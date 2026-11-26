SpaceX a obtenu un premier feu vert américain pour Starmind, un projet de centres de calcul en orbite pouvant réunir jusqu’à un million de satellites. Derrière la démesure de l’annonce, une question très terrestre : comment alimenter les machines de l’intelligence artificielle ?

Les ordinateurs qui font fonctionner les intelligences artificielles occupent des bâtiments entiers, mobilisent des réseaux électriques considérables et nécessitent des installations de refroidissement. Elon Musk envisage désormais de faire prendre de l’altitude à une partie de cette industrie. Le 25 novembre, la Federal Communications Commission (FCC), régulateur américain des communications, a rendu une décision favorable, sous conditions, au projet Starmind de SpaceX.

L’entreprise envisage un réseau orbital dont la taille maximale serait d’un million de satellites. La décision encadre notamment les communications radio de secours nécessaires à leur exploitation. Elle ne constitue ni une validation de toutes les composantes techniques du programme ni une garantie de son financement. Certaines opérations au-delà de 600 kilomètres restent notamment conditionnées à des précisions sur la gestion des débris.

Le soleil pour alimenter les machines

L’intérêt industriel du projet tient d’abord à la possibilité d’exploiter l’énergie solaire en orbite. Sur Terre, la construction d’un centre de calcul suppose de trouver du foncier, de disposer d’une puissance électrique suffisante et de composer avec les besoins des autres consommateurs. L’espace pourrait offrir, dans certaines configurations orbitales, une exposition solaire plus régulière. Encore faut-il transporter les équipements, les alimenter et maintenir leurs performances pendant plusieurs années.

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Le froid spatial, souvent présenté comme une solution idéale, pose lui-même un problème d’ingénierie. Dans le vide, il n’existe pas d’air ambiant auquel transmettre directement la chaleur produite par les processeurs. Elle doit être évacuée par rayonnement, ce qui suppose des radiateurs adaptés. À cela s’ajoutent les effets des radiations sur les composants, les difficultés de maintenance et le renouvellement rapide des puces informatiques. Un serveur installé au sol peut être réparé ; le remplacement de son équivalent orbital est une tout autre affaire.

Un ciel de plus en plus encombré

Le calendrier réglementaire impose une première mise en service au plus tard en 2033, puis des étapes de déploiement jusqu’en 2040. SpaceX ambitionne d’aller plus vite. Mais les délais de fabrication, la cadence des lancements et les coûts restent autant d’inconnues. Un million de satellites constituerait un changement d’échelle spectaculaire, y compris pour une entreprise déjà rompue à l’exploitation de grandes constellations.

Les astronomes s’inquiètent de la multiplication des objets lumineux dans le ciel et les spécialistes de la sécurité spatiale de la gestion des collisions. Une constellation de cette taille imposerait de résoudre durablement la question de la fin de vie des appareils. L’intérêt économique d’un calcul effectué dans l’espace devra par ailleurs être comparé à celui d’installations terrestres toujours plus efficaces.

L’annonce témoigne surtout de l’ampleur de la compétition industrielle américaine. La maîtrise des lanceurs, des communications et du calcul pourrait donner un avantage considérable aux acteurs capables de réunir ces trois activités. Pour l’heure, Starmind reste une ambition industrielle autorisée en partie, pas une infrastructure opérationnelle.