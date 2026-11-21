Dans Don Juan à Prague, Gérard de Cortanze lève le voile sur la genèse du Don Giovanni de Mozart, mettant en scène les artistes qui ont œuvré à sa création. Brillant.

Gérard de Cortanze est un conteur né. L’ouverture de son dernier livre en donne une illustration éblouissante. Nous sommes à Vienne, à la fin du XVIIIe siècle. Trois hommes sont réunis à une période charnière de leur vie. Le premier n’a encore écrit ni drame, ni œuvre dramatique, ni livret. Il a avec lui une lettre de recommandation à l’attention d’Antonio Salieri. Son nom : Lorenzo Da Ponte. Le second vient de quitter Salzbourg dont l’atmosphère étouffante et provinciale lui est devenue intolérable. Il rêve de composer un nouvel opéra. Son nom : Wolfgang Amadeus Mozart. Le troisième est « un imposteur et un mythomane, un épicurien et un voluptueux », mais ses plus belles années sont derrière lui. Son nom : Giacomo Casanova. Ils sont francs-maçons, amoureux de femmes qu’ils n’ont su retenir, perpétuellement en quête de protecteurs.

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Gérard de Cortanze orchestre leur rencontre avec une maestria confondante. Si Mozart a essuyé un échec cuisant à Vienne avec Les noces de Figaro, il a été acclamé à Prague. C’est donc là que le compositeur décide de monter celui que Wagner considère comme « l’opéra des opéras » : Don Giovanni. Une entreprise extraordinaire pour laquelle il va s’adjoindre les services d’un librettiste, Da Ponte, mais aussi d’un aventurier, heureux d’oublier un temps l’emploi de bibliothécaire qu’il a été contraint d’accepter, Casanova. Voici donc ces trois grands esprits qui œuvrent à l’élaboration d’un opéra considéré comme le plus sombre de Mozart. Et voilà le lecteur plongé au cœur même du processus de création. Gérard de Cortanze connait Don Giovanni sur le bout des doigts. Il en retrace la genèse avec une érudition qui laisse pantois, dénonçant au passage quelques trivialités. Celle, entre autres, qui consiste à faire de Giacomo Casanova un Don Juan. Si le premier aimait les femmes rappelle l’écrivain, le second avait à leur égard un comportement de prédateur. L’image qu’il donne par ailleurs de l’auteur d’Histoire de ma vie bât en brèche les idées reçues. Si Da Ponte est alors dans sa trente deuxième année et Mozart dans sa vingt-cinquième, Casanova lui vient d’avoir soixante ans. Le portrait qu’en fait l’auteur de Savinien de Cyrano, sieur de Bergerac est celui d’un homme au soir de sa vie qui souffre de voir les jeunes femmes se détourner de lui. Un homme qui travaille à ses Mémoires pour « ne pas devenir fou et (…) mourir de chagrin ». Un homme fragilisé et par la même émouvant. Ses deux comparses ne sont pas en reste, dépeints comme des génies contraints à toutes les bassesses pour vivre de leur art. Mozart lui-même « toujours à quémander, à étouffer ses colères, à ravaler ses exigences, à se tortiller comme un ambassadeur, à se demander comment trouver une commande qui rapporte de l’argent tout de suite et pas plus tard ».

C’est, outre son brio, cette humanité qui fait la force de Don Juan à Prague. Nul doute que Gérard de Cortanze ait été visité par l’esprit de Mozart. Son livre en a la légèreté, la grâce et, comme son Don Giovanni, la profondeur.

Don Juan à Prague de Gérard de Cortanze Albin Michel 288 pages