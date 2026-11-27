À peine entré en campagne, le président de Reconquête envisagerait-il déjà sa succession? Derrière cette annonce se dessine une question plus embarrassante: quel avenir électoral pour un courant qui a profondément marqué le débat public?

Il y a cinq ans, Éric Zemmour faisait trembler les états-majors de la droite avant même d’avoir déclaré sa candidature. Les plateaux de télévision s’interrogeaient sur sa capacité à devancer Marine Le Pen. Cette fois, le journaliste devenu candidat parle déjà de l’après. Invité jeudi soir de Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1, il a annoncé que 2027 serait sa « dernière campagne ». Il envisage que Sarah Knafo puisse prendre le relais en 2032, sans que cette perspective constitue encore une candidature.

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La situation électorale du fondateur de Reconquête est autrement moins confortable qu’à l’automne 2021. Après avoir recueilli 7,07 % des suffrages en 2022, il est crédité d’environ 3 % dans la dernière enquête OpinionWay pour CNews, tandis que Marine Le Pen atteint 33 % dans la configuration rapportée par la presse. Il reconnaît en outre ne disposer que de promesses portant sur quelque 300 à 350 parrainages, quand 500 signatures validées sont nécessaires.

Dernière campagne pour le patron de Reconquête : le paradoxe Éric Zemmour

L’immigration, l’assimilation, la sécurité et l’identité nationale occupent désormais une place considérable dans les discussions à droite. Cela ne signifie pas que les électeurs qui partagent les préoccupations de Zemmour jugent sa candidature indispensable. Le RN a conservé une force électorale dont ne dispose pas Reconquête, tandis que d’autres candidats tentent de conjuguer fermeté régalienne et libéralisme économique.

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La primaire de la droite et du centre pourrait offrir un débouché à cette concurrence. David Lisnard souhaite que Zemmour puisse y participer, contrairement à Gabriel Attal et Bruno Retailleau. Le président de Reconquête entend, lui, maintenir sa candidature même s’il reste exclu de la consultation. Ses divergences économiques avec Marine Le Pen, notamment sur le rôle de l’État, compliquent également la perspective d’un rapprochement. Le candidat répète interview après interview aux électeurs de droite que voter pour Marine Le Pen, c’est voter pour une candidate « socialiste ».

Sarah Knafo, eurodéputée et responsable de la campagne, hériterait donc éventuellement d’un parti dont le principal défi sera de trouver sa place entre des formations plus puissantes. Le scrutin de 2027 dira si Reconquête peut encore imposer ses propres choix politiques ou si son influence s’exercera surtout à travers les programmes de ses concurrents.