Trappes: la grande foire à la récupération politique est ouverte

Selon notre chroniqueur, ce sont les « antifascistes » qui sont devenus les fascistes. Il nous rappelle ici comment.

La liste des coupables est dressée. Les « antifascistes » ont les photos. Il ne leur manque que les adresses. Les fascistes d’hier n’ont rien à envier à la gauche épuratrice d’aujourd’hui. Après l’abject attentat raciste (un mort, cinq blessés dont une fillette de 12 ans) qui a frappé vendredi la population d’origine immigrée de Trappes et de La Verrière (Yvelines), les adeptes du « pas d’amalgame » ont immédiatement renié leur principe. Le député (LFI) Thomas Portes a, le premier, réclamé la fermeture de CNews en rappelant notamment un propos de votre serviteur décrivant en 2021 la réalité de l’islamisation de Trappes. L’avocat Seydi Ba, proche de LFI, a complété l’inventaire des nuisibles, en offrant aux plus ardents sicaires de possibles fatwas. Jean-Luc Mélenchon s’en est pris à BFMTV, lors de la manifestation de samedi à Paris, accusant la chaîne de racisme.

Ali Rabeh déserte sa ville

Le tort de tous ces indésirables, qui ont désormais une cible sur le front : avoir rendu compte de la terreur du 17 octobre et avoir décrit, entre autres, le comportement des jeunes pilleurs, arabo-musulmans pour la plupart, venus des cités « racisées ». Pour qui douterait de l’emprise totalitaire qui enferme la gauche « antifasciste », il suffit de l’observer répondre docilement aux injonctions victimaires de l’islamosphère. Ce week-end, la gauche soumise (LFI, PC, écolos et PS réunis) était à Orléans pour protester contre le congrès du RN, brièvement perturbé dimanche. L’unique obsession des censeurs : faire taire les critiques contre la « nouvelle France » et son « grand remplacement » revendiqué. En attisant la haine qu’ils dénoncent.

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Ali Rabeh (Génération.s), maire de Trappes, illustre la pente sectaire et liberticide qui menace la démocratie, prise en otage par les intimidations d’un communautarisme revanchard. Plutôt que de rester auprès de ses administrés traumatisés par l’attentat de Kevin T., schizophrène sous cocaïne placé hier en cellule psychiatrique, l’élu était aussi à Orléans pour signifier son intolérance politique à l’égard de « l’extrême droite ». Après avoir reçu Emmanuel Macron, vendredi soir dans sa ville, M. Rabeh a regretté que le président n’ait pas avalisé sa propre accusation d’« islamophobie » pour caractériser le meurtre. En réalité la victime, Pengo Bossio Wangi, était chrétienne.

« Islamophobie » : un mot piégé sans cesse imposé par l’extrême gauche

Surtout, ce terme d’islamophobie n’est pas neutre : il est brandi par les islamistes pour les mettre à l’abri de la critique. D’ailleurs, le maire de Trappes était flanqué ce soir-là d’Elias d’Imzalène, qui avait déclaré en 2024 : « Est-ce qu’on est prêts à mener l’intifada dans Paris ? Dans nos banlieues ? Dans nos quartiers ? ». En revanche le chef de l’État, aveuglé par son immigrationnisme, a repris l’analyse erronée sur le « tournant » que représenterait ce drame destiné selon lui à tuer « nos compatriotes, nos enfants, à raison de leur couleur de peau ou de la religion qu’on leur donne ». Macron-la-gaffe a oublié les multiples crimes islamistes commis contre des juifs ou des chrétiens à cause de leur religion (rue Copernic, rue des Rosiers, Ilan Halimi, école Ozar Hatorah, Hyper Cacher, père Hamel, basilique de Nice, etc.). L’Elysée a dû rectifier dans la soirée.

Hier, Marine Le Pen a eu beau jeu de dénoncer les « obscurantistes » tandis que Bally Bagayoko (LFI), maire de Saint-Denis, réclamait sur LCI l’interdiction du RN. Ces idéologues incendiaires sont ses meilleurs promoteurs.

On a raison de penser que les discours racistes favorisent les passages à l'acte. Et que les médias où le racisme est banalisé ont une part de responsabilité dans l'attentat raciste de Trappes.

Mais alors, soyons cohérents.

Si les discours d'extrême droite peuvent conduire à… pic.twitter.com/46dqksr0CW — Raphaël Enthoven (@Enthoven_R) October 25, 2026