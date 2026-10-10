Audiovisuel: le service public sévit dans toute la France

Le service public ne sévit pas qu’à Paris. Ses antennes régionales sont sur la même longueur d’onde pour… parasiter le RN. Le maire de Briey, seule ville RN de Meurthe-et-Moselle, Christophe Roos, s’estime injustement accusé et a exprimé son ras-le-bol…

Les commissaires de l’Audiovisuel public ne se contentent plus de manifester place de Grève (pour évincer de France Inter le journaliste de Valeurs actuelles Charles Sapin, par exemple) : le bataillon des sans-culottes et sans pudeur se met en marche pour couper toutes les têtes qui penchent à droite. Dans leur sillon, ils font école — pas de journalisme, mais de sectarisme et de militantisme —, en « mélanchonnant » les torchons et les serviettes. En province, leurs petits cousins, tristes clones de leurs modèles parisiens, font tout un cirque pour discréditer un certain parti. En Meurthe-et-Moselle, « Ici Lorraine », la voix régionale de Radio France, a ainsi pris pour tête de turc Christophe Roos, le maire de Briey (8 000 habitants), qui a le tort d’être un élu… RN. Ainsi, alors que Christophe Roos n’a été élu qu’en mars dernier, succédant à une dynastie de maires de la droite molle, « Ici Lorraine » a déjà entrepris de dresser le bilan du nouveau maire ! Cela a commencé par un reportage sur l’hôpital local, où la parole du maire a été censurée au profit de militants d’extrême gauche se foutant de l’hôpital comme de la charité pour uniquement accuser le RN de tous les maux…

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Coup de gueule

Pour moquer ces journalistes du service public qui, comme leurs maîtres ès provocations, se croient tout permis, M. Roos a publié un communiqué — une lettre qui ne manque pas de cachet —, intitulée « Ici Lorraine : les méthodes inquisitrices du service public lorrain en croisade contre le RN ». Le maire en a marre : « Nous avons en Lorraine notre Élise Lucet en la personne de la rédactrice en chef d’Ici Lorraine, Mme Hourt, et notre Yann Barthès, son bras droit rédacteur sous-chef M. Munsch d’Ici Lorraine. Je me permets de citer leur nom, ils citent le mien à tour de bras. » Le maire déplore la diffusion dès le mardi 22 septembre d’un reportage intitulé « Les six premiers mois chaotiques du maire RN de Val de Briey », plutôt prématuré quand on rappelle qu’un mandat municipal dure six ans : « Nouveau reportage sous le couvert d’un bilan à six mois des nouvelles majorités municipales. Cette même fine équipe s’intéresserait à Val de Briey (pour rappel : 591 communes dans le 54 et une seule tenue par le RN). Pour ma part, je n’ai jamais vu de bilan de quoi que ce soit à six mois… et encore moins à sept mois du premier tour de l’élection présidentielle. La ficelle est un peu grosse. Mais tellement logique dans cette perspective de lancer la campagne électorale anti-RN. Leur croisade anti-RN. »

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La ficelle étant effectivement grosse, comme la corde d’un pendu, Christophe Roos a refusé de monter sur l’échafaud : « J’ai dit NON à cette interview. Et ils n’ont pas supporté que je leur dise NON. Ils ont tout essayé : d’abord du harcèlement — appel téléphonique, j’ai dit NON poliment à la pâle copie d’Élise Lucet. Plusieurs messages sur mon portable, j’ai toujours dit NON poliment à cette même dame. Intrusion dans la mairie de Val de Briey, j’ai dit NON et reconduit poliment la copie insipide de Yann Barthès à la porte. »

Ras-le-bol de payer pour se faire insulter !

Mis à la porte, ils sont revenus par la fenêtre : celle de l’épicerie sociale, une structure inefficace (en moyenne deux repas par jour…) mais onéreuse que le maire a décidé de supprimer… pour financer et épauler les Restos du Cœur, qui bénéficient d’une expérience inégalable : « Le terne clone de Yann Barthès a voulu rentrer à nouveau dans l’épicerie sociale (comme son confrère de France 3 il y a quelques semaines). Devant les refus de notre agente de le laisser entrer et d’être interviewée (aucune autorisation n’avait été préalablement demandée au maire de la part de ce journaliste), il a commencé à poser des questions sans prévenir notre agente que, à son insu, il était en train de l’enregistrer. Sans aucun état d’âme, sans faire preuve d’aucune déontologie, notre duo journalistique de choc “lorrain” décide de diffuser cet échange volé à l’antenne… Voilà les méthodes inquisitrices et violentes de ces deux personnes. » Mais ces journalistes, comme l’estime Christophe Roos, ne font pas honneur à la profession : « Nous les payons gracieusement avec nos impôts, ils ne respectent rien… Ni les personnes, ni même leur métier. »