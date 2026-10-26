Le 70e Ballon d’Or sera remis ce lundi soir à Londres dans une édition très ouverte. Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Harry Kane et plusieurs Parisiens figurent parmi les candidats les plus observés. Particularité française : la cérémonie se déroulera au même moment que PSG-OL.

Le Ballon d’Or 2026 sera décerné ce lundi 26 octobre au London Palladium. Pour la première fois, la cérémonie quitte Paris pour Londres, à l’occasion du 70e anniversaire du trophée. Le gala doit commencer à 21 heures, heure française, avec Thierry Henry et Kate Scott à la présentation.

Parmi les principaux prétendants figurent Kylian Mbappé, Lamine Yamal et Harry Kane. Ousmane Dembélé, tenant du titre, fait également partie des trente nommés, tout comme plusieurs joueurs du PSG. Le vote porte sur la période allant du 3 août 2025 au 19 juillet 2026, ce qui signifie que les performances réalisées depuis le début de la nouvelle saison ne comptent pas.

Une soirée impossible pour le PSG

Pour Paris, le calendrier crée une situation assez improbable. Le PSG reçoit Lyon au Parc des Princes à 20 h 30, soit trente minutes avant le début de la cérémonie londonienne. La rencontre devait initialement avoir lieu dimanche et a été reportée au lundi sur décision de la Préfecture de police.

Le PSG compte dix joueurs parmi les trente nommés, un record. Les joueurs indisponibles peuvent évidemment rejoindre Londres, tandis que ceux retenus pour PSG-OL devront suivre le résultat du Ballon d’Or à distance. Le club parisien pourrait ainsi vivre simultanément une rencontre importante de Ligue 1 et la remise de la récompense individuelle la plus prestigieuse du football.

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Les principaux favoris

Harry Kane possède un dossier statistique exceptionnel, tandis que Lamine Yamal bénéficie du poids de la victoire espagnole à la Coupe du monde et de son statut de phénomène mondial. Kylian Mbappé reste lui aussi au cœur de la course après sa saison au Real Madrid et son Mondial. Le scrutin étant clos depuis plusieurs semaines, les rumeurs et faux classements qui circulent depuis quelques jours ne peuvent plus influencer le vote.

Le règlement donne la priorité aux performances individuelles et au caractère décisif, puis aux performances collectives et au palmarès, enfin à la classe et au fair-play. Cent journalistes représentant les cent premières nations du classement FIFA participent au vote masculin.