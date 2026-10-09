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IA: la faim du livre

“Fahrenheit 451”, version Silicon Valley

Stéphane Germain
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IA: la faim du livre
D.R.

Ray Bradbury l’avait imaginé dans Fahrenheit 451, une filiale d’Amazon est en voie de le réaliser : une société sans livres. Mais nuance, c’est la numérisation, et non le bûcher, qui condamne les vieux ouvrages à disparaître…

Une vendeuse française de livres d’occasion s’est aperçue qu’elle recevait de curieuses commandes en provenance du Canada.

Un lecteur (motivé) lui achetait cent livres anciens différents d’un coup. Deux minutes après, il en commandait cinquante autres… Au bout de plusieurs de ces achats étranges, elle a fini (idée géniale) par glisser un traceur GPS dans l’un des vieux bouquins expédiés. Ce stratagème a permis de dévoiler une adresse – au Nevada – et une identité – une filiale d’Amazon spécialisée dans la numérisation industrielle de documents destinés à « nourrir » l’IA. Tous ces livres, dont il n’existait pas encore de version numérique, ont vu leur reliure arrachée, leurs pages scannées, puis tous ces morceaux épars finirent… à la poubelle.

A lire aussi: Renaud Camus l’hérétique

Ray Bradbury avait imaginé dans Fahrenheit 451 (température à laquelle le papier prend feu) une société qui aurait brûlé tous ses livres. L’IA nous propose une version revisitée de ce scénario angoissant. Plus personne, sauf elle, n’aurait donc accès au contenu de ces vieux grimoires.

Fahrenheit 451

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Octobre 2026 - #149

Article extrait du Magazine Causeur

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Stéphane Germain
Diplômé d'HEC, il a travaillé de nombreuses années dans la presse ("Le Figaro", "Le Nouvel Obs", "Libération", "Le Point", etc.). Affectionnant les anarchistes de droite tels Jean Yanne ou Pierre Desproges, il est devenu l'un des meilleurs spécialistes de Michel Audiard. On lui doit deux livres de référence sur le sujet : Le Dico flingueur des Tontons et L'Encyclopédie d'Audiard (Hugo & Cie).

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