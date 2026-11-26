Au Salon des maires, le champion de judo a expliqué que la guerre en Ukraine n’était pas la nôtre et que la France n’avait plus les moyens d’aider Kiev. La polémique laisse deux questions ouvertes. Que ferait Riner face à une Russie victorieuse ? Et à qui prendrait-il des voix s’il allait jusqu’au premier tour ?

Mercredi 25 novembre, Teddy Riner, comme d’autres candidats à la présidentielle, est venu faire son marché de parrainages au Salon des maires. Deux semaines après avoir annoncé sa candidature à l’Élysée, le judoka national se voit demander s’il faudrait avancer la date du scrutin. Il répond que oui, parce que l’actualité ne lui inspire rien de bon. Qu’est-ce qui, au juste, ne sent pas bon ? Il évoque la Russie et la présence, récemment rendue publique, de militaires français en Ukraine. Au micro de Paul Larrouturou, il lâche : « Je ne comprends pas qu’on envoie des troupes en Ukraine, alors que ce n’est pas notre guerre. » Relancé, il semble comprendre que ses propos lui échappent. Il se reprend et explique que, s’il était élu, il voudrait réunir les parties pour mettre fin à la guerre. Le soir, tout le monde lui demandait ce qu’il pensait de Vladimir Poutine.

🔴[EXCLU] « L'Ukraine n'est pas notre guerre », lance @teddyriner au Salon des maires de France.



C'est une petite phrase qui va faire beaucoup de bruit. Voici le plan-séquence (avec une seule coupe, le temps de passer une porte) et le script exact de cet échange qui vient… pic.twitter.com/AxJPKn8S04 — Paul Larrouturou (@PaulLarrouturou) November 25, 2026

La vidéo circule, les chaînes d’information s’en emparent et les concurrents de M. Riner entrent dans la discussion. Gabriel Attal explique que la France défend ses propres intérêts en aidant l’Ukraine. Raphaël Glucksmann assimile l’arrêt de l’aide à une capitulation devant un pouvoir qui menace la sécurité européenne. Jérémie Patrier-Leitus, porte-parole d’Édouard Philippe, décerne au champion olympique le titre de « nouvel ambassadeur de la Russie en France ». Comme toujours, la polémique fait son travail. Très vite, on ne distingue plus ce que Riner a dit, ce qu’il a voulu dire, ce qu’il a laissé entendre et ce que ses adversaires avaient intérêt à lui faire dire.

La France n’est pas entrée en guerre

On peut lire ces propos de plusieurs manières. Commençons par le premier degré. En parlant de « troupes » envoyées sans que les Français en soient informés, Riner suggère que le pays pourrait entrer en guerre à son insu, voire qu’il y serait déjà. Les militaires dont il est question forment de petits contingents chargés de former des soldats ukrainiens et d’entretenir du matériel, sans mission de combat. On peut parfaitement demander pourquoi le gouvernement communique si peu sur leur présence et débattre des risques qu’elle comporte. Encore faut-il rappeler ce qu’ils font sur place.

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Le plus intéressant vient quelques heures plus tard, lorsque M. Riner précise sa pensée auprès de l’AFP. « La France, financièrement, n’a plus les moyens, alors arrêtons de donner de l’argent que nous n’avons pas. » L’argument a pour lui sa simplicité. Dans un pays qui peine à boucler son budget, chaque dépense mérite d’être discutée, y compris lorsqu’elle est engagée au nom de la sécurité européenne. Du pur bon sens ! Reste qu’une dépense peut paraître chère ou bon marché selon ce qu’elle permet d’éviter. Autrement dit, la question à poser est quel est l’alternative et combien coûte-t-elle ? Si Riner estime que la Russie n’a ni l’intention ni la capacité de menacer un jour la France et ses alliés, sa conclusion se tient. Pourquoi faire de la résistance ukrainienne une priorité budgétaire française ? Mais si une victoire russe pourrait encourager Moscou à éprouver les garanties de sécurité données à d’autres pays européens, le calcul change. Dans ce cas – et c’est la position de la quasi-totalité de ses alliés – aider aujourd’hui les Ukrainiens à tenir coûte beaucoup moins cher que de devoir, dans quelques années, engager nos propres forces directement. Toute la discussion porte sur la probabilité de ce scénario et sur ce que l’aide française, avec celle de nos alliés, peut faire pour l’empêcher.

Il faudrait donc demander à Teddy Riner ce qu’il attend de l’OTAN, ce que la France doit à ses alliés européens et ce qu’elle attendrait d’eux en retour. Quelle place ferait-il à la Russie dans la sécurité du continent ? Pense-t-il que les ambitions de Poutine se limitent à la défense des russophones du Donbass ? Le croit-il prêt à vivre en bon voisinage avec une Ukraine indépendante et libre de choisir ses alliances ? Sur quelles garanties compterait-il pour qu’un accord soit respecté ? Riner s’est dit prêt à s’asseoir à la même table que les Russes et Volodymyr Zelensky. Reste à savoir ce qu’il leur proposerait et, surtout, ce qu’il ferait si Moscou refusait. Il nous a dit que l’aide coûtait trop cher. Il reste à chiffrer ce que nous coûterait d’y renoncer.

Le problème de Mélenchon

Il y a enfin une autre façon de lire cet épisode. Depuis l’annonce de sa candidature, une hypothèse circule. La popularité de Teddy Riner auprès des jeunes et dans certains quartiers populaires pourrait lui permettre de prendre des voix à Jean-Luc Mélenchon. Une partie des électeurs que La France insoumise sait mobiliser pourrait être tentée par une personnalité qui lui est familière et qui en prime passe pour non politique. Si la deuxième place se joue à peu de voix, Riner pourrait coûter à Mélenchon sa qualification pour le second tour, même en recueillant deux ou trois pourcent voire moins.

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Vue sous cet angle, la sortie de Riner sur l’Ukraine, très probablement spontanée, a une cohérence électorale. Le 17 novembre, après les révélations sur la présence de militaires français en Ukraine, M. Mélenchon avait lui-même mis en garde contre le risque de voir la France devenir cobelligérante. LFI défend toutefois la poursuite de l’aide à l’Ukraine pour qu’elle puisse se défendre et se reconstruire. Riner, moins à l’aise dans les dossiers et plus porté sur l’intuition et la com’, parle, lui, d’arrêter l’aide financière. Sur la question de l’engagement militaire français, un électeur insoumis qui partage son inquiétude peut donc envisager de voter Riner sans avoir le sentiment de se dédire.

Bref, l’incident pourrait s’avérer utile à Riner. Si c’est le cas, qu’on lui offre d’urgence un drapeau palestinien. Ce sera peut-être le moyen le plus sûr de barrer la route du second tour à Mélenchon…