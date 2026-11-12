Odyssée artistique à Cracovie

Terrible coïncidence ! Au moment même où une effroyable tuerie a eu lieu sur le Rynek, à Cracovie, cette vaste place qui est le cœur et l’emblème de la ville, un festival réunira à Paris toute une partie de ces créateurs et de cette intelligentsia qui font de l’ancien siège de la Couronne l’autre capitale de la Pologne, face à Varsovie, sa rivale…

Depuis les crimes des nazis qui ont fait à Cracovie des dizaines de milliers de victimes pendant la Seconde Guerre mondiale, résistants, Juifs, intellectuels, scientifiques, religieux, nobles et bourgeois…. et même du temps des exactions de la police durant les décennies plombées par le régime communiste, jamais Cracovie n’avait connu un drame aussi effroyable. Perpétré par un Polonais de surcroît, un taré fasciné par la violence.

C’est dire combien cette manifestation intitulée de façon un peu malheureuse Un week end à l’Est et qui célèbre les arts et la culture à Cracovie, sera marquée par la tuerie de ce 7 novembre 2026. Et combien elle fera figure de manifeste à opposer aux extrémismes.

Les affinités électives

Placé sous le parrainage du metteur en scène Krystian Lupa, l’une des plus grandes figures du théâtre polonais qui en est prodigue, et ayant pour invitée d’honneur une ancienne assistante de ce dernier, la metteur en scène Katarzyna Kalwat, le festival, qui s’attache presque exclusivement à des personnalités liées à Cracovie, est aussi foisonnant qu’interdisciplinaire. Littérature, théâtre, musique, cinéma, danse, photographie, arts plastiques : la programmation, considérable, est née d’affinités électives, de passions communes, de références obligées, de cet intérêt que ses promoteurs et les artistes qui le patronnent peuvent porter à ceux qui œuvrent ou ont œuvré dans l’ancienne capitale ou qui ont des liens avec elle.

Une cohorte de figures illustres

Car Cracovie et ses environs ont enfanté un nombre impressionnant de figures universellement connues : Krzysztof Penderecki, Helena Rubinstein, Slawomir Mrozek, Wislawa Szymborska, Czeslaw Milosz, Stanislas Lem, Tadeusz Kantor, Andrzej Wajda, Roman Polanski… pour ne citer que celles du siècle écoulé. Sans oublier Josef Czapski dont l’atelier de peintre est recréé dans le musée qui porte le nom de son grand-père, le comte Emeryk Hutten-Czapski, et la foule de grands noms qui les ont précédés.

Quelle ville de cette taille peut dans le monde se réclamer d’une telle cohorte de personnages illustres ?

Si son calme provincial de naguère a disparu sous les flots de visiteurs qui l’envahissent jusqu’à l’insupportable et avec la centaine de festivals qui s’y déroulent chaque année, Cracovie nourrit toujours une foule de créateurs contemporains.

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Théâtre, concerts, films, danse, expositions

Beaucoup apparaissent durant la manifestation au cours de spectacles de théâtre ou de danse, de concerts, de conférences, d’expositions, de lectures : Krystian Lupa bien entendu, metteur en scène au Stary Teatr, la plus renommée des scènes polonaises ; Ewa Lipska, poétesse ; d’autres écrivains et poètes, Tomas Rozycki, Malgorzata Lebda, Jacek Dukaj, Urszula Honek, Agnieszka Szpila ; Zbigniew Preisner auteur de la musiques de grands films de Krzystof Kieslowski et dont des compositions assurent le concert de clôture du festival au Théâtre de l’Odéon ; des femmes de théâtre comme Olga Ciezkowska, Katarzyna Kalwat, Anna Gryszkowna, Susana Osorio Mrozek ; une danseuse comme Anna Obszanska. Un concert en hommage à Penderecki sera donné en l’église Saint Germain des Prés, cependant qu’une lecture théâtralisée sous le titre L’Oeil de Czapski est conçue par Michal Telega.

Des films de Wajda, de Kieslowki, d’Agnieszka Holland, de Jan Komasa, de Pawel Lozinski sont projetés au cinéma Christine et parmi eux L’Homme de marbre qui permit aux Polonais en 1977 de manifester par des rires et des applaudissements leur opposition au régime communiste dans l’obscurité des salles de cinéma et qui annonçait les révoltes prochaines.

Enfin des photographes comme Rafal Milac, Marek Piasecki et Tomasz Kaecki sont exposés respectivement chez Delpire, à la Galerie du Minotaure et à la Librairie polonaise.

Des arbres à abattre (Wycinka Holzfällen), le spectacle de Krystian Lupa. Photo : Natalia Kabanow

Rive gauche

A l’exception de la Cité de la Musique, de la Maison de la poésie, du Théâtre Elisabeth Czerczuk et de la péniche Marcounet situés sur la rive droite, ou de la Bibliothèque polonaise, quai d’Orléans, sur l’Ile Saint Louis, toutes les manifestations, et elles sont innombrables, se regroupent sur la rive gauche où d’ailleurs se dresse l’ambassade de Pologne, rue Saint-Dominique, à deux pas des Invalides.

Ecole des Beaux-Arts, Théâtre de l’Odéon, Librairie polonaise du boulevard Saint Germain, Théâtre de l’Alliance française, Cinéma Christine, Eglise Saint Germain des Prés qui abrite le tombeau d’un roi de Pologne, Jean Casimir, librairies et galeries d’art, Cracovie est partout. Elle n’oublie pas que Henri III, roi de France, le dernier des Valois, fut un temps roi de Pologne, et que la France donna deux reines à ce pays avant d’en recevoir une à son tour, Maria Leszczynska. Mais alors Varsovie avait déjà dépouillé Cracovie de son statut de capitale.

Un Week End à l’Est : Cracovie. Du 16 au 28 novembre.

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