À Paris, la conférence de presse entre Cédric Doumbè et Jake Paul a tourné au concours de provocations. Le Français, né à Douala, a rappelé ses origines camerounaises pour prévenir l’Américain qu’il ne serait pas une proie facile. En retour, Jake Paul a invoqué la Seconde Guerre mondiale pour insulter une salle qui le conspuait. Avant leur combat du 24 décembre à Dubaï, les deux hommes ont déjà réussi leur premier spectacle.

Il fallait s’attendre à un peu de théâtre. Jake Paul, ancien youtubeur devenu boxeur professionnel, a bâti une bonne partie de sa carrière sur sa capacité à transformer une confrontation sportive en feuilleton. Cédric Doumbè n’est pas exactement réputé pour sa discrétion non plus. Mardi 10 novembre, au Pavillon Cambon à Paris, les deux hommes se sont donc livrés à une conférence de presse dont on a parfois eu du mal à déterminer si elle annonçait un combat de boxe ou un concours de répliques.

Le public parisien avait choisi son camp. À l’arrivée de l’Américain, les huées ont commencé. Doumbè a lancé « Jake, t’es mort ! », aussitôt repris par la salle. Paul a répondu par un doigt d’honneur et, bientôt, une sortie furieuse sur les sacrifices de sa famille pendant la Seconde Guerre mondiale. Les comptes rendus divergent sur le lien de parenté exact qu’il a invoqué, mais pas sur le sens de la provocation : selon lui, les Américains auraient sauvé la France et le public ferait mieux de se taire.

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Cédric Doumbè contre Jake Paul : « Un Camerounais de Douala qui a la dalle »

La phrase qui a le plus circulé en France est pourtant venue de Doumbè. Pour expliquer pourquoi son adversaire se trompait sur son compte, l’ancien champion du monde de kickboxing a imaginé le raisonnement de Jake Paul : il aurait pensé pouvoir prendre « un petit Français » et le tabasser facilement. « Mais non ! Il ne sait pas qu’il a pris un Camerounais de Douala qui a la dalle », a-t-il lancé. La formule, prononcée par un sportif français né au Cameroun, a immédiatement suscité des réactions dépassant le cadre de la boxe.

La nuance mérite d’être conservée : Doumbè n’a pas annoncé qu’il renonçait à être français. Il a opposé, dans une phrase de défi sportif, l’image du « petit Français » que son adversaire se ferait de lui à ses propres origines camerounaises. C’est une manière de revendiquer son histoire, son tempérament et, surtout, de se présenter comme plus dangereux que prévu. Le registre est celui de la provocation, pas d’une déclaration administrative de nationalité. Cela n’empêche pas de trouver curieux qu’un champion français choisisse cette opposition pour galvaniser un public venu le soutenir.

La boxe comme spectacle permanent

Jake Paul a lui aussi soigneusement préparé ses effets. Quelques jours plus tôt, il avait promis de prendre sa retraite s’il perdait contre Doumbè, ajoutant que le Français aurait autrement été battu par un youtubeur doté d’une « mâchoire en titane ». Cette référence n’est pas gratuite : Paul revient d’une défaite face à Anthony Joshua en décembre 2025, au cours de laquelle il s’était fracturé la mâchoire. À Paris, il a insisté sur le sérieux de son entraînement et affirmé ne pas sous-estimer son rival.

🚨 JAKE PAUL 🆚 CÉDRIC DOUMBÈ C’EST OFFICIEL !!



🧨 Il est là le premier face-à-face entre les deux combattants et ça va péter ! pic.twitter.com/r8M241d54R — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) November 10, 2026

Doumbè, lui, assure ne pas avoir besoin de s’entraîner pour le battre et prétend qu’un seul coup pourrait suffire. Il s’est moqué de la technique de Paul, qu’il juge rudimentaire, et a plaisanté sur l’idée d’être payé par son propre patron pour lui « botter le cul ». Une allusion au rôle de l’Américain dans la promotion de combats. Chacun sait pourtant ce que vaut une promesse de KO faite à six semaines d’une affiche : elle sert d’abord à vendre le combat.

Cédric Doumbè versus Jake Paul :Rendez-vous à Dubaï le soir du réveillon

L’affrontement est annoncé pour le 24 décembre à Dubaï, en boxe anglaise. Pour Doumbè, habitué au kickboxing puis au MMA, il s’agira aussi de prouver que ses qualités de percussion peuvent se traduire dans un cadre où les coups de pied et les amenées au sol sont interdits. Pour Paul, c’est l’occasion de retrouver une victoire et de répondre à ceux qui continuent de considérer sa carrière comme un spectacle de célébrité plus que comme un parcours sportif.

Le premier round, celui des insultes, a déjà eu lieu. L’Américain a trouvé une salle qui le déteste et le Français une formule sur ses origines qui a fait réagir bien au-delà des amateurs de sports de combat. Reste la seule question que les conférences de presse ne peuvent pas trancher : le 24 décembre, lequel des deux sera encore aussi bavard après avoir encaissé les premiers coups ?