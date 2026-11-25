Par décision du Conseil supérieur de l’éducation, cette figure emblématique de la révolution haïtienne et de la lutte contre l’esclavage vient d’entrer au programme scolaire de nos collèges. Et pourtant…

Dans un communiqué publié le 23 novembre, la Fondation pour la mémoire de l’esclavage « salue l’entrée de Toussaint Louverture dans les nouveaux programmes scolaires de collège ». Nos petites têtes blondes, ou plus précisément nos ados boutonneux, pourront (devront) enfin célébrer le combattant de la liberté. La figure tutélaire de la révolution haïtienne à l’origine du premier État indépendant issu d’une révolte d’esclaves. Le martyr de Napoléon, capturé par les Français, déporté en métropole et emprisonné au fort de Joux dans le Doubs, où il meurt sans doute de froid. L’icône progressiste, honorée par la République. Et pourtant, Toussaint est tout sauf un saint.

Un sanguinaire

La vie de Toussaint de Bréda, son patronyme d’origine, demeure étroitement liée à l’esclavage. Affranchi à l’âge de 33 ans, il achète à son tour un esclave venu d’Afrique de l’Ouest, nommé Jean-Baptiste, puis acquiert en 1779 une plantation de café exploitée par treize esclaves. Après avoir pris part à la grande insurrection des esclaves de Saint-Domingue, en 1791, il se rallie deux ans plus tard à la Couronne espagnole, qui le promeut général et lui fournit fusils et munitions pour combattre les Français, eux aussi implantés dans l’île. Toussaint Louverture arme alors les esclaves en leur promettant la liberté « s’ils acceptent d’assassiner les Blancs »1.

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Dès 1794, il change de camp, au moment où la France révolutionnaire décrète l’abolition de l’esclavage. Le sang des colons, espagnols cette fois, ne cesse pas pour autant de couler. L’officier français Kerverseau ironise2 sur les premiers faits d’armes de Toussaint Louverture sous ses nouvelles couleurs : « Il lança une attaque surprise sur Saint-Raphaël, d’où, le matin même, on lui avait envoyé, à sa demande, des vivres et des munitions ; puis il marcha sur les Gonaïves3, dont il s’empara après avoir fait égorger tous les Blancs qui étaient venus auparavant implorer sa protection, et se déclara commandant sous les ordres du général Laveaux. Tels furent les exploits par lesquels il signala son entrée sous les drapeaux de la République. »

Sans rancune ?

Élevé au grade de général de brigade par la Convention nationale en juillet 1795, l’ancien affranchi se constitue rapidement un petit potentat dans toute la bande ouest de Saint-Domingue. Un jour, il s’épanche devant son état-major, réuni autour de lui : il raconte avoir été violemment frappé à la tête par le bâton d’un colon alors qu’il était encore esclave. La suite de l’histoire ? « Quand la Révolution éclata, le hasard me fit rencontrer ce Blanc ; c’était au haut du Cap. Je l’abordai et lui dis, lui montrant mon gilet : Reconnais-tu ce sang ?… Il pâlit, chancela et me demanda grâce… Je lui ouvris le ventre avec mon poignard. Mes amis, l’homme ne doit jamais oublier les humiliations qu’il a reçues. »

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Sorti victorieux en 1801 (grâce au soutien des Anglais et des Américains) de la féroce guerre civile qui l’oppose à André Rigaud, Toussaint fait assassiner, à la baïonnette pour la plupart, près de 5 000 prisonniers partisans de son ancien rival, dont certains sont âgés de 14 ans à peine. Il annexe aussitôt la partie orientale de l’île sans l’assentiment du gouvernement consulaire, s’autoproclame gouverneur à vie et fait adopter une Constitution inspirée de celle de l’an VIII. Malgré l’abolition de l’esclavage, la traite est maintenue, tout comme le travail obligatoire. La possibilité de recourir de nouveau à une main-d’oeuvre servile importée d’Afrique est même envisagée4, pour alimenter en bras les grandes plantations.

Nouvel État policier

Les conditions de travail draconiennes imposées par Toussaint Louverture et la crainte d’un retour de l’esclavage contribuent à provoquer, dès l’automne, une révolte dans la plaine du Nord orchestrée par son propre neveu, le général Moyse Louverture. Près de 250 colons européens installés dans la région sont massacrés au cri de « mort à tous les Blancs ! ». Soucieux de maintenir son autorité, le gouverneur à vie réprime sans ambages : après avoir fait défiler les régiments mutinés, il contraint certains officiers suspects à sortir des rangs et à se tirer une balle dans la tête. D’autres félons sont attachés devant la bouche de trois pièces de canon, avant d’être déchiquetés par la mitraille, tandis que son neveu a droit à un trépas plus conventionnel devant un peloton d’exécution. Une « charte pour un nouvel État policier » est rédigée et stipule, entre autres, que « tout individu créole, homme ou femme, convaincu d’avoir tenu des propos tendant à troubler la tranquillité publique, mais ne méritant pas la mort, sera envoyé aux champs pour y travailler avec une chaîne à un pied pendant six mois ».

Cela reste, au fond, une histoire de famille quand Napoléon Bonaparte envoie, non pas son neveu mais son beau-frère, le général Leclerc, reprendre la main sur l’île et, accessoirement, restaurer l’esclavage. Toussaint Louverture ordonne alors à ses lieutenants de pratiquer la politique de la terre brûlée et d’exterminer la population européenne. Confronté à la cruauté de l’ennemi, Leclerc, qui n’est pourtant pas un tendre lui non plus, évoque son effroi dans une lettre adressée au futur empereur : « Vous ne pouvez vous faire une idée des horreurs commises dans ce pays. Plus de 1 000 Blancs, Noirs ou mulâtres ont été égorgés par les ordres de Toussaint, de Dessalines et de Christophe. Dans nos expéditions, nous avons trouvé plus de 6 000 hommes, femmes et enfants qu’ils avaient emmenés avec eux dans les bois et qu’ils se préparaient à assassiner. » La fin de l’histoire de Toussaint Louverture, on la connaît. Mais nos collégiens connaîtront-ils le reste de l’histoire ?

L’auteur lance le site deboulonneur.fr, qui publie chaque jour une biographie inédite sur le côté obscur de l’un de nos grands hommes. NDLR

1/ Comme le relate notamment le colon français Laplace, dans une lettre du 4 avril 1794 adressée au gouverneur espagnol de Saint-Domingue.

2/ Dans un rapport adressé au ministère de la Marine quelques années plus tard.

3/ Saint-Raphaël et Gonaïves appartiennent alors à la partie espagnole de l’île.

4/ En 1801, le marchand français Joseph Bunel est envoyé par Toussaint Louverture en Jamaïque, pour notamment acheter 10 000 esclaves aux Anglais.