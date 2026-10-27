Favori déclaré et longtemps en tête des pronostics, Kylian Mbappé devra encore attendre. Harry Kane a remporté lundi soir le Ballon d’Or 2026 à Londres, devant le Français et Lamine Yamal. À 33 ans, l’Anglais prend aussi une revanche sur une carrière longtemps résumée à ses statistiques et à son absence de grands trophées. Au moment de recevoir la récompense, il a surtout choisi de remercier Katie Goodland, son amour d’enfance, devenue sa femme et la mère de leurs quatre enfants.

Il faudra encore patienter pour Kylian Mbappé. À 27 ans, l’attaquant du Real Madrid vient pourtant de signer le meilleur classement de sa carrière au Ballon d’Or. Mais la deuxième place ressemble forcément à une déception pour un joueur qui avait fait de cette récompense l’un des objectifs assumés de sa saison. Le Français a été devancé par Harry Kane, sacré lundi 26 octobre à Londres après le vote de cent journalistes internationaux.

Le verdict est d’autant plus cruel que la course a été serrée. Le rédacteur en chef de France Football, Vincent Garcia, a indiqué après la cérémonie que l’écart entre Kane et Mbappé était inférieur à celui qui avait séparé Rodri de Vinicius Junior en 2024, soit moins de 41 points. Mbappé aurait même été en tête pendant une partie importante du dépouillement avant d’être dépassé. Les résultats détaillés doivent être publiés à la fin de la semaine.

73 buts et enfin la consécration

Sportivement, le choix de Kane n’a pourtant rien d’un accident. L’attaquant du Bayern Munich a inscrit 73 buts toutes compétitions confondues avec son club et la sélection anglaise pendant la saison 2025-2026. Il a terminé meilleur buteur de Bundesliga pour la troisième saison consécutive, marqué 14 fois en Ligue des champions et contribué au triplé national du Bayern. À 33 ans, il devient le premier Anglais récompensé depuis Michael Owen en 2001 et le premier joueur du Bayern à recevoir le Ballon d’Or depuis Karl-Heinz Rummenigge en 1981.

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Cette victoire a aussi quelque chose d’une revanche personnelle. Pendant des années, Harry Kane a été présenté comme l’un des meilleurs buteurs du monde mais aussi comme l’homme qui ne gagnait jamais rien. Tottenham avait beau profiter de ses buts, l’Anglais avait quitté Londres sans trophée majeur. Même son arrivée au Bayern avait d’abord tourné à la plaisanterie lorsque le club bavarois avait connu une saison blanche. Cette fois, les buts se sont accompagnés des titres et la vieille caricature du « loser magnifique » s’est effondrée.

Katie Goodland, l’autre histoire derrière le Ballon d’Or

Au milieu des remerciements habituels à ses coéquipiers, ses entraîneurs et sa famille, Kane a réservé un moment particulier à Katie Goodland. Leur histoire précède de très loin les millions du football professionnel. Tous deux se connaissent depuis l’enfance et fréquentaient la même école dans l’est de Londres. Une photographie ancienne, redevenue virale après le sacre, les montre adolescents aux côtés de David Beckham en 2005. Kane n’était alors qu’un jeune joueur dont personne ne pouvait savoir qu’il deviendrait un jour capitaine de l’Angleterre.

Le couple s’est marié en 2019 et a quatre enfants. Dans son discours, Kane a insisté sur le rôle de sa femme dans un parcours qui a commencé bien avant Tottenham, Munich, les finales et le Ballon d’Or. L’hommage a donné à la soirée un ton assez éloigné de la communication habituelle des stars du football. Le trophée récompense un joueur, mais Kane a tenu à le replacer dans une histoire familiale construite sur plus de vingt ans.

Mbappé n’a jamais été aussi près

Pour Mbappé, le paradoxe est réel. Il échoue encore, mais n’a jamais été aussi proche de gagner. Deuxième devant Lamine Yamal, il confirme qu’il appartient désormais au tout premier cercle des prétendants réguliers. À 27 ans, il dispose encore de plusieurs saisons pour aller chercher le trophée qui manque à son palmarès individuel.

Reste que le Ballon d’Or obéit aussi aux récits d’une saison. Celui de Kane était particulièrement puissant : l’homme des records sans trophée est devenu l’homme des trophées sans cesser de marquer. Mbappé, lui, repart de Londres avec son meilleur classement et probablement sa plus grande frustration. Pour une fois, même son rival de la soirée avait une histoire plus forte à raconter.