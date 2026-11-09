Le monde de la culture et de la fiction française est sous le choc. La comédienne et artiste pluridisciplinaire Angèle Metzger est décédée à l’âge de 27 ans aux Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Ce qu’il faut savoir

Retrouvée morte samedi 7 novembre au pied d’un bâtiment du Centre communal d’action sociale (CCAS) aux Pavillons-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, la comédienne Angèle Metzger s’est éteinte à seulement 27 ans. D’après les premiers éléments rapportés par Le Parisien, elle aurait fait une chute mortelle depuis un escalier ou une plateforme surplombant l’accès à un parking souterrain. Malgré l’intervention rapide des secours sur place, ces derniers ne sont pas parvenus à la réanimer.

Le commissariat de Livry-Gargan a immédiatement ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame. Les images de vidéosurveillance montrent la jeune femme franchissant une barrière pour accéder à une zone fermée au public. À ce stade, rien ne permet d’affirmer qu’il s’agit d’un geste volontaire ou d’un accident tragique, les forces de l’ordre poursuivant leurs investigations pour expliquer sa présence sur les lieux.

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Mort de l’actrice Angèle Metzger : une révélation marquante dans la série « Chair tendre »

Le grand public avait découvert Angèle Metzger en 2022, indique Ouest-France, dans la mini-série Chair tendre, diffusée sur France 5 et la plateforme france.tv. Elle y incarnait le rôle principal de Sasha, une lycéenne de 17 ans née intersexe confrontée au regard des autres et aux interrogations entourant sa reconstruction dans son nouvel établissement. Une prestation récompensée au festival Séries Mania, où elle donnait la réplique à Paola Locatelli, Grégoire Colin et Daphné Bürki.

Fille du comédien Stéphane Metzger et de la réalisatrice Marie Caldera, elle avait grandi dans un univers artistique tout en traçant une voie intellectuelle et créative qui lui était propre. Titulaire d’un master en philosophie et histoire de l’art à la Sorbonne, elle avait axé ses travaux sur la métamorphose des corps et les questions de genre.

Au-delà de son rôle marquant à la télévision, Angèle Metzger multipliait les projets. Au cinéma, on avait pu l’apercevoir dans Drone Games, En attendant la nuit ou Fotogenico. Récemment, elle apparaissait également au premier plan dans le clip du titre Japan du groupe de rock Fontaines D.C., aux côtés de l’acteur Charlie Heaton (Stranger Things).