Écrit avec les pieds ou avec l’IA ?

Chouchou de cette rentrée, Thélyson Orélien aurait généré son livre par IA. Face au scandale, le Landerneau littéraire a crié au racisme, évitant le vrai problème : la qualité de la production contemporaine.

La polémique autour de Thélyson Orélien, écrivain québécois d’origine haïtienne qui aurait écrit son nouveau livre, C’était ça ou mourir (Grasset), avec l’aide de l’IA, a manqué sa cible. Ce qui aurait dû être l’occasion pour le monde des lettres – écrivains, éditeurs et critiques – d’aborder la vraie question du talent littéraire n’a été qu’une vaine série d’estocades sur le terrain de l’antiracisme et du péril de l’art face à l’IA. À croire que le scandale lui-même a été généré par cette dernière pour éviter les sujets qui fâchent.

Quand Houellebecq se documentait sur Wikipédia

Les écrivains se sont toujours documentés pour étayer leurs récits, quitte à parfois les enjoliver grâce au travail d’autrui, l’un des exemples les plus célèbres étant M. de Chateaubriand qui, pour « rallonger » son Itinéraire de Paris à Jérusalem et Jérusalem à Paris (1811), s’est appuyé sur les écrits de ceux qui avaient fait le voyage complet, tel Volney – mais nul besoin alors de citer ses sources.

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Plus près de nous, Michel Houellebecq a suscité la polémique à la sortie de La Carte et le Territoire, en 2010. Il aurait eu la fourberie de glisser des informations puisées dans Wikipédia pour décrire la ville de Beauvais et donner quelques détails sur la vie de Georges Pompidou. L’« affaire » n’avait pas fait trembler l’Académie Goncourt pour le couronner cette année-là.

Et si le vrai problème était le livre ?

Thélyson Orélien n’est malheureusement pas accusé d’avoir écrit un mauvais livre au style lourdement répétitif, c’eût été à son éditeur de s’en rendre compte puis aux critiques de le déplorer, ni d’avoir utilisé l’IA comme d’autres Google ou un vieux Larousse ; il est accusé d’avoir entièrement fait écrire son livre par l’IA (de 95 à 100 % de certaines pages, selon le détecteur Pangram). Il existe sûrement des auteurs médiocres qui demandent une aide rédactionnelle à l’intelligence artificielle avant de passer le tout à la moulinette de leur intelligence artisanale. Y aurait-il là une « rupture de contrat moral », comme le dit Samuel Fitoussi au sujet d’Orélien ?

Plus grave, l’écrivain québécois est aussi accusé de plagiat pour des publications antérieures, ce qui lui a valu d’être évincé de la sélection du prix Goncourt et peut-être, à l’heure où nous écrivons, des prix Renaudot et Femina. Ce qu’il y a de bien avec les accusations de plagiat, c’est que c’est œuvre humaine contre œuvre humaine, on compare. Du moins jusqu’à présent.

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Fin septembre, Thélyson Orélien est rentré chez lui pour se faire oublier du Vieux Continent. Comment lui, et d’autres par la suite, pourraient-ils se défendre ? En publiant l’historique de leurs recherches sur IA ? « Messieurs les jurés, mon historique m’innocente : j’ai demandé à Claude combien y avait-il de kilomètres entre Haïti et le Canada, pas de me rédiger un chapitre comportant le nombre de kilomètres entre les deux ! » Face à l’évidence, peut-être que critiques et éditeurs ne seraient plus aveuglés par l’origine et la couleur de peau d’un auteur, et, retrouvant la faculté de lire, jugeraient uniquement son art. Mais ce n’est pas gagné. Ainsi Yannick Haenel, autre chouchou de cette rentrée avec La solitude des professeurs est infinie (Gallimard), et qui n’est pas suspecté de fricoter avec l’IA, est capable d’écrire : « La solitude des professeurs est infinie, c’est-à-dire qu’elle ne finit jamais. » Au cas où l’intelligence humaine ne l’aurait pas compris.