La doctrine mélenchoniste promet une transformation sans coup de force de la société. Mais les récents travaux pratiques de sa «révolution citoyenne» prouvent le contraire.

Depuis un mois, LFI est accusé de toutes parts d’attiser les braises et de pousser la jeunesse à la violence, voire à l’insurrection. Des accusations infamantes, se défend le mouvement qui prétend privilégier les méthodes démocratiques et œuvrer à une« révolution citoyenne », pour reprendre le titre de la dernière publication de son think tank, l’Institut La Boétie, parue en septembre.

Si, dans la postface de l’ouvrage, dont la sortie a été éclipsée par l’actualité émeutière, Jean-Luc Mélenchon appelle la « gauche des Lumières radicales », qu’il se pique d’incarner, à abolir « l’État néolibéral » et la « colonialité », vue comme un « trait historique de l’État français », il semble toutefois demander que l’on épargne celles de nos institutions qui tiennent « une place particulière dans la construction nationale ».

À en croire le général Tapioca, le projet Insoumis se bornerait à un « programme de transition », dont « l’application ne fera pas basculer la France du jour au lendemain dans un collectivisme abouti, mais plutôt dans une économie mixte ». Et de conclure : « Transformer l’État ne doit pas consister à attendre l’intervention des masses. Il faut la susciter. » Sauf surprise de l’Histoire, Mélenchon promet donc de ne pas renverser le pouvoir par la force ou à la faveur d’un coup d’État, juste de mettre la société sous tension permanente.

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Au soir du 8 octobre, ce charabia pseudo-modéré n’a pas empêché le naturel trotskiste de revenir au galop. Ravi de l’ampleur de la mobilisation lycéenne à Paris, Mélenchon s’exclame : « La Bastille est reprise ! » Après les damnés de la terre, le voilà qui prend donc le parti des damnés de la terminale B. Pourquoi se priver ? Les violences urbaines ne semblent pas nuire à sa cote dans les sondages, pas plus que les accusations d’antisémitisme.

Quand on sait que LFI érige la ville Saint-Denis en modèle de sa « Nouvelle France », on peut légitimement s’inquiéter. Dans la commune de Bally Bagayoko, la délinquance est enracinée, bon nombre de halls d’immeuble squattés par les dealers et les fusillades récurrentes.

Le 17 octobre, de jeunes pillards y ont attaqué une boutique de sportswear de la chaîne allemande Snipes tandis que le Foot Locker, autre enseigne de sneakers prisée par la « gen Z », se barricadait, nous apprend Le Point. Le lendemain, un appel à dévaliser des magasins supplémentaires circulait encore sur internet : « Footkorner, Intersport, Macadam, Carrefour : venez nombreux ! »

La « révolution citoyenne » veut peut-être abattre l’État néolibéral, mais manifestement pas la racaille néolibérale qui lui fournit ses compagnons de route. Pendant que des adolescents encagoulés erraient encore dans les rues, une fête sauvage pour la légalisation du cannabis se tenait place de la Mairie. Depuis l’élection de Bally Bagayoko, la moitié des policiers municipaux a quitté ses fonctions. Les électeurs ne pourront pas dire qu’ils n’étaient pas prévenus.