Battu 3-1 à Milan après avoir ouvert le score, le onze français a concédé sa première défaite sous Zinédine Zidane. La seconde période, les changements tardifs et les difficultés défensives nourrissent les critiques. Daniel Riolo et Christophe Dugarry ont commencé à demander des comptes au nouveau sélectionneur.

L’arrivée de Zinédine Zidane sur le banc de l’équipe de France devait ouvrir une période nouvelle. L’ancien numéro 10, longtemps attendu à la tête des Bleus, bénéficiait d’un crédit que peu de sélectionneurs peuvent espérer. Trois victoires et un match nul avaient entretenu cet enthousiasme. Jeudi 12 novembre, à Milan, la défaite contre l’Italie (3-1) a brusquement rappelé une évidence : le prestige d’un entraîneur ne suffit pas à résoudre les problèmes d’une équipe. Et les questions qui accompagnaient la fin du mandat de Didier Deschamps n’ont pas toutes disparu avec son successeur.

Pourtant, le match avait commencé de manière presque idéale. Dès la dixième minute, Michael Olise profitait d’une erreur de relance de Gianluigi Donnarumma pour ouvrir le score. Les Français pressaient, combinaient et se procuraient des occasions. Pendant une partie de la première période, l’Italie semblait subir le rythme imposé par les visiteurs. Mais la domination ne se transformait pas en avantage décisif. Les Transalpins égalisaient avant la pause, puis prenaient le dessus dans une seconde période au cours de laquelle les Bleus perdaient progressivement leurs repères.

Le problème ne tient pas seulement au résultat. Une équipe peut perdre contre l’Italie, à San Siro, sans que sa crédibilité soit remise en cause. C’est plutôt la manière qui inquiète : les espaces laissés dans le dos des défenseurs, les duels perdus, l’effacement de certains créateurs et cette impression d’un collectif qui ne savait plus comment réagir à mesure que l’adversaire prenait confiance. Privée de Kylian Mbappé et de plusieurs titulaires, la France disposait certes de circonstances atténuantes. Elles ne suffisent pas à expliquer l’ampleur de sa baisse de régime.

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France-Italie : les Bleus de Zidane n’impressionnent pas après une rude défaite

Sur RMC, Daniel Riolo a résumé ce changement de visage par une formule qui a beaucoup circulé : « On est passé d’un foutoir positif, avec beaucoup de mouvements, de pressing à un foutoir où je ne comprenais plus rien. » Le journaliste a également relevé la disparition progressive de Michael Olise et de Rayan Cherki dans l’animation offensive. Sa critique vise moins l’ambition de jouer que l’incapacité à conserver une organisation lisible lorsque le match devient plus difficile. C’est précisément dans ces moments qu’un sélectionneur doit aider ses joueurs à retrouver un cadre.

Christophe Dugarry, lui aussi sur RMC, a insisté sur le manque de certitudes et de communication. « Ça manque de certitudes, de travail, de communication, ça manque de plein de choses », a estimé l’ancien champion du monde, qui a parlé d’une « claque » reçue par les Bleus. Il s’est également interrogé sur l’utilisation de Warren Zaïre-Emery, alors que le flanc droit de la défense française souffrait. Les critiques de Dugarry ont une résonance particulière : ancien partenaire de Zidane chez les Bleus, il connaît l’homme, mais ne lui accorde manifestement aucun passe-droit dans son analyse du match.

🚨 ZINÉDINE ZIDANE 🇫🇷 DÉJÀ SOUS LE FEU DES CRITIQUES APRÈS SA PREMIÈRE DÉFAITE AVEC LES BLEUS ! 😳



Battue par l’Italie (3-1) après une seconde période compliquée, l’équipe de France voit les choix de son sélectionneur remis en question !



Sur RMC, Christophe Dugarry et Daniel… pic.twitter.com/iZTsZA4oX6 — MATHIS FOOTBALL (@mathis_football) November 13, 2026

Défaite de la France face à l’Italie : Zidane a-t-il mal choisi qui monte sur le terrain et qui reste sur le banc ?

Les choix du banc alimentent désormais la discussion. Malo Gusto, très en difficulté sur son côté, est resté longtemps sur la pelouse. Zidane a attendu le dernier quart d’heure pour effectuer plusieurs changements. Fallait-il intervenir plus tôt, modifier l’équilibre du milieu ou donner davantage de garanties défensives à une équipe jeune ? Il serait excessif de prétendre qu’une substitution aurait mécaniquement inversé le résultat. En revanche, l’absence de réaction immédiate constitue une question légitime, d’autant que Zidane a bâti sa réputation d’entraîneur au Real Madrid sur sa capacité à gérer les grands rendez-vous et les personnalités.

Le sélectionneur n’a pas cherché à nier les difficultés. Après le match, il a reconnu que son équipe avait été moins bonne défensivement et qu’elle était sortie de son cadre en seconde période. Il a toutefois refusé de renoncer à ses principes à cause d’une seule défaite. Cette constance peut être une force : les Bleus doivent apprendre à jouer autrement qu’en attendant les exploits individuels de leurs attaquants. Mais elle deviendrait une faiblesse si elle se transformait en rigidité devant des problèmes qui se répètent.

La rencontre contre la Turquie, dimanche à Bordeaux, arrive donc au bon moment pour mesurer la réaction du groupe. Un match nul suffirait à qualifier la France pour les quarts de finale de la Ligue des nations, mais le public attendra surtout une équipe plus cohérente et capable de répondre à l’adversité. L’éventuel retour de Mbappé offrirait une solution offensive majeure ; il ne réglerait pas, à lui seul, les déséquilibres observés en Italie.

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Zidane n’a évidemment pas perdu sa légitimité en quatre-vingt-dix minutes. Son premier revers rappelle simplement que l’état de grâce a une durée limitée, même pour les plus grandes légendes du football français. Les Bleus ont désormais un sélectionneur immensément populaire, des joueurs de talent et une compétition à poursuivre. Reste à construire ce qui ne se décrète ni par le palmarès ni par l’enthousiasme : une équipe capable de tenir lorsque le match lui échappe.