Retour sur un roman un peu méconnu de Huysmans, injustement relégué derrière ses œuvres les plus célèbres À rebours et Là-bas..

Chez Huysmans, la campagne tourne vite au cloaque et les rêves ont quelque chose de franchement malsain. Dans En rade, un couple ruiné échoue dans un château de Seine-et-Marne, livré aux moisissures, aux insectes et à l’avarice d’une parentèle peu hospitalière. Les nuits de Jacques ouvrent bientôt sur des paysages lunaires et des créatures grotesques. Publié en 1887, ce roman révèle un écrivain dont l’imagination travaille déjà aux frontières du fantastique.

Huysmans dynamite déjà les conventions du roman naturaliste

À Lourps, la vie quotidienne tourne à l’épreuve. Les chambres suintent, les insectes s’acharnent sur les occupants, les repas deviennent une corvée. La famille qui héberge le couple cultive une économie domestique où chaque sou compte. Huysmans prend à revers l’imagerie champêtre et ses promesses de régénération. Le séjour à la campagne ressemble à une punition supplémentaire.

Cette férocité sociale tient beaucoup au tempérament de l’écrivain. Né en 1848, employé au ministère de l’Intérieur pendant une grande partie de sa vie, Huysmans a commencé dans le sillage de Zola avant de prendre ses distances avec le naturalisme. Il avait une dent contre les bourgeois, les arrivistes et les médiocres, qu’il épinglait avec un humour sec, parfois franchement méchant. Son style porte cette humeur. Les mots rares voisinent avec l’argot, les termes médicaux avec le vocabulaire des arts et de l’industrie. La phrase se charge de détails sensoriels, bifurque vers une comparaison inattendue, puis assène une observation d’une drôlerie vacharde. Cette langue très travaillée conserve quelque chose de rugueux, presque physique.

Songes

Dans les visions de Jacques, le paysage devient « un immense désert de plâtre sec, un Sahara de lait de chaux figé ». Le désert prend l’aspect d’une matière manufacturée, comme si la nature elle-même avait été passée au broyeur. Ailleurs, une créature porte la tête « emboîtée dans un seau hygiénique de tôle bleue » ; son nez ressemble à un « furoncle, fécond et mûr ». Le grotesque anatomique atteint une liberté peu commune. Huysmans fait surgir une vision extravagante à partir d’un détail matériel, avec le sérieux d’un observateur qui consignerait une découverte scientifique.

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Les songes de Jacques ouvrent une seconde réalité, minérale et inquiétante, où les lois ordinaires semblent suspendues. Le fantastique s’insinue dans les embarras matériels du ménage. La maladie de Louise et l’épuisement du couple maintiennent le récit au contact des corps. La mort du chat, dont les flancs « haletaient ainsi que des soufflets de forge », pousse cette attention physique jusqu’à une scène d’une cruauté remarquable. Sa langue devient « une lime mouillée ». L’agonie animale prend sous la plume de Huysmans une dimension presque mécanique.

Après À rebours, En rade marque une étape dans l’éloignement de Huysmans du naturalisme orthodoxe. Là-bas prolongera cette évolution en donnant une place centrale à l’occultisme et au satanisme.

Un roman injustement oublié ?

La postérité de Huysmans mérite qu’on s’y arrête. Oscar Wilde avait été profondément marqué par À rebours, dont l’empreinte se retrouve dans Le Portrait de Dorian Gray. André Breton, lui, s’intéressait à une autre facette de son œuvre : dans Nadja, il revendique sa proximité avec « le Huysmans d’En rade et de Là-bas ». Cette attention portée aux rêves, aux visions et aux dérèglements de la perception explique en partie l’intérêt des surréalistes pour l’écrivain. Plus près de nous, Michel Houellebecq lui a consacré une place centrale dans Soumission, dont le narrateur est un universitaire spécialiste de Huysmans. Le choix est révélateur : derrière le romancier catholique de la fin de sa vie, Houellebecq retrouve un homme traversé par le dégoût de son époque, les contradictions du désir et la recherche d’une issue spirituelle. Une parenté littéraire qui mérite mieux qu’un simple jeu de références.

Avec En rade, Huysmans commence à faire éclater le cadre naturaliste. Le réel reste là, avec sa boue, ses mesquineries et ses corps malmenés, mais le rêve vient le contaminer. Cette liberté annonce Là-bas, tout en conservant l’acidité des premiers romans. Huysmans tient encore les deux bouts de son œuvre : la férocité du regard et le vertige de l’imaginaire.

Après Huysmans, mieux vaut se méfier des maisons de campagne…

256 pages