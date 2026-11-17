Les résultats de l’automne confirment une reprise à deux vitesses. Tandis que la joaillerie résiste, les marques dépendantes de la clientèle chinoise et des acheteurs occasionnels peinent à retrouver leur élan.

Pendant des années, le luxe semblait posséder une propriété enviable : celle de traverser les crises sans vraiment les subir. La clientèle chinoise, les nouveaux millionnaires et l’essor du tourisme commercial permettaient aux grandes maisons d’augmenter leurs prix tout en poursuivant leur croissance. Les résultats publiés cet automne invitent à une lecture plus prudente. Le secteur ne s’effondre pas, mais il se fragmente. Les maisons les mieux positionnées sur la clientèle la plus fortunée résistent ; celles qui comptaient sur un élargissement permanent de leur public rencontrent davantage de difficultés.

Une analyse publiée le 16 novembre par Vogue Business souligne que la croissance organique moyenne des groupes de luxe suivis par Goldman Sachs est passée de 7,8 % au deuxième trimestre 2026 à 4 % au troisième. Le ralentissement chinois a pesé sur les résultats et sur les attentes des investisseurs. Kering a ainsi vu sa croissance retomber à 1 % au troisième trimestre, tandis que Gucci, sa principale marque, reculait de 6 %. Les marchés ont sanctionné cette dégradation, signe que les investisseurs ne considèrent plus les grandes signatures comme immunisées contre le cycle économique.

Luxe français et fast fashion : ce que le ralentissement économique en Chine pourrait nous coûter

À l’inverse, la joaillerie continue d’attirer les acheteurs les plus aisés. Richemont, propriétaire notamment de Cartier et de Van Cleef & Arpels, a enregistré une progression de 17 % de ses ventes sur les six mois clos en septembre, avec une hausse de 19 % pour la joaillerie. Hermès conserve lui aussi une capacité de résistance, même si sa croissance trimestrielle a ralenti. Ces différences ne tiennent pas seulement à la qualité des produits. Elles révèlent l’écart entre les consommateurs qui doivent arbitrer leurs dépenses et ceux pour qui un achat de plusieurs milliers d’euros demeure relativement peu sensible aux variations de conjoncture.

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La Chine est au cœur de cette recomposition. L’essor d’une classe moyenne supérieure avait permis à de nombreuses marques européennes d’élargir leur clientèle bien au-delà des cercles traditionnels de la grande fortune. Le ralentissement économique, la prudence des ménages et l’évolution des habitudes d’achat rendent désormais cette dépendance plus risquée. Une marque peut continuer à séduire à Paris ou à New York tout en décevant à Shanghai, et voir aussitôt ses perspectives mondiales révisées.

Pour les groupes français, l’enjeu dépasse les résultats trimestriels. Le luxe constitue un atout industriel, commercial et culturel majeur : ateliers, métiers d’art, distribution, création et exportations font vivre un écosystème qui ne se résume pas aux vitrines de l’avenue Montaigne. La question chinoise comporte donc aussi une dimension stratégique. Dans un contexte de tensions commerciales, la capacité à conserver l’accès aux marchés étrangers et à protéger les chaînes de valeur européennes compte autant que la réussite d’une collection.

À cette fragilité commerciale s’ajoute désormais un risque diplomatique que les maisons françaises auraient tort de sous-estimer. La loi française contre l’ultra-fast fashion, qui pénalise particulièrement les plateformes chinoises, a suscité une réaction inhabituellement ferme de Pékin. Le ministère chinois du Commerce dénonce une mesure discriminatoire et a prévenu qu’il prendrait, si nécessaire, des contre-mesures. Paris récuse cette accusation et défend un dispositif environnemental. Mais une guerre commerciale, même déclenchée autour de vêtements à quelques euros, ne s’arrête pas nécessairement aux frontières du textile.

Luxe français : ces précédents qui devraient pousser à la prudence face à la Chine et la fast fashion

Le précédent des spiritueux et les difficultés signalées par les fabricants français de cosmétiques invitent à la prudence. En octobre, Marc-Antoine Jamet, président de Cosmetic Valley, attribuait directement à la taxe sur les petits colis et aux pénalités visant l’ultra-fast fashion des retards de livraison et d’enregistrement en Chine ; certains industriels évoquaient jusqu’à 15 % de produits bloqués. Pékin n’a toutefois pas officiellement reconnu ces retards comme des représailles. Rien ne permet davantage d’affirmer que les ventes de sacs ou de bijoux français seraient déjà pénalisées par la loi textile. Le risque est ailleurs : à force de cibler des acteurs chinois dans un secteur où les intérêts exportateurs français sont limités, Paris pourrait exposer à une escalade commerciale des industries dans lesquelles la France demeure une puissance mondiale.

Le secteur pourrait entrer dans une période où la simple hausse des prix ne suffira plus à soutenir la croissance. Les marques devront défendre leur désirabilité, réinvestir dans leurs produits et retrouver la confiance des clients moins fortunés. La bonne nouvelle, pour les maisons les plus solides, est que le désir de luxe n’a pas disparu. La mauvaise, pour les autres, est qu’il ne se distribue plus aussi généreusement qu’hier.