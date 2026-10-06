Un message vidéo d’Elisabeth Lévy

Merci pour votre soutien. Vous nous avez donné du temps. Il nous reste à construire l’avenir

Je viens vous donner quelques nouvelles du front. Il faudrait plus de mots dans la langue française pour dire merci, car vous avez été très nombreux à nous dire « continuez ». Cet élan nous honore, nous oblige et nous secoue, car désormais, c’est un devoir de poursuivre l’aventure. Avec 120 000 euros de dons recueillis en quelques semaines, on peut dire que nous avons, que vous avez pratiquement atteint l’objectif. Nous avons acheté du temps.

Pour autant, rien n’est réglé. Comme disait le grand philosophe Jacques Chirac, les emmerdes volent en escadrilles. Si nous avons rétabli notre trésorerie, nous avons besoin de nouveaux investisseurs qui nous accompagnent dans notre transition numérique. Je ne vais pas vous raconter de craques : avec la montée en puissance de l’IA, qui donne l’illusion à beaucoup qu’ils peuvent avoir gratuitement aujourd’hui ce qu’ils payaient hier, le secteur des médias ressemble à la sidérurgie dans les années 80 du XXe siècle. Il y aura des morts. Comptez sur nous pour ne pas en faire partie. Votre mobilisation montre en effet qu’il y a encore des lecteurs, des auditeurs qui distinguent la langue des hommes de celle des machines. Autrement dit, qu’il existe un marché pour l’intelligence humaine. On ne vous promet pas des scoops, mais on vous promet de la réflexion et de l’information, produites par des cerveaux 100% humains. Reste à trouver le modèle économique qui permettra d’assurer notre pérennité. Ne nous mentons pas, cela passera certainement par un effort soutenu de votre part, peut-être par un mode d’actionnariat participatif, après tout peut-être faut-il réinventer la bonne vieille coopérative. Il nous faut en tout cas diversifier voire repenser notre mode de diffusion en augmentant significativement notre activité sur les réseaux sociaux et en développant les vidéos. Bref, nous avons besoin d’un coup de jeune. Donc ne nous lâchez pas, à court terme, le moyen le plus simple de nous aider reste de faire un don ou d’abonner votre vieille tante. Mais s’il y a parmi vous des investisseurs potentiels ou si vous en connaissez, n’hésitez pas, écrivez à l’adresse clients@causeur.fr.



Nous sommes aussi preneurs de toute idée géniale qui nous aidera à atteindre la rentabilité. Quoi qu’il en soit, je vous ai fait une promesse et je la tiendrai. Tous les donateurs seront invités au plus tard en janvier 2027 à la première réunion du salon de la patronne. Ce sera l’occasion d’évoquer la présidentielle, de nous faire part de vos suggestions et de vos attentes pour notre avenir et aussi de s’amuser. Ce n’est pas parce que la vie est dure qu’on va arrêter de rigoler.

Avec 122 000 euros de dons en un mois, votre mobilisation a permis à Causeur de reprendre souffle. Merci ! La prochaine étape est de construire avec nos actionnaires un avenir durable et accélérer notre transition numérique.

Dans la vidéo jointe, je vous explique où nous en sommes et comment nous aider. Un don, un abonnement, une idée ou une mise en relation, chaque geste compte !

Vous nous avez dit « continuez ». Nous continuons. Ne nous lâchez pas !