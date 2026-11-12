Bon ou mauvais, «Karma»?

Depuis son audacieux Mon idole (2002), qui dégommait le monde impitoyable du petit écran, chaque film de l’acteur-réalisateur Guillaume Canet constitue en soi un petit événement. Le cinéaste s’attaque cette fois au thriller « sectaire », sur fond de désir et de déni de maternité. Verdict ?

Rares sont les cinéastes français à s’être aventurés dans le film dit de secte, genre ô combien balisé et casse-gueule, qui a davantage reçu ses lettres de noblesse outre-Atlantique ou outre-Manche.

Elevated horror

Que l’on songe au séminal The Wicker Man du Britannique Robin Hardy, sorti en 1973, avec l’impérial Christopher Lee en Lord Summerisle, chef d’une communauté néopaïenne aux mœurs très libres. Un chef-d’œuvre absolu, remaké sur un mode involontairement loufoque par Neil LaBute, en 2006, avec l’inénarrable Nicolas Cage dans le rôle du policier étranger à la communauté. Citons également The Master de Paul Thomas Anderson (2012), indirectement inspiré par l’Église de scientologie, ou encore les excellents Hérédité (2018), cauchemar familial, sectaire et démonologique, et Midsommar (2019), relecture solaire et scandinave de The Wicker Man, tous deux dus au génial New-Yorkais Ari Aster et distribués aux États-Unis par la société A24, spécialisée dans l’ «elevated horror», un cinéma fantastique atmosphérique et cérébral.

Sans remonter jusqu’aux méconnus Ave Maria de Jacques Richard (1984) ou Les Pyramides bleues d’Arielle Dombasle (1988), citons, pour la France, le récent Les Éblouis de Sarah Suco, drame poignant inspiré par l’enfance de la réalisatrice, qui passa plusieurs années au sein d’une communauté religieuse progressivement gagnée par l’emprise.

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Après son blockbuster en demi-teinte Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu, l’un des films français les plus coûteux de l’histoire du cinéma hexagonal, Guillaume Canet a éprouvé le besoin de revenir à un cinéma plus auteurisant et intimiste, en s’aventurant sur les traces d’une mystérieuse communauté religieuse installée au cœur de la France profonde. Un sujet sensible qui ne tombe évidemment pas « du ciel », si l’on peut user de cette image…

Pour rappel, la Miviludes, Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, a publié au printemps 2025 un rapport d’activité particulièrement alarmant. L’organisme a reçu 4 571 signalements et demandes d’information en 2024, contre 2 160 en 2015, soit une augmentation de 111 % en moins de dix ans. Une progression qui témoigne autant de la diversification des phénomènes d’emprise que d’une vigilance accrue de la société à leur égard.

Mélange des genres

Précisons en préambule que le titre choisi, Karma, nous conduit sur une fausse piste et paraît, sinon franchement hors sujet, du moins conceptuellement assez problématique. Ce principe philosophique et spirituel, lourd de sens et de symboles, renvoie prioritairement aux traditions orientales, notamment à l’hindouisme, au bouddhisme et au jaïnisme. Le film l’emploie dans son acception occidentale la plus vague, celle d’une fatalité revenant frapper les êtres en conséquence de leurs actes. Une commodité sémantique qui ne correspond que très imparfaitement à son véritable propos.

D’autre part, le film ambitionne de mêler plusieurs genres et quantité de sous-textes ô combien hétéroclites, qui complexifient, alourdissent et étirent inutilement une intrigue courant sur près de 2 h 20. Alors, accrochez-vous, chères ouailles !

Une première partie, plutôt intrigante et solidement interprétée, s’attache à la relation chaotique et anxiogène d’un couple franco-espagnol installé dans une Catalogne rurale et brumeuse, magnifiquement filmée par Canet et photographiée par le chef opérateur Benoît Debie.

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Jeanne, incarnée par une Marion Cotillard dépouillée de toute afféterie, est une femme en perdition, psychologiquement instable et dépendante aux anxiolytiques. Sa raison de vivre semble se concentrer dans l’amour exclusif qu’elle porte à Mateo, son prétendu filleul de six ans, au grand désespoir de son compagnon Daniel, interprété par Leonardo Sbaraglia. Cet Argentin barbu et faussement placide a fui son pays après un terrible drame personnel pour se réfugier dans celui de Cervantès.

Désir et déni de maternité, relations complexes entre Français et Espagnols, auxquelles vient encore s’ajouter le lien tourmenté entre l’Argentine et l’Espagne : cela fait déjà beaucoup dans la soutane… Ne manquait plus qu’une référence au franquisme, que l’on croyait fébrilement voir advenir. Mais finalement, non !

Thriller poisseux

Le métrage bascule ensuite dans un authentique thriller de secte, au carrefour du cinéma de genre, porté par la prestation ogresque et illuminée de Denis Ménochet dans le rôle de Marc, gourou évidemment perverti, qui abuse physiquement et psychologiquement de ses ouailles avant de s’emporter, tel un Hulk de bénitier, dans de terrifiantes colères noires.

Sa petite communauté de la Chênaie, implantée dans le Lot, aurait été fondée au début des années 1960 par trois familles locales. Depuis, celles-ci cultivent une endogamie méthodique afin de prospérer en parfaite autarcie, jusqu’à compter tout de même 93 âmes, sous le regard apparemment bienveillant du maire, des habitants et même des forces de l’ordre… Étonnant, non ?

Guillaume Canet et son acteur Denis Ménochet. Photo : Pathé Films.

On comprend que Jeanne, née au sein de cette communauté, a fui ses « frères » et ses « sœurs » pour tenter d’établir un contact avec le monde réel. Mais la « brutalité » de la société extérieure, synthétisée en une minute à travers une compilation de faits divers forcément atroces colportés par les chaînes d’information continue, vecteurs privilégiés du Satan cathodique, l’a conduite, au bout de sept ans, à courber l’échine et à aller à Canossa. Autrement dit, à retourner dans le giron de la communauté religieuse.

Le thriller se contamine alors de scènes d’humiliation répétées, psychologiques puis physiques, souvent éprouvantes, avec plusieurs séquences particulièrement glauques au fond d’un vieux cachot crasseux où il se passe, hélas, des choses fort peu catholiques…

Et de catholicisme, justement, il n’est pas réellement question puisque le bras droit de Dieu, ou plutôt celui de Marc, déclare à des policiers passablement interloqués que les fondateurs de l’Ordre ont voulu prendre « le meilleur de toutes les religions ». Ce qui n’est pas forcément absurde en soi, même si le film mobilise essentiellement l’imagerie, les codes et les structures de domination d’un catholicisme romain dévoyé.

Pour corser, ou plutôt complexifier encore l’ensemble, il est également question de la disparition de Mateo, le filleul du début… qui n’est pas vraiment le filleul de Jeanne. Vous suivez ? Le tout sous le regard de policiers à la ramasse, qui ne semblent guère s’émouvoir des rumeurs, des suicides et des agissements pour le moins peu orthodoxes sévissant au sein de ladite communauté.

Heureusement, certains plans de nature et plusieurs ambiances franchement gothiques, peuplées de brumes, d’ombres, de corridors secrets, de cris étouffés et de chuchotements, relèvent du vrai, et parfois du grand cinéma. Marion Cotillard se donne corps et âme à son personnage, Denis Ménochet impose une présence physique proprement terrifiante et Benoît Debie enveloppe cette histoire de lumières aussi belles que malsaines.

Mais sur une durée de 2 h 20, ces indéniables qualités plastiques et humaines ne suffisent pas à dissiper l’impression générale de cafouillis spirituel, filial, maternel, géographique et judiciaro-policier. Guillaume Canet voulait sonder les mécanismes de l’emprise, les blessures de la filiation et l’impossible arrachement à une communauté totalitaire. À vouloir trop embrasser de thèmes, il finit malheureusement par perdre le fil de sa propre procession. Dommage…

En salles depuis le 21 octobre 2026