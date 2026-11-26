Deux Français sur trois envisagent de profiter des promotions de vendredi, selon Ipsos BVA. À l’approche des fêtes, la recherche de bonnes affaires et le recours à l’occasion témoignent des arbitrages auxquels se livrent les ménages.

Les vitrines de Noël sont déjà installées, les enfants ont commencé leurs listes et les familles font leurs comptes. Le Black Friday, importé des États-Unis, s’est imposé dans le calendrier commercial français à un moment particulièrement propice : quelques semaines avant des fêtes auxquelles les ménages demeurent attachés, mais dont la préparation représente une dépense importante. L’enquête publiée mercredi 25 novembre par Ipsos BVA permet de mieux comprendre ce que les Français attendent de cette journée.

Près des deux tiers des personnes interrogées envisagent de profiter des promotions. Parmi ces acheteurs potentiels, 63 % comptent acquérir aussi bien des cadeaux que des articles destinés à leur propre usage. Les dépenses nécessaires pour s’habiller, remplacer un appareil ménager ou acheter un équipement informatique peuvent ainsi être regroupées avec celles de Noël. Ce rendez-vous commercial n’est pas réservé aux achats impulsifs : il sert également à programmer des dépenses qui auraient été effectuées de toute manière.

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Préparer Noël à l’aune des promotions et du Black Friday : le prix avant tout

Parmi les Français qui offrent des cadeaux, 57 % prévoient de maintenir leur budget, 29 % de le réduire et 14 % seulement de l’augmenter. Le sondage ne permet pas de mesurer les dépenses effectivement réalisées, mais il témoigne de la prudence des consommateurs. Il serait imprudent d’attribuer tous ces comportements à une baisse de pouvoir d’achat : les préférences individuelles et les inquiétudes quant à l’avenir comptent aussi.

Le manque d’argent constitue d’ailleurs le premier motif d’abstention parmi ceux qui ne souhaitent pas participer au Black Friday, devant les considérations éthiques ou environnementales. Ce constat mérite d’être gardé à l’esprit dans les débats sur la consommation. Les campagnes dénonçant les excès promotionnels ont leur raison d’être, notamment lorsque les rabais sont trompeurs ou poussent à l’endettement. Elles parlent moins directement aux familles qui attendent une réduction pour effectuer un achat nécessaire.

L’occasion entre dans les mœurs

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Le cadeau d’occasion, autrefois susceptible de passer pour une marque de désinvolture, gagne sa place sous le sapin. Ipsos BVA relève que 61 % des personnes célébrant Noël accepteraient un présent de seconde main. Cette évolution offre aux ménages la possibilité d’accéder à des objets de meilleure qualité à moindre coût, tout en évitant certains achats neufs. Elle implique néanmoins de s’assurer de l’état du produit et des garanties dont il bénéficie.

Les distributeurs physiques doivent, eux aussi, composer avec cette transformation des habitudes. Une comparaison instantanée des prix sur Internet rend plus difficile la fidélisation par la seule proximité. Pourtant, une fraction importante des répondants demeure disposée à payer davantage pour soutenir les commerces locaux. Le prix n’a donc pas effacé toute considération de service ou d’attachement à son quartier.

À la veille de cette grande journée de soldes, mieux vaut comparer le coût total des produits et vérifier les prix antérieurs que se fier à la taille des pourcentages affichés. Pour les Français qui préparent Noël avec un budget serré, une promotion véritablement avantageuse peut permettre de préserver un repas familial ou d’offrir le cadeau espéré. C’est aussi sous cet angle, moins spectaculaire que les images de foules se précipitant dans les magasins, qu’il faut regarder le Black Friday.