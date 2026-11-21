Un très grand film américain, une fiction sociale française digne de ce nom et un documentaire en forme d’autoportrait : trois bonnes raisons d’aller au cinéma en novembre.

Affaire familiale

Paper Tiger, de James Gray

Sortie le 25 novembre

Il est reparti totalement bredouille du dernier Festival de Cannes. Nouvelle preuve, si besoin était, qu’il ne faudrait jamais confier les clés du palmarès à des « professionnels de la profession », comme les appelait si bien Godard. Les cinéastes et acteurs réunis pour l’occasion ne sont absolument pas cinéphiles, ou du moins leur expérience de spectateur est beaucoup trop limitée pour qu’ils soient en état de repérer les véritables pépites qu’on leur propose en compétition. Ce constat comporte évidemment des exceptions, comme la légitime Palme d’or décernée cette année à l’iconoclaste film du cinéaste roumain Cristian Mungiu, Fjord, lequel n’en finit pas de s’attirer les foudres d’un wokisme ivre de colère et parfaitement aveugle. Disons que des films passent à la trappe purement et simplement alors qu’ils auraient mérité une prestigieuse récompense. C’est le cas du surdoué James Gray, l’heureux auteur de films épatants comme Little Odessa, The Yards, La nuit nous appartient, Ad Astra,entre autres chefs-d’œuvre. Avec ce nouveau film, Paper Tiger (« Tigre de papier » en français, mais on se demande pourquoi la traduction n’a pas été faite pour la sortie hexagonale, puisque la signification est bien la même dans les deux langues : mystères du snobisme ou de l’impérialisme), le cinéaste prolonge et amplifie son propos intimiste et personnel déjà entamé dans son film précédent, le très réussi Armageddon Time. Gray raconte ici l’histoire de deux frères américains, Gary et Irwin, qui se retrouvent liés à la mafia russe. Cette sale affaire qui se déroule à New York dans le quartier du Queens, en 1986, va terroriser leur famille, mettre à mal leur relation jusque-là étroite et instiller le poison de la trahison en leur sein. Rien ne sera plus comme avant, une fois la tempête passée. À l’origine du film, cette déclaration quasi programmatique du cinéaste : « L’histoire se déroule de manière très inattendue, car mon père a effectivement connu un certain succès financier, mais a fini par se faire confisquer ses biens par le gouvernement, après avoir eu des ennuis avec la Justice. Au même moment, ma mère a appris qu’elle était mourante. Je pense donc que ce sera un film sur cette période. » Pari tenu. Gray retisse avec brio les fils d’une histoire familiale douloureuse et mélancolique. Une fois de plus, le cinéaste parvient à conjuguer une tragédie privée à une construction puisée aux meilleures sources du polar et du thriller. Sans rien céder des codes de ces deux registres bien distincts. Il excelle ainsi à dépeindre les communautés religieuses et nationales qui composent et fracturent la société américaine.

« Pour que ma vie soit préservée, il me suffit d’être sage » : en plaçant en exergue de son film une citation d’Eschyle tirée de sa pièce Agamemnon,James Gray annonce clairement qu’a contrario, la tragédie peut commencer puisque les protagonistes ne seront pas « sages ». Tout peut alors basculer. En maître parfait des horloges, du suspense et des rebondissements, le réalisateur multiplie les scènes d’anthologie dont plusieurs sont des références assumées et virtuoses à Hitchcock ou à Charles Laughton (La Nuit du chasseur), pour ne citer que ces deux influences. Mais Gray va bien au-delà de ces hommages, en s’inscrivant dans la meilleure des traditions du cinéma américain, en parlant autant de lui-même et des siens que de son pays natal et de ses habitants, lui le petit-fils d’immigrés ukrainiens. Servi par un impeccable casting (Adam Driver et Scarlett Johansson en tête), Paper Tiger séduit par l’intelligence de sa mise en scène et sa capacité permanente à surprendre le spectateur sans jamais le sous-estimer ou le mépriser. Autant dire qu’il nous fait du bien.

Société anonyme

Un bon petit soldat, de Stéphane Brizé

Sortie le 25 novembre

Gaumont

De Stéphane Brizé, on ne connaissait à ce jour que des variations trop attendues et empathiques sur des crises sociales, portées par un Vincent Lindon aux allures répétées et lassantes de Christ aux outrages. Avec Un bon petit soldat, le propos se fait heureusement plus subtil. D’abord en employant Lindon à rebours. L’éternelle victime d’un capitalisme dévorant devient ici son meilleur représentant sur terre : cynique, sans foi ni loi. L’acteur y met tout son talent et parvient à déplacer les montagnes des clichés convenus. Sa façon absolument délicieuse de présider un conseil de direction composé de lâches et de veules offre l’un des moments forts du film. Et, cerise sur le gâteau, le « bon petit soldat » du titre (une salariée des ressources humaines) s’avère elle aussi beaucoup plus complexe qu’une simple victime expiatoire. Résultat : le tableau laisse dans la bouche le goût amer d’une humanité réduite à des formes d’esclavage moderne, mais captive davantage par la réflexion qu’il mène sur une servitude volontaire encore plus terrifiante.

Artisan de quartier

Merci d’être venu, d’Alain Cavalier

Sortie le 25 novembre

Caméra One

Alain Cavalier a fait sa révolution cinématographique depuis belle lurette, en abandonnant définitivement la fiction, ses artifices et ses acteurs pour ne cultiver que les terres sauvages et libres de sa propre vie. Le « filmeur », comme il s’appelle lui-même, nous propose ici ce qu’il prétend être son ultime opus, petite caméra numérique en main. À chacun d’y voir ou non un propos quasi testamentaire. Mais on peut, quoi qu’il en soit, compter sur Cavalier pour ne pas sombrer dans une nostalgie mortifère. Sous le titre parfaitement malicieux de Merci d’être venu, il nous livre donc, à 94 ans, un journal intime filmé chez lui la plupart du temps, en se concentrant sur les traces qu’on laisse après sa mort. Soit quinze ans de la vie du cinéaste depuis la réalisation du film Pater. C’est par conséquent, comme toujours avec Cavalier, un objet cinématographique définitivement non identifiable, un récit universel à la première personne qui bouleverse et passionne.