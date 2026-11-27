Les comptes nationaux publiés vendredi confirment la dégradation de l’activité française. L’investissement recule, les exportations fléchissent et les marges de manœuvre budgétaires se réduisent.

À quelques mois de la fin du second quinquennat d’Emmanuel Macron, la France se retrouve confrontée à une situation économique dont les chiffres sont difficilement conciliables avec les ambitions affichées en 2017. Le PIB a diminué de 0,2 % au troisième trimestre, selon l’Insee, qui avait initialement estimé ce recul à 0,1 %. Les données non arrondies font également apparaître une légère contraction au deuxième trimestre : la France est donc entrée en récession technique, même si l’ampleur de la baisse demeure limitée.

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Le phénomène mérite d’être pris au sérieux, au-delà de la querelle sur quelques dixièmes de point. L’acquis de croissance pour 2026 n’est plus que de 0,1 %. Autrement dit, si l’activité stagne au dernier trimestre, la progression annuelle de la richesse produite sera presque imperceptible. La promesse d’un redressement des finances publiques devient d’autant plus difficile à tenir que les recettes fiscales dépendent elles aussi de la vigueur de l’économie.

Mauvais bilan économique et France en récession : les entreprises et les ménages hésitent à investir

La formation de capital fixe diminue de 0,9 % au troisième trimestre. Les entreprises non financières réduisent leurs investissements de 0,8 %, tandis que ceux des ménages reculent de 1,9 %. Les exportations baissent de 1,6 %. Ces mauvais résultats témoignent d’une économie dans laquelle les décisions engageant l’avenir deviennent plus difficiles à prendre.

Un entrepreneur qui reporte l’ouverture d’un atelier ou un ménage qui renonce à faire construire ne réagit naturellement pas au seul niveau des prélèvements. Le crédit, les perspectives de débouchés et l’incertitude politique comptent aussi. Mais l’instabilité fiscale et réglementaire ajoute un risque que les pouvoirs publics pourraient au moins s’efforcer de réduire.

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La consommation résiste un peu mieux. Le pouvoir d’achat par unité de consommation remonte de 0,2 %, après une baisse de 0,5 % au trimestre précédent. Ce redressement partiel ne doit pas masquer la fragilité des budgets familiaux. Le chômage atteint 8,2 % et la confiance des ménages reste nettement sous sa moyenne historique.

Le débat budgétaire devrait donc porter autant sur les conditions de création de richesses que sur leur répartition. À force de discuter de nouvelles recettes fiscales comme si leur rendement était indépendant de la santé des entreprises, la France risque d’aggraver les difficultés qu’elle prétend résoudre. C’est à cette contradiction que se heurte aujourd’hui le bilan économique du macronisme.