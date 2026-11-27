Voix superbes, chœurs et orchestre remarquables servent la mise en scène exceptionnelle de Robert Wilson

S’il est un ouvrage à découvrir ou à redécouvrir durant cette saison à l’Opéra de Paris, c’est bien la Turandot de Puccini telle qu’elle a été naguère mise en scène par Robert Wilson et telle que l’Académie de Musique et de Danse a la sagesse de la ressusciter aujourd’hui.

Le metteur en scène américain n’a pas produit que des merveilles sur les scènes lyriques. Faisant souvent travailler ses assistants à sa place, selon des schémas préétablis, et n’apparaissant dans le théâtre que quelque temps avant la première, toujours attaché à des effets lumineux très élaborés, il a signé un nombre incalculable de réalisations sur lesquelles il appliquait certes une esthétique irréprochable, mais qui ne servait jamais que des principes qui s’étaient figés avec le temps, au détriment des ouvrages qu’il mettait en scène.

Une obscurité poignante

Pour Turandot cependant, ce hiératisme, cette gestuelle irréelle, ce style épuré à l’extrême font merveille.

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Wilson a bien entendu évacué avec bonheur toute chinoiserie imbécile, tout décor, tout costume, tout accessoire, tout geste anecdotiques. Et cette limpidité laisse à la musique toute sa place, sans distraire l’attention du spectateur. Elle restitue toute sa puissance, toute sa poésie à la partition.

Le metteur en scène est en cela aidé par des éléments du remarquable décor voulu par lui et réalisé par Stéphanie Engeln, par les costumes saisissants des soldats qu’a créés Jacques Reynaud. Tout cela est noir, d’un noir terrible et solennel qui rejette le peuple de Pékin et la soldatesque brutale dans une obscurité poignante sur laquelle se détachent les tuniques claires de Timour, de Liu et de Calaf, le costume éclatant de blancheur du Fils du Ciel suspendu dans les airs et la robe théâtrale, d’un rouge presque aveuglant, de la sanguinaire princesse Turandot.

Distribution féminine exceptionnelle

Ce hiératisme est fait pour servir idéalement une légende intemporelle, ce dépouillement confère au chant un espace immense où du coup il semble régner seul. Et ils magnifient la superbe voix de la glaciale et marmoréenne Turandot d’Elza van den Heever comme celle, vibrante et bouleversante, de la Liu d’Adriana Gonzalez. Si la distribution féminine est exceptionnelle, elle n’est pas trahie par les voix de Yusif Eyvazov (le prince Calaf), Alexander Tsymbalyuk (Timur, le roi déchu) ou de Carlo Bosi (Altoum, empereur de la Chine), même si elles ne sont pas aussi éclatantes. Ni par le comportement extravagant et fantaisiste des dignitaires Ping, Pang, Pong.

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Dirigé avec une énergique intelligence par Eun Sun Kim qui vient d’un pays où l’on connaît l’arbitraire des régimes impériaux, l’Orchestre de l’Opéra est simplement magnifique. Tout aussi remarquable est le chœur préparé par Alessandro Di Stefano.

Après cette production si épurée qu’elle paraît quasiment parfaite, et même si la douloureuse mort de Liu est malheureusement occultée par un excès de hiératisme qui tue la tragédie, il sera difficile de voir d’autres productions de cet opéra de Puccini. On a ici atteint un degré de perfection qui les rendra terriblement, inutilement décoratives. Et l’on regrettera ce dépouillement grandiose où le chant et la musique règnent en souverains.

Turandot, de Giacomo Puccini.

Opéra de Paris-Bastille.

Du 27 novembre au 27 décembre 2026.

2h30