Philippe a pourtant fait commettre à Emmanuel Macron des erreurs dont le premier quinquennat a été en partie gangrené. L’action, alors, de l’actuel candidat et la personnalité qu’il a révélée n’ont pas été d’une qualité et d’une vigueur telles – son manque de courage, notamment, à propos de Notre-Dame-des-Landes – qu’elles aient pu nous rendre indulgents à l’égard de son irresponsabilité d’aujourd’hui.

Croyant être au zénith, il refusait toute primaire au nom d’une argumentation peu convaincante, plus personnelle que véritablement motivée. Il estimait, du haut de son avance, pouvoir se prévaloir d’une sorte de légitimité quasiment incontestable. Déjà, le consensus autour de lui était battu en brèche et l’adhésion à ce qu’il représentait et à ce qu’il proposait – son projet promis « massif » était, au fond, d’un classicisme sévère et sans surprise – relevait davantage d’un effort démocratique pour échapper au pire que d’un enthousiasme sincère et spontané.

Il décline au point, désormais, dans un dernier sondage, de ne même plus figurer parmi les trois premiers et d’être dépassé par David Lisnard. Pourtant, il se campe plus que jamais dans une majesté superficielle et une obstination qui démontrent surabondamment que, si l’on avait eu le moindre doute, il n’aurait pas pu être un grand président admiré.

Il est difficile, certes, d’abandonner sa propre cause narcissique, avec un étrange entêtement, au profit d’une cause plus large, plus exemplaire que soi. Mais tout de même, de la part d’un ancien Premier ministre, il n’était pas malséant d’espérer une autre attitude. Comme je ne peux être le candidat choisi par tous, je casse et j’empêche le tout ! Triste et puéril comportement !

S’il s’était alors fait connaître d’une large partie de l’opinion, Retailleau regrette désormais d’avoir participé à un gouvernement de Macron

Bruno Retailleau possède de formidables vertus, devenues trop rares dans le monde politique. Une pensée et une intelligence conservatrices exemplaires, courageuses, structurées et cohérentes. Une intégrité et une moralité qui m’ont touché au plus haut point dès que je l’ai connu. Ses adversaires les lui reconnaissent. Une aptitude à l’argumentation que la sincérité et la spontanéité de ses convictions affaiblissent parfois, car il est tellement assuré de ce qu’il affirme qu’il en oublie cette règle fondamentale : la nécessité de le démontrer brillamment. Cet homme, cette personnalité sont infiniment respectables.

Pourquoi, alors, est-il si bas dans les sondages, stagnant quand il ne décline pas, David Lisnard étant largement mieux placé ? À cause de sa participation, pour des motifs légitimes – éviter le pire et engendrer le meilleur dans le domaine régalien -, à des gouvernements macronistes et de son départ pour des raisons humaines plus que politiques ou techniques ? Il s’était estimé trahi par le Premier ministre actuel. Peut-être.

Mais, si l’on peut discuter l’efficacité de l’équipe des Vendéens qu’il a gardée auprès de lui, dans une fidélité réciproque, c’est surtout à cause de cette erreur qui l’a conduit à ne pas mesurer la distance entre un collectif de qualité, certes, mais peu préparé à une joute présidentielle, et une équipe de véritables professionnels.

Quand un responsable politique s’est assigné pour mission capitale de persuader une majorité de ses concitoyens que son projet conservateur – qu’il affirme radical mais que ses adversaires jugent archaïque et trop rigide – est le meilleur pour sortir le pays de l’ornière, il est fondamental qu’il soit assisté par un collectif aux antipodes de cette structure intellectuelle et politique. Ce collectif doit être moderne, dans le bon sens du terme, réactif, parfois provocateur, adepte d’une communication qui ne soit pas datée. Bruno Retailleau a choisi un ton sur ton : plus rien ne se distingue et la constance de ses propos, faute d’être exploitée de manière étincelante dans l’espace public, est presque perçue comme une monotonie plutôt que comme une chance. Il y a un risque de redondance quand la diffusion est trop conforme à l’original. Quand le fond ne surprend plus, il faut étonner autrement !

TRONCONNEUSE

Certes, François-Xavier Bellamy est au sein de cet aréopage une voix politique lucide et convaincante et le soutien constant que François Baroin apporte à son combat n’est pas non plus sans importance. On souhaiterait que ce dernier fît preuve de moins de pudeur et de plus d’engagement explicite : Bruno Retailleau y gagnerait beaucoup !

Lisnard dit qu’il refuse de choisir en cas de second tour Le Pen / Philippe

David Lisnard, lui, n’est pas seulement libéral et le résumer à cela serait absurde. Il n’est pas non plus définissable par son rapport au Rassemblement national. À entendre certains questionnements, on dirait pourtant que c’est l’essentiel.

Passer du remarquable maire de Cannes qu’il est à une candidature élyséenne n’a rien qui doive choquer, et la condescendance de François-Xavier Bellamy à cet égard n’est pas du meilleur effet.

David Lisnard, comme Bruno Retailleau, ne suscite aucune inquiétude quant à un éventuel manque de courage : homme d’action, prêt à toutes les ruptures pour la sauvegarde de la nation – retraites, école, justice, pouvoir présidentiel, etc. -, à l’évidence, il accomplira ce qu’il promettra.

Surtout, avec sa volonté de s’en prendre à tout ce qui bloque, entrave, verrouille, interdit sans la moindre justification, avec son désir de mettre à bas les normes inutiles ou superfétatoires, d’ouvrir toutes grandes les fenêtres de la France et de répudier la bureaucratie qui stérilise toutes les initiatives, il est en accord avec le sentiment majoritaire d’un peuple qui ne rêve que de voir sortir son pays de ses bandelettes de momie afin de le retrouver vivant et réactif. Une nation avec son corset enfin délacé.

Il a été le premier à vouloir une primaire, rejoint maintenant par d’autres. Il la souhaite, lui qui ne s’est jamais compromis avec le macronisme, pour faire disparaître toute trace de ce dernier dans la famille de la droite et du centre. Il propose de l’élargir jusqu’à Éric Zemmour, qui en rêverait, mais je doute que David Lisnard l’emporte sur ce point.

Omniprésent sur les réseaux sociaux, maîtrisant de mieux en mieux l’art de l’entretien, en ne s’abandonnant plus à des digressions qui détournaient de l’essentiel de ses réponses, il répond avec calme, quitte à devoir se répéter, aux questions lassantes et secondaires qui lui sont parfois posées.

Ce qui est capital dans sa campagne, c’est qu’il ne cesse de progresser et que son discours, fondamentalement inspiré par la liberté, la responsabilité et donc l’efficacité, occupe une place de plus en plus importante et convaincante dans le débat public. Si le libéralisme fait peur à certains, l’exigence de liberté qui l’inspire est plébiscitée.

Ce trio, en particulier Bruno Retailleau et David Lisnard, est en accord sur l’essentiel. Il n’est pas nécessaire, à son sujet, de dénombrer les catégories de droite qui seraient sensiblement distinctes les unes des autres, alors que leurs différences, subtiles et identifiables pour les spécialistes, n’ont aucune incidence sur les convictions de ces candidats ayant la liberté comme boussole, relevant à la fois d’une droite forte sur le régalien, efficace sur le plan économique et généreuse, mais non prodigue, dans le registre social. Réaliste, courageuse et présente en Europe et dans le monde. Aucune servilité ni attitude de matamore, mais une France fidèle à son passé, à son histoire et redevenue une nation rassemblée. N’opposant plus force et générosité, la première étant la condition de la seconde.

Considérons et évaluons ce trio. Un ne pourra plus, un ne peut pas, le dernier pourra peut-être. C’est aujourd’hui mais comment sera-ce demain ?

Seule certitude : les atermoiements doivent cesser. Le peuple de droite et du centre n’en peut plus d’être confronté à une double angoisse. Si les trois se départagent ou s’accordent, le pire ne sera pas sûr.