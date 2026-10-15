À nos chers lycéens, Marine reconnaissante

En politique, manifestement, la France aime réinventer la roue tous les trente ou quarante ans. Finira-t-elle par confier ses clés à Marine Le Pen et au FMI cette fois ?

Ce pourrait être l’épitaphe gravée sur la tombe du mouvement lycéen. Il faut se méfier des comparaisons historiques, mais octobre 2026 donne la même impression de désordre insurmontable que Mai 68. Un mois suivi par juin 68, qui a vu le triomphe électoral du camp de l’ordre, incarné aujourd’hui, que ça plaise ou non, par le parti à la cravate. Bruno Retailleau a de très bonnes idées pour restaurer la paix civile, mais l’effet boule de neige se portera sur Marine, dont la cote dans les sondages monte inéluctablement. « Nothing succeeds like success », dit-on en anglais : rien ne réussit comme le succès.

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À chaque génération de jeunes Français, la même idée géniale jaillit dans un, deux, cent, mille cerveaux de 17 ans : « Et si nous partagions tout ? Et si l’État dirigeait toute l’économie et en répartissait les fruits à chacun selon ses besoins ? » Nobles et beaux principes, séduisants à première vue, douteux à la seconde, catastrophiques à la troisième. Pourquoi faut-il que la jeunesse de ce pays, seule ou à peu près en Europe, n’apprenne rien du passé ? Les profs d’histoire, forcément de gauche, y sont pour quelque chose, mais pas que. François Furet n’aurait jamais dû écrire Le Passé d’une illusion, les traducteurs français de Soljenitsyne ont perdu leur temps à travailler sur L’Archipel du Goulag et le plus sublime encore Pavillon des cancéreux. Que d’efforts inutiles ! Paul Valéry a raison, l’histoire ne sert à rien, du moins en France. Il faut redécouvrir tous les trente ans que le socialisme a toujours et partout échoué, et souvent fini en tyrannie. Kim Il-sung n’est pas une caricature, c’est l’évolution logique et terrifiante du communisme, auquel on croit donner un visage plus aimable en l’appelant socialisme. Les admirateurs de la Chine feraient bien de lire le nouveau livre de Jean-François Colosimo, Quand la Chine vacillera, qui montre que la prospérité économique de ce pays est payée par une effroyable oppression de chaque individu au moyen de son « crédit social ». Selon l’essayiste, un ingénieur chinois sur trois rêve de partir, et je connais un immeuble de Montréal rempli d’immigrés aisés qui ont fui le pouvoir de Xi et son impitoyable sourire.

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L’archange Raphaël a fait de multiples apparitions sur les écrans de télévision dimanche soir 11 octobre. Sa bonne bouille et son élocution polie ont séduit les naïfs qui s’émerveillent de ses différences avec le diable Mélenchon. Jetons un coup d’œil sur le programme de Place publique. Retraite à 62 ans, refus de la capitalisation : les marchés financiers et les autres pays de la zone euro vont adorer. Baisse du chômage et réindustrialisation grâce à « de nouvelles politiques commerciales pro-françaises et pro-européennes » : vieux refrain, quand les politiciens français ne savent pas résoudre un problème, ils le « renvoient au niveau européen ». Ouverture de la chasse aux très riches, la taxe Zucman est « la base de tout accord » et les héritages seront pillés : les fortunés partiront à Milan, ville charmante et détaxée. Force est de donner raison à Javier Milei : communisme et socialisme sont à mettre dans le même panier. Glucksmann, gentil loup d’Intermarché, retrouverait au pouvoir le goût des viandes saignantes.

Je ne vois pas ce qui pourrait empêcher l’arrivée au pouvoir de Marine Le Pen, à part un coup de force judiciaire qui soulèverait contre lui des manifestations aussi importantes que la démonstration gaulliste sur les Champs-Élysées le 30 mai 1968. Elle ne subira même pas l’impopularité de baisser les retraites et toutes les dépenses publiques, puisque le FMI et l’Europe s’en chargeront. Quelle honte pour un pays qui a fait trembler le continent sous Louis XIV et Napoléon ! Soyons optimistes : le parti mélenchoniste, quand on aura réprimé ses velléités de révolution, rentrera dans le lit d’une gauche d’opposition classique. Le bloc centriste et la fausse bonne idée de « prendre le meilleur de la gauche et le meilleur de la droite » disparaîtront en ne laissant que de mauvais souvenirs. Au revoir là-haut à Bayrou et Macron. Ce serait une merveilleuse ironie de l’histoire : la fille de Jean-Marie Le Pen et le boute-feu d’extrême gauche rétablissant le bon fonctionnement de la Ve République voulu par de Gaulle et Michel Debré : une large majorité et une large opposition alternant au pouvoir.

Une jeune gaulliste avec le drapeau francais, pendant la remontee de l’avenue des Champs-Elysees, 30 mai 1968. SIPAHIOGLU/SIPA

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