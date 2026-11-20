Juliette Armanet, Claire Chazal, Fanny Ardant ou Benjamin Lavernhe: les vedettes se pressent au Théâtre du Châtelet pour la 2e saison des Concerts du dimanche matin de la pianiste Shani Diluka.

« Nous sommes dans l’inconcevable, mais avec des repères éblouissants » : ce sont ces mots de René Char qui survolent une poignée de concerts ressuscitant la tradition des matinées musicales du dimanche matin, sous la conduite de la pianiste Shani Diluka.

Elle est cingalaise, comme la belle Leila des Pêcheurs de perles de Georges Bizet, lequel a situé sur l’île de Ceylan les personnages de son opéra à une époque où l’Europe était friande d’évocations exotiques. Shani Diluka cependant est née à Monaco où elle a passé son enfance, ce qui est beaucoup moins tropical et fait beaucoup moins rêver, mais lui a permis en revanche de découvrir la musique classique, l’art lyrique et la danse grâce à l’Orchestre, à l’Opéra et aux Ballets de Monte Carlo qui forment une conjonction artistique exceptionnelle, sinon unique au monde pour un si petit Etat.

Secrètement liés

Un programme de détection de talents musicaux alors initié par la souveraine de la principauté, des études de piano au Conservatoire de Nice, puis à celui de Paris, un premier prix, des récitals dans toute l’Europe, des collaborations avec cent orchestres, mille et une rencontres avec des musiciens parmi les plus talentueux, mais aussi des comédiens, des danseurs, ont forgé sa personnalité au fil des ans.

C’est à elle qu’ont été confiés ces Concerts du dimanche matin qui entament aujourd’hui leur deuxième édition au Théâtre du Châtelet. Ils succèdent à ceux qui ont perduré durant un demi-siècle sous l’égide de Jeanine Roze dans cette même salle tout comme au Théâtre des Champs-Elysées et auxquels elle a naguère participé.

Toutefois, Shani Diluka a voulu lancer quelque chose de différent en tentant de créer des rencontres entre des mondes souvent intimement liés, mais qui sur scène ne se mêlent guère ouvertement : la musique, la poésie, la philosophie…

Vermeille et dorée

Est-ce le métissage culturel qui a immanquablement frappé la fille de Ceylan vivant en Europe mais conservant toute une parentèle en Asie ? La pianiste cultive une sensibilité particulière qui lui fait entrevoir les choses sous un angle qui, sans être révolutionnaire, n’est pas si courant entre des mondes qui pourtant entretiennent secrètement de nombreuses correspondances.

A lire aussi: Suzanne Valadon, femme libre

Ne craignons pas avec ces matinées d’assommantes lectures entrecoupées de fragments musicaux, des matinées moribondes comme il devait sans doute s’en dérouler dans de poussiéreux salons de province sous la Troisième République. Ici, l’on se veut vivant, le dialogue entre récitants et musiciens se doit d’être fécond et dynamique et le texte est censé mettre en place un climat favorable à l’écoute de la musique qui va suivre. Le tout se déroule dans la grande salle vermeille et dorée du Théâtre du Châtelet, devant un public où se mêlent les générations.

Une écoute plus sensible

Dans l’esprit de ces concerts du dimanche matin, la musique demeure l’élément essentiel. Mais en ouvrant chaque matinée par une brève introduction parlée avec des poèmes, des textes littéraires ou philosophiques choisis avec soin, on tend à ce que ce qui est récité ou lu génère un climat propre à une écoute plus sensible, plus approfondie des partitions.

On entendra ce 22 novembre 2026 la chanteuse Juliette Armanet égrainant divers poèmes en introduction au trio à cordes avec piano en si bémol majeur KV 502 de Mozart et à son quatuor en sol mineur KV 478 (Raphaëlle Moreau, violon, Lydia Chen Argerich, alto, Astrig Siranossian, violoncelle, Shani Diluka, piano)

Anastasia Kobekina © Lusine Pepanyan

Ou la belle voix grave de la comédienne Fanny Ardant, le 10 janvier prochain, dans le cadre d’une célébration du bicentenaire de la mort de Beethoven (Sayaha Shoji au violon, François Frédéric Guy au piano). Ou encore celle de Benjamin Lavernhe introduisant une matinée musicale consacrée à Jean-Sébastien Bach, le 11 avril 2027, avec la violoncelliste Anastasia Kobekina.

Correspondance avec Albert Camus

Plus surprenant, ce 13 décembre prochain, et précédant des pages de Liszt, Mendelssohn, Brahms ou Fauré interprétées au piano par Sélim Mazari, Anton Gerzenberg ou Jean-Paul Gasparian, ces lectures faites par la journaliste Claire Chazal et reprenant des écrits du fondateur du Nouvel Observateur, Jean Daniel, tirés de son ouvrage Les Miens ou de sa correspondance avec Albert Camus. Non pas que l’éditorialiste ait été un grand amateur de musique. Mais parce que Shani Diluka l’a accompagné dans sa vieillesse en venant parfois chez lui jouer du piano. Tout comme elle le fit lors de ses obsèques dont il avait demandé, en toute humilité, qu’elles se déroulassent dans la cour d’honneur de l’Hôtel des Invalides.

Les Concerts du dimanche matin à 11h.

Les 22 novembre et 13 décembre 2026

Les 10 janvier et 11 avril 2027.

Places de 5 à 35 euros

Théâtre du Châtelet ; 01 40 28 28 40.