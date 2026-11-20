Poésie. Avec Envols poétiques fréquents, Jacques Darras nous raconte, en alexandrins blancs, ses voyages autour du monde.

« Il s’agit d’un livre de poésie qui en a toute la forme puisqu’il est composé de 540 quatrains répartis en sept chapitres et qui constituent une seule et même narration », explique Jacques Darras qui nous donne à lire Envols poétiques fréquents. « Le vers choisi est l’alexandrin mais sans rimes ; en prosodie, on appelle ça l’alexandrin blanc (…) En France, personne n’utilise l’alexandrin blanc. Je suis quasiment le premier à utiliser ce type de vers dans la poésie française. »

Dans cet opus, il nous raconte les voyages qu’il a effectués autour de la Terre entre 1991 et 2017 ; ceux-ci l’ont notamment conduit en Russie, en Syrie, au Mexique, en Chine et aux États-Unis.

« Ça raconte les moments privilégiés, touchants et émouvants de ces voyages au cours desquels j’ai accompagné des techniciens, hommes d’images ou/et hommes de son qui me suivaient et que je remercie dans mes poèmes ; je les cite », poursuit-il. « Je fais entrer leurs noms dans mes vers car ils m’ont aidé et accompagné lors de reportages à propos de mes voyages. »

Un milliardaire poète

Exemple : en Syrie, avec l’acteur et metteur en scène Jacques Bonnaffé, ils ont été invités par l’ambassade de France. Le spectacle, Jacques two Jacques, qu’ils avaient donné ensemble au Théâtre de la Bastille s’est exporté au théâtre de Damas, en Syrie. Autre exemple : au Mexique, il fait la connaissance d’une romancière américaine et de son compagnon poète mexicain avec qui il se lie d’amitié. « Dans ce recueil, je remercie tout le monde à l’image de ce qui se pratiquait dans la poésie médiévale arrageoise quand les poètes donnaient leur congé ou quand ils allaient mourir ; ils remerciaient tous ceux qui avaient été leurs amis et qui les avaient aidés, qui avaient été leurs mécènes », confie-t-il. « Ils mettaient un coup de pied de l’âne à ceux qui leur avaient mis des bâtons dans les roues. C’est une vieille pratique oubliée par la poésie française. Je suis arrageois par mon nom ; donc, je donne sinon mon congé, mais mon merci à tous ces gens qui m’ont aidé. Ce n’est pas seulement un poème personnel autobiographique mais c’est un poème de reconnaissance à tous ceux qui m’ont balisé la route. »

En Chine, il rencontre un personnage hors norme. Ce dernier avait perdu son père, un général communiste connu, accusé de déviationnisme qui finit par se suicider. Sa mère devint folle, puis sombra dans la pauvreté. « Il n’a eu comme solution que de devenir garde rouge », révèle Jacques Darras. « Il avait passé toutes ses diplômes à l’université de Pékin. Ensuite, il s’est lancé dans une entreprise et il est devenu milliardaire. Il s’est retrouvé dans le classement Forbes à la deux-centième ou trois-centième place. Il a fait des affaires et en même temps, il écrivait de la poésie. Et c’était un bon poète. Cela est inconcevable en France qu’un oligarque milliardaire soit en même temps un bon poète. Il n’y a qu’en Chine qu’on peut concevoir ça. »

Ces poèmes, Jacques Darras les a tous écrits en avion. Pourtant, il reconnaît que l’air n’est pas son univers : « Je suis un homme de l’eau et de la terre. En l’air, je me sens trop lourd, trop gros ; je ne sais pas comment me comporter ; j’ai peur des turbulences. J’ai peur des décrochages. C’est désagréable, l’avion. Mais j’ai surmonté mon désagrément pour pouvoir voir ce que j’avais envie de voir. »

Des poèmes dans lesquels il rend hommage, dès qu’il le peut, à son Ponthieu-Marquenterre natal (80) et en particulier au petit fleuve côtier de son coeur: la Maye. Une manière de retour à un point de départ minuscule et si poétique.

Envols poétiques fréquents, Jacques Darras ; Gallimard ; 120 pages.