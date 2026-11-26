Réélu à la tête de l’Association des maires de France avec 72,06 % des suffrages, David Lisnard voit Édouard Philippe lui proposer un débat et Gérald Darmanin dénoncer son positionnement à l’égard du RN. La concurrence pour l’Élysée devient de plus en plus vive à droite.

Il y a encore quelques mois, la candidature de David Lisnard pouvait apparaître comme une entreprise de longue haleine, destinée à installer dans le paysage français une droite plus franchement libérale. À cinq mois de l’élection présidentielle, elle est devenue un problème immédiat pour Édouard Philippe. Le maire du Havre souhaite désormais débattre avec celui de Cannes, dont les progrès dans les enquêtes d’opinion ont changé la nature de leur rivalité.

Mercredi, David Lisnard a obtenu un nouveau mandat à la présidence de l’Association des maires de France. Avec 72,06 % des voix face à Philippe Laurent, il améliore sensiblement son résultat de 2021, lorsqu’il avait recueilli 62,3 % des suffrages. Cette élection professionnelle ne saurait être assimilée à un scrutin national. Elle montre néanmoins la solidité de son implantation parmi les élus locaux, dans une période où la défiance envers les institutions nationales est particulièrement forte.

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Deux conceptions de la droite

Philippe et Lisnard partagent une volonté de diminuer les dépenses publiques et d’alléger les contraintes administratives. Leur désaccord porte sur l’ampleur et les modalités de la transformation. Le candidat de Nouvelle Énergie défend une réduction massive de la dépense et des effectifs publics, tandis que son concurrent met en doute la faisabilité de ces objectifs. Un débat permettrait de confronter les économies annoncées à leur calendrier, aux compétences des collectivités et aux obligations de l’État. Les ambitions de Lisnard, aussi séduisantes puissent-elles paraître à une partie de la droite, devront être examinées à cette aune.

Le conflit concerne aussi les frontières politiques d’une éventuelle primaire. Lisnard souhaite que des personnalités comme Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan puissent y participer. Philippe maintient une séparation avec la droite nationale. Ce jeudi, Gérald Darmanin a reproché au maire de Cannes de ne pas indiquer lequel de Marine Le Pen ou d’Édouard Philippe il choisirait en cas de duel présidentiel. Il a qualifié cette attitude de « compromission ».

Le refus de répondre à un tel scénario peut être compris comme la volonté d’un candidat de ne pas s’effacer avant même le premier tour. Ses adversaires y voient au contraire une ambiguïté politique de fond, qu’ils entendent exploiter pendant la campagne.

Une concurrence désormais mesurable

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Le baromètre Odoxa de novembre situe Lisnard à 26 % d’adhésion, contre 14 % deux mois auparavant et 23 % pour Philippe aujourd’hui. Dans une question de préférence présidentielle opposant Lisnard à Marine Le Pen, le premier obtient 32 %, la seconde 27 %. Il ne s’agit pas d’intentions de vote au second tour. Ces données ne permettent donc pas de prédire une qualification du maire de Cannes, mais elles expliquent pourquoi son nom est désormais pris au sérieux.

La question demeure celle de la dispersion des candidatures. Une droite divisée pourrait laisser la place à un affrontement entre le RN et Jean-Luc Mélenchon, scénario qui n’a rien d’inéluctable. Philippe entend démontrer qu’il représente l’alternative la plus crédible ; Lisnard devra prouver qu’une progression dans l’opinion peut se convertir en suffrages. Leur débat, s’il a lieu, donnera une première mesure de cette confrontation.