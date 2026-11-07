Octets matraqués, candidats naufragés, mais la presse libérée !

La campagne électorale bat son plein : les députés à défaut de voter un budget votent des taxes, Édouard Philippe joue au toboggan, Emmanuel Macron entend sortir de l’Histoire en 25 signes et David Lisnard tient bon la barre. Mais derrière ce processus démocratique se profile un « complot » que la gauche entend bien déjouer…

Octets matraqués

Les députés ont voté (par 11 voix contre 10… où étaient les autres ?) un amendement présenté par le parti socialiste prévoyant une taxe de 5,5 centimes d’euros par gigaoctet téléchargé. On notera au passage que ces petits génies de l’informatique ont prévu 5,5 c€ et non pas 5 c€… Ça fait plus précis, plus réfléchi, une décimale qui marque leur professionnalisme. En apparence la taxe vise Netflix et les Gafam tant décriés par la gauche. Mais nos députés 3.0 n’ont même pas compris ce qu’ils écrivaient et les industriels du secteur leur ont rappelé la conséquence de tout cela : tout le monde paiera, Gafam, Canal Plus, TF1, Deezer, sites web, sites de e-commerce, mails, plateformes de transfert de fichiers, cloud, même l’hébergeur de votre journal intime sera taxé. Le visionnage ou le téléchargement d’un film en 4K HD sur la plateforme de TF1 plus (soit 20 GO environ) serait ainsi taxé de 1,1 euro, et au final les services payants verraient leur prix augmenter et les services gratuits deviendraient payants. Une estimation du journal Les Numériques fait état d’un coût possible de 48 euros par mois pour chaque Français. Pour éviter de ruiner les internautes, c’est à dire tout le monde, Najat Vallaud-Belkacem appelle ainsi à rationner la consommation d’internet à 3 GO par semaine. Là encore pourquoi 3 pas 5 ou 10 ?… Cela paraît réfléchi. Sans doute a-t-elle mis un compteur sur son smartphone pour mesurer sa consommation hebdomadaire quand elle consulte les recettes du Marmiton pour préparer un bœuf mironton à son député de mari. Une mesure qui n’en doutons pas va encourager et parachever la numérisation de l’économie française et nous faire entrer dans le XXIème siècle par la grand porte.

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Le toboggan de la mort

On pensait il y a deux mois qu’Edouard Philippe finirait essoré à 12%. On était loin loin du compte. Un membre de son entourage déclarait la semaine dernière « il a un pied sur le toboggan, en janvier il aura les deux »… Lui aussi était sans doute optimiste car un sondage Ifop-LCI (27-29 oct 2026) donne pour la première fois le maire du Havre à moins de 10%. 9,5% très précisément. Attal (5%), Retailleau (4,5%), tous ceux qui ont joué un rôle de premier plan dans la majorité présidentielle sortent totalement rincés de cette campagne. De cette non-campagne devrait-on dire tant ils ont peu à dire. Leur retrait profiterait-il à Philippe ? A voir, mais qui aurait envie de se retirer au profit d’un homme qui a déjà un pied dans la tombe (électorale, évidemment) ?

Un président ne devrait pas envoyer de SMS

On apprend plein de choses passionnantes dans les bonnes feuilles du livre (Vous êtes trop dur avec moi) de Françoise Degois à paraître. Le président y déblatère de tout et n’importe quoi. Surtout de n’importe quoi et généralement en SMS de moins de 25 caractères. La dissolution est un ratage ?… Il n’est « pas d’accord ». Envisage-t-il de démissionner ?… « Jamais ! ». Gabriel Attal ?… « on lui a trop donné ». Olivier Faure ? « c’est le meilleur ». La droite ?… « elle est attirée par le RN ».

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Arrêtons-nous là, car il semblerait que tout soit du même acabit. Dans C’était de Gaulle, Alain Peyrefitte restitue les entretiens de haute volée qu’il a eus avec le Général chaque semaine pendant quatre ans. On est pris de vertige en imaginant les messages qu’il aurait pu recevoir d’Emmanuel Macron s’il était né plus tôt : 1960 – La France doit-elle s’engager dans la voie de l’autodétermination de l’Algérie ?… « Faut voir ». 1962 – Le président de la République doit-il après vous être élu au suffrage universel ?… « Ça serait super ». 1969 – Comment interprétez-vous le rejet par les Français du référendum portant réforme du Sénat et instituant la régionalisation ?… « Ils sont trop durs avec moi ».

Lisnard à la barre

Les concurrents de la Route du Rhum arriveront sans doute durant le week-end du 7 novembre. Il faudra attendre un peu plus longtemps pour la Route vers l’Elysée qui se traîne. Retailleau, sur son Class-40, est encalminé au large d’Ouessant où il risque d’aborder Zemmour ; Attal qui a pourtant embarqué dans un superbe Imoca est tombé dans le pot au noir et dérive vers les Acores ; Chez les Ultim, c’est Mélenchon qui fait la course en tête et file un bon 18 nœuds au vent portant, espérant franchir la ligne d’arrivée en deuxième position derrière Marine Le Pen ; Edouard Philippe qui a longtemps pris le vent de Mélenchon, a perdu un flotteur cette nuit et lance un SOS à Retailleau et Attal qui vont peut-être se dérouter. Mais la surprise vient d’un flibustier : Lisnard n’a pas pris la ligne de départ avec les autres mais vient de franchir 100 000 milles à la barre de son Ocean Fifty qui file 35 nœuds vent debout.Les encalminés pourraient bien avoir envie de monter à son bord. A suivre.

Complot démocratique

Gérard Davet publie une grande enquête sur le groupe Bolloré. Et déclare dans une interview à l’Indépendant « Il y a un complot pour prendre le pouvoir par les urnes »… Bigre ! Ça a l’air sérieux. Vous rendez-vous bien compte : prendre le pouvoir en amenant les gens à voter pour vous ? Ces gens de droite ont décidément perdu tout rapport à la démocratie. Dommage que la cour de sûreté de l’État ait été suspendue (par la gauche), on aurait pu y déférer tous les affidés des « médias bollorisés », on voit d’ici la scène : « Nous, président de la cour de sûreté de l’État, entendons ce jour à la demande du procureur de la République Sébastien Delogu, le dénommé Bolloré Vincent qui a comploté contre la sûreté de l’État en finançant un organe de presse visant à diffuser des opinions de droite et à inciter des électeurs à voter pour la dite droite. A la demande du Procureur sera examinée sa déchéance de nationalité outre les peines de prison prévues par l’article 655-12 ter de la loi sur la liberté de la presse votée le 14 juillet 2027 »

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