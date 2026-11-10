C’est une cyberattaque aussi inédite qu’inquiétante qui a secoué la grande distribution française. En visant à distance les systèmes de réfrigération de centaines de magasins, les pirates ont provoqué des dégâts considérables. Derrière ce sabotage aux airs de farce technologique, la justice pointe désormais directement l’ombre de Téhéran.

Dans la nuit du 11 au 12 octobre dernier, près de 700 supermarchés répartis dans tout l’Hexagone ont fait l’objet d’une cyberattaque d’un genre nouveau. En prenant le contrôle à distance des contrôleurs de réfrigération de marques grand public – via des interfaces web mal sécurisées –, les attaquants ont déclenché des cycles de dégivrage anormaux et illimités. Résultat : une hausse brutale des températures dans les vitrines, des tonnes de denrées perdues, des dégâts financiers colossaux pour les commerçants et même une vingtaine de départs de feu localisés.

L’Iran derrière la cyberattaque sur nos frigos et supermarchés ? Vers une enquête judiciaire et une riposte diplomatique

Lundi 9 novembre, le soufflet est retombé sur le plan géopolitique, informe Le Figaro : le parquet de Paris a officialisé l’ouverture d’une information judiciaire visant une unité cyber offensive des Gardiens de la Révolution iraniens, plus précisément le groupe baptisé « Shahid Kaveh ». Menées conjointement par la DGSI et l’Ofac (Office anticybercriminalité), les investigations ont permis de remonter la piste de ces saboteurs qui utilisaient des groupes-écrans aux noms évocateurs (comme CyberAveng3rs) pour masquer leur commanditaire étatique.

Face à ce que le quai d’Orsay qualifie d’acte d’une « agressivité sans précédent » touchant directement l’infrastructure civile du pays, l’ambassadeur d’Iran a été convoqué en urgence. Le gouvernement français a d’ores et déjà prévenu qu’il ne s’interdisait rien en matière de riposte, ouvrant la voie à des sanctions européennes ciblées.

A lire aussi : De l’Iran au Maroc, l’hostilité envers Israël demeure le meilleur ciment politique

Quand la guerre hybride s’invite dans nos rayons : l’Iran accusé d’être derrière la cyberattaque sur nos frigos et supermarchés

Au-delà du choc logistique, cet épisode met en lumière la vulnérabilité abyssale des infrastructures connectées du quotidien. Pointées du doigt pour leur manque de sécurisation élémentaire, les failles des objets connectés industriels et commerciaux offrent un boulevard aux puissances étrangères en mal de déstabilisation asymétrique.

Ce mode opératoire n’en est d’ailleurs pas à son coup d’essai : quelques mois plus tôt, des incidents similaires avaient visé des économats militaires américains. En s’en prenant directement au cœur de la chaîne alimentaire française, la cyberguerre froide a franchi un cap, transformant le simple frigo de supermarché en nouveau front géopolitique.