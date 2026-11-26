Malaparte a décrit la mécanique de la révolution russe de 1917 : une habile orchestration du désordre par Trotsky. Si nos révolutionnaires français suivent le même mode opératoire, ils ne prendront pas l’Élysée mais s’attaqueront d’abord aux infrastructures, après avoir infiltré l’État.

« Nous nous appuierons sur le désordre », avait dit Trotsky. Comment ne pas penser à ce grand révolutionnaire alors que la France est en proie à des scènes de violences, sinon de guerre, assorties de pillages, saccages, tabassages et ciblages de forces de l’ordre, attaques jusque dans les halls d’immeuble et des appartements, sans parler d’incendies de monuments historiques. Ces scènes auxquelles l’opinion publique nationale et internationale assiste sidérée ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont calculées et organisées.

Le scénario du pire

S’il est trop tôt pour dresser le bilan des heures sombres que nous vivons, interrogeons-nous sur leurs causes profondes. Retournons à la source, c’est-à-dire aux origines intellectuelles des violences. Elles puisent leurs racines dans un trotskysme parfaitement assumé par La France insoumise et son chef Mélenchon, ainsi que dans leurs accointances plus ou moins visibles selon les circonstances avec des réseaux islamistes liés aux Frères musulmans. La récupération à vitesse grand V par le maire de Trappes – posant devant les médias en compagnie d’Assa Traoré et d’Elias d’Imzalène (connu et condamné pour ses positions radicales) – de l’attentat ayant fait un mort et une blessée grave de 12 ans a éveillé le soupçon. Et que comprendre par ailleurs de l’arrivée le jour même du président de la République ?

Mais l’essentiel est de décrypter les mécanismes de violence à l’œuvre pour en éviter les conséquences dramatiques : un coup d’État en bonne et due forme par les tentants de l’ultra-gauche. Tout citoyen français aimant son pays, et déterminé à le défendre, a pour devoir de songer au pire scénario. « Le pire n’est jamais sûr », certes, mais ne pas l’envisager serait une faute.

À cet égard, point de meilleure lecture que celle de Malaparte qui dans son ouvrage Technique du coup d’État, paru chez Grasset en 1931, a magistralement décrit les éléments tactiques d’une prise du pouvoir sur fond de désordre immaîtrisé par un régime en place. Sa principale référence est le coup d’État des 25 et 26 octobre 1917 fomenté par les bolcheviques contre le gouvernement socio-libéral de Kerensky. Livre remarquable qui est aussi, comme l’indique Malaparte dans une réédition de 1948, le « premier livre contre Hitler paru en Europe ».

Deux ans avant son arrivée au pouvoir, non par un coup d’État mais en toute légalité par sa nomination par Hindenburg, président de la République, comme chancelier du Reich en janvier 1933, le dictateur est dépeint avec une acuité sans pareille : ainsi en est-il de ses troupes d’assaut paramilitaires « soumises à une discipline de fer, écrasées par la volonté tyrannique de leur chef qui se déclare infaillible et qui exerce, au sein du parti, une dictature inexorable ». Malaparte montre également qu’après l’échec du coup d’État manqué de 1923, « toute violence révolutionnaire d’Hitler s’est réfugiée dans son éloquence ». Et de conclure que, faute d’avoir confiance dans la classe ouvrière « prête à défendre jusqu’au bout la liberté du peuple allemand », Hitler s’est attaché à ne « pas perdre la faveur de la bourgeoisie, élément indispensable à sa stratégie électorale » pour conquérir légalement, comme il l’a fait, le pouvoir. Cette première leçon de Malaparte résonne à la lumière des événements d’aujourd’hui.

L’insoumission qui vient

La deuxième leçon doit aussi être entendue. Malaparte fournit des indications précieuses sur le modus operandi d’un coup d’État réussi, celui d’octobre 1917 en Russie. Selon lui, contrairement aux idées reçues et à la propagande promue par Staline, le succès de la révolution bolchevique doit peu à Lénine et tout à Trotsky. Lénine imaginait un soulèvement populaire, une grève générale. « Trop compliqué », lui a rétorqué Trotsky, il faut préférer à la stratégie révolutionnaire la « tactique insurrectionnelle ». Avant la théorisation par la politologue Erica Chenoweth, en 2013, de la règle suivant laquelle un mouvement même non violent représentant 3,5 % de la population peut prendre le pouvoir, Trotsky soulignait qu’il n’était pas nécessaire d’avoir la majorité, car « ce n’est pas cette majorité qui aura à s’emparer du pouvoir ». Il suffit de deux moyens tactiques décisifs : d’une part, les « manœuvres invisibles » d’éléments infiltrés dans l’appareil d’État et dans des lieux stratégiques ; d’autre part, une troupe d’assaut d’élite, pas plus d’un millier d’hommes recrutés par Trotsky parmi les ouvriers des usines Poutilov et Vyborg (fonderie et chantiers navals), les matelots de la flotte de la Baltique et les soldats des régiments lettons.

LFI s’inspire-t-elle de cette tactique quand elle publie en 2007 L’insurrection qui vient (La Fabrique) ? En tous les cas, les responsables politiques et de la sécurité en France, dont les compétences sont mises en cause après les troubles des 17, 18, puis du 24 octobre (date à laquelle est écrit cet article), feraient bien de tenir compte de l’expérience malheureuse du gouvernement Kerenski en 1917, pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Comme le souligne Malaparte, Kerenski est un politique avisé, au fait du projet insurrectionnel des bolcheviques. Mais sa réponse exclusivement policière n’a pas été adaptée. Il a envoyé toutes ses garnisons d’officiers et de cosaques fidèles aux points stratégiques du pouvoir, comme le palais d’Hiver, les ministères, les centraux téléphoniques et télégraphiques, ou encore l’état-major général, pour les protéger. Il a cherché à négocier en parallèle avec les chefs des organisations syndicales. Pendant ce temps, les gardes rouges de Trotsky s’étaient déjà emparés des centres névralgiques, comme la Banque d’État, les dépôts de charbon et de pétrole, les silos de blé, les ponts, les centrales électriques municipales, les gazomètres, les gares de chemin de fer dont ils connaissaient le terrain et les services techniques pour les avoir infiltrés ; les lieux officiels n’ayant pas même été attaqués.

Ce coup d’֤État savamment conçu n’aurait pu réussir, selon Malaparte, sans le climat de désordre préalablement créé par Trotsky et qui a désarmé le gouvernement, un Trotsky qui avait fait valoir à un Lénine dubitatif « j’ai le désordre pour moi, c’est mieux qu’une grève générale ». La France n’en est encore, si l’on peut dire, qu’au désordre. C’est déjà tard. Soyons clairs : il est urgent de prévoir le pire et de se préparer à défendre la France, c’est-à-dire nos libertés !