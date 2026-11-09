Le cracheur de feu

L’Insoumis fait feu de tout bois: il lui faut une France en ébullition pour maintenir à un haut niveau mobilisateur le spectacle antifasciste. Olivier Vial décrit la stratégie d’une gauche radicale qui fédère jeunes, immigrés et militants politiques autour du «péril fasciste» et de ses «violences policières»

Suicide politique. C’est le verdict presque unanime des commentateurs voyant Jean-Luc Mélenchon continuer, malgré l’intensité des violences du 17 octobre, à soutenir les mobilisations. Un sondage[1] publié après les émeutes semble accréditer cette thèse : Marine Le Pen grimpe à 36 % et, contre lui, l’emporterait au second tour avec 68 % des voix. À court terme, la violence profite indubitablement au RN. Cependant, croire que Mélenchon ne l’a pas anticipé, c’est le sous-estimer. Ces violences ne sont pas un accident dans sa campagne, elles en sont le moteur.

Objectif second tour

D’ailleurs, le même sondage le crédite de 16,5 % et le qualifie pour le second tour, ce qui constitue son véritable objectif. Selon un cadre LFI interrogé par Challenges, si les jeunes avaient voté en 2022 autant que la moyenne, le leader Insoumis aurait comblé les 421 420 voix qui lui ont manqué pour atteindre le second tour. Dès lors, la mobilisation des jeunes et des habitants des quartiers populaires est au cœur de sa stratégie. Pour cela, il cherche à donner à ces deux électorats le sentiment que leur sécurité, leur dignité, voire leur existence sont directement en jeu dans cette élection. Quand Mélenchon appelle ses élus et ses militants à « s’interposer » entre la police et les lycéens, le message est limpide : sans nous, vous êtes en danger, donc votez pour nous.

Le petit théâtre antifasciste, dont Lionel Jospin avait fini par reconnaître en 2007 qu’il n’avait été qu’une farce, a désormais pris des allures de blockbuster. Le « péril fasciste » et les violences policières sont scénarisés et diffusés en continu sur nos écrans. Cette dramatisation, en plus d’électriser la jeunesse et les quartiers, produit un second bénéfice. Elle installe le duel entre antifascistes et fascistes, et oblige l’ensemble des partis et associations de gauche à bien choisir leur camp. Dans ce récit, Marine Le Pen à 36 % n’est donc pas une menace pour Mélenchon, c’est son meilleur argument.

Pour y parvenir, Mélenchon a ouvert trois chantiers : se fabriquer un nouvel électorat, constituer un écosystème militant efficace, et imposer un imaginaire dans lequel pourraient éclore les contestations nécessaires à sa stratégie.

Fabriquer « son peuple »

Après 2017, il a repris en la radicalisant l’idée de Terra Nova : les ouvriers veulent de meilleurs salaires, pas l’abolition du système. Il faut donc chercher ailleurs des groupes entretenant un rapport plus conflictuel avec l’ordre existant, habitants des quartiers, jeunesse précarisée ou idéologisée, minorités. Sa « Nouvelle France » relève donc moins d’une réalité démographique que d’une volonté politique de construire un « bloc de rupture ». Pour souder cet ensemble disparate, l’anticapitalisme et l’anticolonialisme offrent une même lecture du monde, divisé entre dominants et dominés. L’instrumentalisation du combat pour la Palestine fédère le tout : c’est la seule cause qui mobilise autant à Sciences-Po qu’à Saint-Denis.

Des manifestants affrontent les forces de l’ordre, Paris, 17 octobre 2026. (c) Nael Chahine/MEI/SIPA.

Construire son écosystème militant

Le second chantier a consisté à édifier un nouvel écosystème militant capable de fédérer les forces les plus dynamiques de la gauche radicale. La première étape a été d’abattre la cloison historique qui séparait la gauche parlementaire de la gauche mouvementiste. Aurélie Trouvé, ancienne responsable d’Attac, était l’une des premières recrues de LFI dans ce vivier. Sa théorie du bloc arc-en-ciel, réunissant « le rouge des traditions communistes et syndicales, le vert des mouvements écologistes, le violet du féminisme, le jaune des insurrections populaires et le spectre tricolore des luttes antiracistes et LGBTI », a largement inspiré l’organisation gazeuse du parti et de ses satellites. Le « parlement de l’Union populaire », qu’elle a présidé en 2022, a ainsi été un sas par lequel syndicalistes, militants associatifs et activistes sont entrés dans la campagne et pour certains à l’Assemblée.

Cette hybridation a dépassé la sphère strictement militante pour faire émerger une offre numérique et médiatique extrêmement puissante : plateformes, webzines, chaînes Twitch, influenceurs. Grâce à ces relais, toute une génération est désormais quotidiennement exposée aux concepts radicaux (racisme systémique, islamophobie, colonialisme…). Un lycéen de 2026 ne découvre plus la politique dans un journal ou dans une salle de meeting, mais dans un flux où les violences policières, Gaza et la lutte contre l’extrême droite forment un seul et même récit.

Le 17 octobre, la mobilisation rêvée

LFI a besoin de maintenir son électorat sous tension en entretenant la conflictualité. La séquence qui a conduit à la mobilisation du 17 octobre est un modèle du genre. Cette journée a été préparée par le mouvement lycéen, que les Insoumis ont coconstruit dès le mois de septembre. Leurs élus étaient présents dès les premiers blocages. L’Union syndicale lycéenne et l’Union étudiante ont fourni les structures militantes et les porte-parole. Les cadres Insoumis, eux, l’ont politisé en pratiquant une « montée en généralité » : Louis Boyard a ainsi transformé le manque d’infirmières en signe d’une ségrégation territoriale, Mélenchon y a ajouté une dimension raciale. Par ce mécanisme, un manque de moyens se transforme en abandon volontaire, puis en discrimination, enfin il devient la preuve d’un système oppressif dont la police assurerait la protection.

C’est ainsi que les premières graines ont été plantées. Pour le 17 octobre, l’organisation s’est faite à distance et de façon décentralisée. Depuis l’été, toute une galaxie de la gauche et de l’extrême gauche, LFI comprise, réfléchissait à imposer une campagne antifasciste dès la rentrée. Les appels à manifester, d’origine incertaine, ont été massivement relayés. LFI a contribué à créer les conditions politiques de la mobilisation et de sa radicalisation. Le 17 octobre n’a pas été préparé par un état-major, il est né de la rencontre de plusieurs forces qui ne poursuivaient pas les mêmes buts. Ces dernières se sont additionnées le même jour, dans les mêmes rues. Cinq piliers permettent de comprendre le profil de cette mobilisation.

Le premier est une ultra-gauche en pleine dynamique. Ce sont ses noyaux expérimentés, antifas et autonomes qui ont donné l’impulsion et organisé les attaques ciblées contre les institutions, mairies, commissariats, préfectures.

Le deuxième est constitué des pilleurs. Le 17 octobre, la préfecture des Bouches-du-Rhône en a recensé plus de 30 000 à Marseille, quand le Sénat estimait à environ 50 000 le nombre d’émeutiers dans toute la France pendant la semaine qui a suivi la mort de Nahel. Le changement d’échelle est considérable. Et la rapidité avec laquelle les pillages ont commencé laisse penser qu’ils relevaient moins d’une délinquance d’opportunité que d’une action de plus en plus organisée. Entre les militants d’ultra-gauche qui veulent affronter l’État pour le renverser, et les délinquants qui souhaitent le faire reculer pour asseoir leur emprise sur certains territoires, il n’existe pas de communauté de projet, mais un ennemi commun : les institutions, la police, la société actuelle…

Le troisième pilier tient aux mouvances communautaristes, indigénistes, décoloniales ou proches des Frères musulmans. Elles n’ont pas participé massivement aux affrontements, mais elles ont soufflé sur les braises pour accentuer la mobilisation. Dès les premiers blocages, elles figuraient parmi les principaux relais numériques du mouvement, à travers des organisations comme RED jeunes, Génération EDR, Étudiants musulmans de France ou des groupes indigénistes. Leur apport est surtout narratif : il consiste à installer dans l’esprit d’une partie de la jeunesse un face-à-face entre colonisateurs et colonisés, qui fait de la violence une forme de légitime défense.

Le quatrième pilier relève des ingérences étrangères. Dès le 7 octobre, le Quai d’Orsay a convoqué l’ambassadeur d’Iran pour dénoncer la campagne de désinformation menée par les comptes officiels de la diplomatie iranienne, dont l’ambassade au Ghana est allée jusqu’à affirmer que 80 000 étudiants français avaient disparu en soixante-douze heures. Sic ! On a vu également certains influenceurs proches du régime algérien appeler à participer à la journée du 17 octobre.

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Le cinquième pilier repose sur le phénomène de « brumisation des contestations ». Il a facilité la contagion de la violence. Il n’y a pas eu de mot d’ordre central, mais une diffusion continue de récits, de codes et de modes d’emploi. La semaine précédant le 17 octobre, circulaient des messages expliquant comment s’équiper face aux forces de l’ordre, et des tutoriels pour bloquer un lycée, saboter un pylône ou incendier une antenne 5G. Le jour venu, chacun a rivalisé pour filmer la « plus grosse dinguerie ». Dans l’économie de l’attention, la violence est la monnaie la plus sûre.

Cette contagion a été d’autant plus efficace que la violence est désormais largement acceptée, et même légitimée, par une partie de la jeunesse. Selon l’IFOP, 47 % des moins de 35 ans estiment qu’un certain degré de violence est nécessaire pour faire avancer ses idées. Le chiffre monte à 64 % chez les sympathisants LFI. Quand la violence cesse d’être un tabou pour devenir un moyen d’action parmi d’autres, une image ou un appel suffisent pour franchir le pas. C’est ce qui a permis à la mobilisation, mais aussi aux violences, de déborder la sphère des pilleurs et des militants d’ultra-gauche. Nourris des concepts et du récit Insoumis, certains jeunes peuvent ainsi se transformer en armée de réserve pour les casseurs et les pilleurs. Ils grossissent les cortèges, offrent aux plus violents une foule dans laquelle se fondre et, de plus en plus souvent, passent eux-mêmes à l’acte.

Dans cette mécanique, LFI a fait la courte échelle à l’ultra-gauche et continue de multiplier les gages en sa faveur. Ainsi, au soir du 17 octobre, des députés LFI se sont rendus dans les commissariats pour défendre les casseurs placés en garde à vue. Le message est clair. Nous vous soutenons et sommes de votre côté face à l’État. Mais l’ultra-gauche est beaucoup plus radicale que LFI. Elle se moque du second tour, elle veut l’affrontement avec l’État. LFI est devenue le centre d’une galaxie radicale en pleine dynamique dont les extrémités lui échappent.

Mélenchon aura donc du mal à encadrer ce qu’il a contribué à libérer. Mais le souhaite-t-il vraiment ? Il n’a aucun intérêt à rompre avec ceux qui fournissent l’énergie de sa campagne. Les poussées de violence font grossir les rangs de ses alliés, antifas, syndicats lycéens… Elles entretiennent la tension nécessaire à la mobilisation de ses deux électorats. Et lorsqu’elles provoquent une réponse de l’État, elles lui offrent le rôle qu’il préfère, celui du rempart contre la répression et le « péril fasciste ». Que la rue s’embrase ou que le gouvernement durcisse le ton, il y trouve chaque fois son compte. Toute tension finit par lui être utile.

Le troisième tour

C’est là que réside le cœur du calcul. Le politologue Stéphane Rozès le résumait dans Var-Matin au lendemain des émeutes : Mélenchon a théorisé l’idée que nous serions dans une situation prérévolutionnaire, et « plus le RN fasciste est haut, plus c’est la promesse d’un affrontement final entre fascistes et antifascistes qu’il pense devoir gagner ». Marine Le Pen engrange aujourd’hui les bénéfices du chaos, et Mélenchon le sait. Mais il a besoin d’elle à 36 %, car c’est sa présence au second tour qui donne sens à son récit et justifie la mobilisation des siens.

Reste dès lors une question : s’il se qualifiait au second tour face à Marine Le Pen, et sachant qu’il ne peut que perdre un tel duel électoral, quelle serait l’attitude de Jean-Luc Mélenchon après avoir reconnu sa défaite à la présidentielle ? L’appel à l’insurrection ou la campagne législative à la régulière ? Le 20 février 2026, Mathilde Panot déclarait : « Nous n’accepterons jamais […] que le fascisme prenne le pouvoir légalement par les urnes. » Si elle dit vrai, le véritable objectif de LFI n’est pas de remporter le scrutin le 2 mai 2027. Mais de préparer le troisième tour, celui de la rue.

[1] IFOP-Fiducial pour LCI, Le Figaro et Sud Radio, enquête réalisée du 17 au 19 octobre 2026.