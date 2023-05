Causeur est victime de la censure woke!

Chers lecteurs, chers abonnés,

Nous souhaitons vous alerter à propos d’un incident majeur qui touche Causeur.

Depuis quelques mois nous n’avons plus le “droit” de placer des publicités sur le site de causeur.fr car toutes les régies publicitaires ont décidé de nous blacklister et ainsi de nous priver d’une source de revenus essentielle à notre équilibre économique déjà précaire.

Il s’agit, ni plus ni moins, d’une guerre économique menée contre Causeur par des collectifs comme Sleeping Giants souhaitant nous faire taire en frappant au portefeuille. Ils font pression par des campagnes de « shaming » et d’intimidation sur les réseaux sociaux à l’encontre des entreprises “annonceurs” pour les dissuader de placer des publicités sur notre site causeur.fr.

Les régies gérant leurs budgets publicitaires ont ainsi décidé de ne plus travailler avec nous.

Ces collectifs de la censure ne nous reprochent pourtant pas des propos illégaux – qu’ils n’auraient pas hésité à signaler à la justice s’ils existaient – mais tout simplement parce que le contenu de nos articles ne leur plaît pas… Les entreprises, surtout les grandes marques, déjà en plein « clientélisme woke », cèdent facilement à ce qu’on peut qualifier de chantage à la réputation.

Le Sleeping Giants, très efficaces sur les réseaux, organisent des campagnes d’intimidation envers les entreprises “annonceurs”. © Captures Twitter.

Tous nos efforts pour remplacer les régies ont échoué pour le moment et notre budget est désormais amputé de plusieurs milliers d’euros par an.

Dans cette guerre économique et face à ceux qui essaient de nous asphyxier pour nous faire taire, nous avons besoin de votre aide. Nous nous battons et gérons au mieux nos moyens mais sans votre soutien et votre générosité nous n’y arriverons pas.



Chaque abonnement et chaque don sont essentiels pour remplacer les recettes dont nous privent ces ennemis de la liberté et du débat d’idées.

Nous avons besoin de vous !

