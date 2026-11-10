Stravinsky & Benjamin en diptyque à Gennevilliers, sous les auspices de l’Opéra-Comique hors les murs

La saison lyrique de la salle Favart se poursuit sous un jour un peu particulier : l’Opéra-Comique étant en travaux jusqu’à fin 2027, celle-ci se déplace dans d’autres enceintes. Le troisième spectacle de la rentrée 2026 investit, cette fois, le légendaire Théâtre de Gennevilliers (que d’aucuns croient désormais devoir nommer le « T2G » comme s’il s’agissait d’un modèle de smartphone ou de SUV), pour y monter un diptyque, – sur proposition, paraît-il, du compositeur britannique (né en 1960) George Benjamin himself. En première partie, L’Histoire du soldat, ce mélodrame pour trois récitants et sept instrumentistes d’Igor Stravinsky, partition d’une heure à peine créée en 1918 à Lausanne sur un texte de l’homme de lettres vaudois d’expression française Charles-Ferdinand Ramuz (1878-1947). Spectacle suivi, après quinze minutes d’entracte, de Into the little Hill, opéra de chambre pour deux chanteuses et onze musiciens écrit par Benjamin, donc, sur un texte de son compatriote le dramaturge Martin Crimp (né en 1956), création dont on se souvient qu’elle occupa l’amphithéâtre de l’Opéra-Bastille, il y a tout juste dix ans…

Diable

Ni l’une ni l’autre de ces deux œuvres ne sont faciles d’accès, et si elles se font écho ici sous les auspices du seul et même duo scénaristique formé par Marie-Christine Soma et Daniel Jeanneteau, elles sont musicalement tout à fait hétérogènes, sinon que toutes deux puisent leur argument respectif dans l’imaginaire cruel du conte. La première, née de l’exil forcé, à Lausanne au sortir de la Grande guerre, du génial compositeur du Sacre du printemps, nous découvre un jeune fantassin pris dans les rets du Diable… La seconde figure une réincarnation quelque peu ésotérique du Joueur de flûte de Hamelin, cette légende médiévale popularisée par les frères Grimm en 1816.

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Pas de fosse d’orchestre au Théâtre de Gennevilliers, si bien que l’Orchestre Philharmonique de Radio France, en effectif réduit à l’extrême pour l’interprétation de L’Histoire du soldat, occupe pratiquement à hauteur du plateau un décor où, sur la nudité d’un fond noir, viendront se détacher un Démon capé de velours rouge, histrionique et jovial (Roland Voullioz) ; une blonde récitante brillante de strass sous la poursuite de lumière qui la douche (Christèle Tual) ; et le soldat randonneur du rôle-titre (Maxime Crescini), comme pris dans la lunette sphérique d’une longue vue dont la projection vidéo imprime le fond de scène, pérégrin promis à apparaître bientôt en chair et en os, sous divers accoutrements successifs.

Et dératisation

L’excellente phalange orchestrale se densifiera en seconde partie pour restituer les brèves poussées d’amplitude symphonique de Into the little Hill, cet « opéra de chambre pour deux chanteuses et quinze musiciens » dont la baguette exacte de la jeune cheffe Lucie Leguay rend avec soin les couleurs néanmoins très amorties. Par contraste, Written on the Skin, autre partition lyrique de Benjamin, créée en 2012 au Festival d’Aix-en-Provence puis repris à l’Opéra-Comique, scintillait de façon autrement plus rayonnante, avouons-le !

Le livret ? Un ministre cède, contre ses propres convictions, à la pression populaire pour ordonner l’extermination des « rats » qui envahissent la ville… Selon une alternance des rôles impropre à en clarifier vraiment l’argument se greffent les liturgies où se répondent la soprano Jennifer France et la remarquable mezzo Joanne Evans, laquelle avait déjà chanté cette « Petite colline » à Tokyo puis à Monêtier-les-Bains, dans le cadre du festival Messiaen… On peut tout de même regretter que ce second volet du diptyque, sur le plan scénographique, s’abstienne de toute résonnance avec le premier opus. La cage de scène réduit ici ses dimensions, plaçant les deux protagonistes à mi-hauteur du plateau, en vis-à-vis, comme attablées à leurs présumées loges de théâtre (?), dans un cadre rectangulaire dont le fond accueillera toute une série de séquences vidéos jusqu’à donner l’illusion, par un effet de trompe l’œil né de l’I.A, d’un espace creusé en 3D. Quelle lecture préside à ce dispositif ? Difficile à dire. Dans la ‘’Note d’intention’’ du programme, le duo des régisseurs assure que « les deux protagonistes apparaissent aujourd’hui comme deux activistes défendant les droits humains dans une semi-clandestinité, construisant un récit parodique pour dénoncer avec violence les dérives contemporaines affectant les démocraties occidentales ». Nous voilà bien avancés.

Into The Little Hill © Jean-Louis Fernandez

Le plus étonnant, c’est l’adhésion sans faille du public : lors de cette première en ‘’matinée’’, il ovationnait à tout rompre un spectacle qui, c’est le moins qu’on puisse en dire, n’est pas spécialement glamour. Comme quoi les productions risquées ont aussi leur audience.

L’histoire du soldat, mélodrame d’Igor Stravinsky/ Into the little Hill, opéra de chambre de George Benjamin. Théâtre de l’Opéra-Comique hors les murs : Théâtre de Gennevilliers. Jusqu’au 16 novembre. Durée : 2h