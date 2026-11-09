Réunis en urgence ce lundi 9 novembre à Matignon autour du Premier ministre Sébastien Lecornu, syndicats et patronat ont assisté à la présentation de plusieurs mesures sur le pouvoir d’achat. Mais face à un climat social électrique et une contestation qui dure depuis plusieurs semaines, l’exécutif peine à convaincre.

Une rue sous tension et une contestation qui s’éternise

Depuis le début de l’automne, la pression sociale ne cesse de monter d’un cran en France. Entre la hausse continue du coût de la vie, le coût de l’énergie et la mobilisation d’une partie de la jeunesse entamée dès la mi-septembre, le mécontentement populaire s’est installé dans la durée. Face aux journées d’action répétées de l’intersyndicale et au risque de blocage économique, la réponse jusqu’ici principalement sécuritaire et budgétaire du gouvernement Lecornu montrait ses limites. C’est dans ce contexte d’urgence qu’a été convoquée cette grande « conférence sociale » pour tenter d’éteindre l’incendie et d’ouvrir une porte de sortie.

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1,6 % de hausse du Smic, prime carburant : ce qu’il faut retenir des annonces

Pour répondre aux attentes sur le pouvoir d’achat, le gouvernement a abattu ses premières cartes. Mesure phare issue de ces échanges : l’annonce d’une revalorisation anticipée du Smic de 1,6 % au 1er décembre, portant le salaire minimum à 1 502 euros net mensuels. Une décision présentée comme un geste concret vers les salariés modestes sans attendre l’échéance habituelle du 1er janvier.

L’exécutif a également rouvert la possibilité pour les entreprises de verser des primes de pouvoir d’achat défiscalisées et réactivé une aide ciblée sur les carburants pour les travailleurs contraints d’utiliser leur véhicule personnel. De son côté, le patronat a été invité à rouvrir les négociations de branches pour désensabler les grilles salariales aujourd’hui rattrapées par le bas du barème.

Une réponse jugée dérisoire : la gauche et les syndicats restent debout

Ces annonces ont immédiatement provoqué une levée de boucliers, à commencer par celle des organisations syndicales qui qualifient le coup de pouce au Smic d’« insuffisant » et de simple rattrapage technique. La CGT a d’ores et déjà maintenu et renforcé son appel à une journée de grève et de manifestations pour le 17 novembre.

Le compte n'y est pas !

Le gouvernement a annoncé ce matin, à l’issue de la conférence sociale, une hausse du SMIC de 1,6 % au 1er décembre, pour le porter à 1 502 euros net. Cette augmentation correspond dans les faits à une anticipation de la revalorisation automatique du SMIC… — Olivier Faure (@faureolivier) November 9, 2026

Du côté de l’opposition politique, la gauche a vivement dénoncé ce qu’elle considère comme une opération de communication face à une crise d’ampleur. Les responsables du Nouveau Front Populaire et de La France Insoumise pointent du doigt des « miettes » concédées sans toucher au partage de la valeur ou à la fiscalité des plus hauts revenus. Pour les syndicats comme pour la gauche, la conférence sociale de ce 9 novembre n’a fait que confirmer l’écart entre les réponses de Matignon et la réalité des fins de mois.

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