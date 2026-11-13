Sébastien Lecornu et Édouard Geffray changent de ton. Après des semaines de mobilisation, le gouvernement annonce des sanctions systématiques contre les élèves qui empêchent les cours et des poursuites contre les auteurs de violences. Le Premier ministre va plus loin en évoquant des complicités « actives » ou « passives », y compris parmi les personnels. Les syndicats dénoncent une mise en accusation injuste des enseignants.

La crise lycéenne a changé de visage. Le nombre d’établissements mobilisés est nettement inférieur à celui du début octobre, mais dans certains lycées les blocages se prolongent, les tensions s’accumulent et les personnels de direction ne parviennent plus à garantir des journées de cours normales. Jeudi 12 novembre, le gouvernement a décidé de durcir publiquement sa réponse. Édouard Geffray a annoncé que des sanctions disciplinaires seraient désormais prises systématiquement contre les élèves empêchant leurs camarades d’accéder aux cours. Les actes de violence, a-t-il ajouté, devront faire l’objet de plaintes et de procédures pénales.

Sébastien Lecornu a choisi des mots plus accusateurs encore. Il affirme qu’une petite minorité d’établissements connaît une « planification de la violence » et que ses complices, « soit actifs, soit passifs, y compris parmi les personnels », seront poursuivis. Le gouvernement envisage des procédures disciplinaires contre des agents publics qui encourageraient des actes illicites. C’est un changement sensible : la fermeté ne vise plus seulement les élèves ou les personnes extérieures qui commettent des violences, mais aussi certains adultes de la communauté éducative.

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Deux cents lycées concernés sur quinze jours

Selon les chiffres communiqués jeudi par l’exécutif, environ 200 lycées sur les 3 700 du pays ont connu des perturbations au cours des quinze derniers jours. Parmi eux, 80 subiraient des blocages réguliers mais intermittents et 50 des blocages presque systématiques. Plus d’une centaine d’établissements seraient passés temporairement à l’enseignement à distance pour des raisons de sécurité. Ces catégories ne correspondent pas au nombre de lycées effectivement bloqués un jour donné : les mélanger donnerait une image trompeuse de la mobilisation.

Le gouvernement fait également état de 360 élèves et 240 membres du personnel blessés depuis le début du mouvement. Ces données illustrent la dégradation de la situation dans les établissements les plus touchés, mais elles ne disent pas à elles seules qui a commis les violences, ni dans quelles circonstances chacune des blessures a été constatée.

À Tours, une situation devenue ingérable

Au lycée Balzac de Tours, les blocages et les interventions policières se succèdent depuis plusieurs semaines. Le 30 septembre, un adolescent a été éborgné ; le parquet a évoqué une blessure compatible avec l’impact d’un projectile de défense de type LBD. Début novembre, du matériel pouvant servir à fabriquer des cocktails Molotov a été retrouvé dans un immeuble voisin. La proviseure et son adjointe, menacées, ont été placées en arrêt maladie. Les professeurs ont exercé leur droit de retrait.

À Aubervilliers, des tirs de mortiers d’artifice ont été signalés dans les couloirs du lycée Henri-Wallon. Ailleurs, des élèves qui veulent simplement entrer en classe racontent des pressions ou des intimidations. La mobilisation n’est pourtant pas uniforme : certains établissements connaissent des assemblées générales et des blocages organisés autour de revendications scolaires, tandis que d’autres affrontent des violences dont les auteurs ne semblent plus porter de demandes clairement identifiées.

Les syndicats contestent les accusations contre les professeurs

Sophie Vénétitay, secrétaire générale du SNES-FSU, juge les déclarations du Premier ministre dangereuses et susceptibles d’aggraver la situation. Elle conteste l’idée de jeter les personnels « en pâture à l’opinion publique » alors qu’ils sont souvent eux-mêmes exposés aux violences. Le SNEP-FSU dénonce parallèlement une directive qui conduirait à décompter des journées de grève à des enseignants simplement aperçus près des blocus, sans vérifier s’ils étaient effectivement absents de leur service.

Il existe une différence essentielle entre soutenir le droit des élèves à exprimer des revendications, être présent pour éviter un incident et participer à l’organisation d’une violence. La responsabilité disciplinaire ou pénale d’un enseignant ne peut pas être déduite de sa seule présence devant un établissement. Le gouvernement évoque des complicités ; il lui revient désormais de produire des faits précis plutôt que de laisser planer un soupçon collectif.

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La fermeté peut-elle remplacer une sortie de crise ?

La stratégie de l’exécutif est compréhensible sur un point : des élèves doivent pouvoir suivre les cours sans intimidation, et les personnels ont droit à la sécurité. Les blocages violents, les menaces et les tirs de mortiers ne relèvent pas de l’exercice normal du droit de manifester. Mais la judiciarisation ne résout pas mécaniquement les désaccords qui ont lancé la mobilisation, de Parcoursup aux moyens de l’Éducation nationale.

La difficulté pour Matignon est donc double. Il lui faut faire rouvrir les établissements les plus perturbés et distinguer les auteurs de violences des élèves qui contestent pacifiquement. Il lui faut aussi éviter que l’accusation de complicité contre des professeurs ne transforme une crise lycéenne en affrontement durable avec l’ensemble de la communauté éducative. Après presque deux mois de tensions, les sanctions peuvent rétablir certaines limites. Elles ne suffiront probablement pas, à elles seules, à ramener le calme.