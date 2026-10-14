Alors qu’une fuite d’ampleur frappe un prestataire de services en France, des millions d’informations d’abonnés se retrouvent sur le marché noir. Si le compteur communicant n’est pas directement piraté, les menaces d’escroquerie pour les foyers français n’en restent pas moins bien réelles.

Piratage et vols des donnés du compteur Linky : ce qui s’est vraiment passé

C’est une attaque informatique majeure qui vient d’agiter le secteur de la cybersécurité. Comme le révèlent plusieurs médias spécialisés dont Frandroid et Le Journal du Geek, un pirate revend une base de données de 34 Go contenant environ 10 millions de fiches de clients français.

Contrairement aux premières idées reçues, ce n’est pas le réseau central d’Enedis ni les serveurs d’Orange ou de Bouygues Telecom qui ont été franchis, mais les systèmes informatiques de l’un de leurs prestataires clés : le groupe Solutions30, spécialisé dans l’installation et l’entretien des équipements numériques et électriques. Parmi les informations dérobées figurent des données d’identification classiques mais précieuses : noms, prénoms, adresses postales, numéros de téléphone, adresses e-mail, ainsi que des détails sur la nature des interventions techniques réalisées aux domiciles.

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Piratage « Linky » : quels sont les risques réels pour les abonnés ?

Pour les millions d’abonnés concernés, le danger ne réside pas dans une coupure d’électricité à distance, mais dans l’exploitation frauduleuse de ces données personnelles.

Le phishing hyper-ciblé (hameçonnage) : Disposant à la fois de votre nom, de votre adresse et du nom de votre fournisseur, les escrocs peuvent concevoir des e-mails ou des SMS d’une crédibilité redoutable (relances de factures, demande de régularisation ou suivi de dossier).

Disposant à la fois de votre nom, de votre adresse et du nom de votre fournisseur, les escrocs peuvent concevoir des e-mails ou des SMS d’une crédibilité redoutable (relances de factures, demande de régularisation ou suivi de dossier). L’usurpation d’identité : La combinaison de ces coordonnées facilite la souscription de contrats frauduleux à votre insu.

La combinaison de ces coordonnées facilite la souscription de contrats frauduleux à votre insu. L’arnaque au « faux technicien » à domicile : C’est le risque le plus physique. Munis de vos informations exactes d’intervention, des individus malveillants peuvent se présenter chez vous sous le prétexte d’un contrôle du compteur Linky ou d’un raccordement fibre pour vous soutirer de l’argent ou s’introduire dans votre logement.

Piratage « Linky » : ce que ces risques disent du compteur (et des failles de la numérisation en France)

Cet incident permet de réaffirmer une vérité technique essentielle : le compteur Linky lui-même n’est pas en cause dans cette fuite. Comme l’a rappelé l’AFP dans plusieurs enquêtes de vérification, les théories complotistes ou les rumeurs prêtant au boîtier jaune des capacités de piratage direct de votre vie privée ou de surveillance intrusive en temps réel relèvent du fantasme. Le boîtier ne collecte que des données de consommation globale strictement encadrées par la CNIL.

En revanche, cette affaire met en lumière la véritable vulnérabilité du modèle : la chaîne de sous-traitance. Si le cœur du réseau est ultra-sécurisé, la multiplication des prestataires privés stockant des millions de fichiers clients crée autant de failles potentielles dans la sécurité numérique nationale.