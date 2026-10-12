Alors que LVMH présente ses performances financières du troisième trimestre dans un marché boursier hésitant, l’organisation de la gouvernance du groupe reste sous l’attention des analystes. À 77 ans, le PDG Bernard Arnault sécurise la transmission progressive du groupe à ses cinq enfants. Bilan d’un dispositif juridique et industriel taillé pour la durée.

Ce lundi, après la clôture de la Bourse de Paris, LVMH présente ses performances financières pour le troisième trimestre 2026, comme le rappelle BFM Bourse. Cette publication intervient après plusieurs mois marqués par le ralentissement de la consommation en Asie (et notamment en Chine, souligne France 24) ainsi qu’un repli des cours boursiers des principaux acteurs du luxe. Au-delà des résultats trimestriels, la question de l’évolution de la gouvernance à long terme demeure l’un des sujets centraux pour les analystes financiers et les actionnaires. C’est pourquoi le sujet de la succession de Bernard Arnault (et d’une façon générale, de LVMH) fait encore l’objet de discussions.

La restructuration du contrôle par la holding Agache

Afin d’assurer la pérennité du contrôle familial sur le numéro un mondial du luxe, le groupe a réorganisé sa structure capitalistique. La transformation de la holding familiale Financière Agache en société en commandite par actions (SCA) permet à la famille Arnault de détenir plus de 50 % du capital et environ 66 % des droits de vote de LVMH. Ce montage juridique vise à prémunir le groupe contre d’éventuelles prises de participation hostiles ou des tentatives de déstabilisation du capital, précisait récemment Les Echos.

Certains bureaux d’études, à l’image de Bank of America, évoquent l’existence d’une « décote de gouvernance » liée à l’absence de désignation formelle d’un successeur unique au poste de PDG. Pour autant, l’assemblée générale des actionnaires a repoussé la limite d’âge de la présidence à 80 ans, confirmant le maintien de Bernard Arnault à la tête de l’entreprise tout en fixant le cadre juridique de la transmission jusqu’en 2052.

Succession LVMH : La répartition des rôles entre les cinq enfants de Bernard Arnault

Sur le plan opérationnel, les cinq enfants du fondateur occupent tous des fonctions de premier plan au sein des filiales et de la holding :

Delphine Arnault dirige la maison Christian Dior Couture.

dirige la maison Christian Dior Couture. Antoine Arnault supervise la communication et l’image du groupe, tout en siégeant au comité exécutif.

supervise la communication et l’image du groupe, tout en siégeant au comité exécutif. Alexandre, Frédéric et Jean Arnault occupent des postes de direction dans les divisions horlogerie, joaillerie et maroquinerie (notamment chez Tiffany & Co., Tag Heuer et Louis Vuitton).

L’encadrement opérationnel s’appuie également sur des dirigeants chevronnés, tel le directeur général délégué Stéphane Bianchi. Les statuts de la holding Agache prévoient un mécanisme de décision interne imposant l’accord d’une majorité qualifiée entre les membres de la fratrie pour toute modification majeure liée à la détention des titres.

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Un enjeu économique pour le tissu industriel français

Au-delà des aspects boursiers, l’avenir du groupe LVMH concerne directement le tissu industriel national. Avec plusieurs dizaines de sites de production en France — des ateliers de maroquinerie aux domaines viticoles en passant par les parfums —, l’ancrage territorial du groupe constitue un réservoir d’emplois qualifiés et de savoir-faire artisanaux. Il importe néanmoins de préciser que l’objectif officiel affiché par le groupe reste toutefois d’« assurer la pérennité du contrôle familial à long terme ».