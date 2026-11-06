Sur les réseaux sociaux, le refus d’allumer les radiateurs est devenu un défi presque amusant. Derrière les plaids et les plaisanteries, les témoignages racontent pourtant une inquiétude très concrète : le gaz vient encore d’augmenter de 6,6 % et de nombreux ménages préfèrent avoir froid quelques semaines plutôt que découvrir leur facture.

Dans certains foyers, novembre commence avec un jeu dont personne n’a vraiment envie de gagner. « Le premier qui allume le chauffage a perdu », plaisantent des internautes qui se filment en pull, sous des couvertures, parfois avec un bonnet dans leur salon. Sur TikTok, l’objectif affiché est de tenir jusqu’en décembre. Présenté comme un challenge, le phénomène a surtout quelque chose de tristement ordinaire : beaucoup de Français cherchent à repousser une dépense qu’ils savent difficile à absorber.

Sarah, une trentenaire des Deux-Sèvres interrogée par la presse régionale, raconte que le chauffage reste éteint chez elle pour le moment. Elle prévoit de le rallumer d’abord dans la chambre de son jeune enfant. « L’hiver risque d’être long », dit-elle. Ce genre de témoignage rappelle que la question ne concerne pas seulement quelques vidéos virales. Il s’agit de choix quotidiens, parfois très concrets, entre confort thermique et dépenses indispensables.

Face à la hausse du gaz et au coup du chauffage, ces Français n’allument plus le radiateur

Depuis le 1er novembre, le prix repère du gaz a progressé de 6,6 % pour les contrats qui y sont indexés, après une hausse de 6,3 % en octobre et de 5,6 % en septembre, selon les données reprises par la presse. Tous les ménages ne subissent pas ces variations au même moment : un contrat à prix fixe peut protéger temporairement son titulaire. Mais pour les consommateurs exposés aux évolutions du prix repère, la succession de hausses arrive précisément au début de la saison de chauffe.

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L’effet psychologique est aussi important que le montant immédiat. Un ménage peut accepter une facture plus élevée un mois, beaucoup moins facilement une incertitude qui se prolonge pendant tout l’hiver. Les dépenses d’énergie viennent s’ajouter aux loyers, aux courses alimentaires, aux transports et aux remboursements de crédit. À la fin, retarder le chauffage devient l’un des rares arbitrages encore possibles, parce qu’on peut différer ce geste sans avoir à renégocier un contrat.

Quand la sobriété devient une contrainte

Le défi des radiateurs éteints peut faire sourire tant qu’il reste un jeu entre adultes en bonne santé. Il devient plus inquiétant dans les logements mal isolés, chez les personnes âgées ou dans les familles avec de jeunes enfants. Un intérieur trop froid et humide peut favoriser moisissures et problèmes respiratoires. La sobriété énergétique n’est pas en elle-même une mauvaise chose, mais elle change de nature lorsqu’elle est imposée par la peur de la facture.

Selon une information reprise par l’agence Anadolu à partir d’un reportage de BFMTV, 72 % des ménages français auraient déjà limité leur chauffage. Ce chiffre doit être interprété avec prudence tant que le détail de l’enquête et de sa méthodologie n’est pas disponible. Il indique néanmoins que la question dépasse le cercle des personnes en situation de précarité énergétique sévère : même des ménages qui parviennent à payer leurs factures adaptent leurs habitudes.

Hausse du gaz, chauffage éteint… Un hiver qui commence avant le thermomètre

Le plus frappant, dans ces vidéos, est peut-être la manière dont la contrainte se transforme en humour collectif. On plaisante sur le premier qui craquera, on montre son troisième pull, on se félicite de tenir quelques jours supplémentaires. L’autodérision aide à supporter la situation, mais elle ne fait pas disparaître le problème économique. Quand une partie de la population considère qu’allumer son chauffage en novembre relève du luxe, la question du pouvoir d’achat ne se résume plus aux prix affichés dans les supermarchés.

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La hausse du gaz n’est pas une nouvelle taxe décidée par le gouvernement : elle reflète d’abord l’évolution du coût de l’approvisionnement. Mais pour les ménages, les causes s’additionnent plus qu’elles ne se distinguent. Après plusieurs années d’inflation et de dépenses contraintes élevées, l’hiver 2026 commence avec cette image assez parlante : des Français qui rient de leur capacité à avoir froid, en espérant surtout ne pas avoir à payer trop cher pour se réchauffer.