Dans le biopic de Cédric Jimenez, attendu en juin 2027, Laura Smet interprète sa propre grand-mère. Face à Benjamin Voisin, qui incarne Johnny, la comédienne a vécu une rencontre autrement plus douloureuse qu’elle ne l’avait imaginé.

Il y a quelque chose de vertigineux à demander à la fille d’un disparu de jouer sa mère devant un acteur qui lui prête ses traits. C’est pourtant la singulière expérience qu’a vécue Laura Smet sur le tournage du film consacré à Johnny Hallyday. Dans un entretien accordé à Infrarouge, dont Télé Star rapporte les confidences ce jeudi 26 novembre, la comédienne raconte avoir retrouvé, le temps d’une scène, des attitudes qu’elle connaissait intimement.

Elle avait pris soin de ne pas découvrir Benjamin Voisin grimé en Johnny avant de jouer avec lui. La surprise devait nourrir son interprétation. Elle a dépassé ses attentes. Ce qui l’a frappée, davantage encore que le travail des maquilleurs, tient à la posture de l’acteur, à cette manière d’occuper l’espace que les proches reconnaissent parfois avant même d’avoir aperçu un visage. Elle a tenu pendant le tournage, avant de craquer le soir venu, à Arles.

A lire aussi : Hallyday: Tout ce que Johnny doit à Laeticia

Jouer la mère de son père

Laura Smet avait elle-même demandé à Cédric Jimenez de lui confier le rôle d’Huguette Clerc, la mère de Johnny. Le chanteur lui avait souvent fait remarquer sa ressemblance avec sa grand-mère. Il y a donc, dans cette distribution, une dimension familiale qui échappe aux conventions habituelles du biopic. Le film remontera aux débuts de la carrière du chanteur et couvrira notamment la période qui le conduit aux concerts de son cinquantième anniversaire, en 1993.

Pour Benjamin Voisin, retenu après le retrait de Raphaël Quenard, la difficulté est immense. Les Français disposent de milliers d’images de Johnny, de ses concerts, de ses entretiens télévisés, de ses silences aussi. Une imitation trop appliquée tournerait aisément à la caricature. À l’inverse, une interprétation qui s’affranchirait de ces souvenirs risquerait de décevoir ceux qui ont accompagné le chanteur pendant des décennies.

La disparition de Johnny, en décembre 2017, avait donné lieu à un hommage populaire dont peu d’artistes français auraient pu susciter l’équivalent. Des publics que tout semblait séparer partageaient le souvenir d’une chanson, d’une soirée devant la télévision ou d’un concert. Le cinéma devra restituer cette place particulière dans l’histoire française autant que le parcours d’un homme.

La réaction de Laura Smet ne préjuge évidemment pas de la qualité du film. Elle dit en revanche beaucoup de la puissance émotionnelle du personnage. Le rendez-vous est fixé au 30 juin 2027, près de dix ans après la mort du chanteur.