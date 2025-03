Séparatisme. Accepter le port du foulard dans les compétitions sportives serait une première étape dans la mise en place d’un apartheid vestimentaire. Marie Barsacq (notre photo) a été priée de cesser de faire l’autruche face au problème.

La sortie du film « Lire Lolita à Téhéran », qui met en scène l’actrice franco-iranienne Golshifteh Farahani, doit être vue comme une piqûre de rappel indispensable face aux atermoiements récents de notre gouvernement sur la question du voile. Vibrant témoignage de la place qu’ont les femmes, ou plutôt qu’elles n’ont pas, dans les sociétés contrôlées par la mouvance islamiste, l’histoire contée par la romancière Azar Nafisi est aussi touchante qu’alarmante.

Davantage que l’avis de sportifs et célébrités béats, la parole de ceux qui ont vécu sous l’emprise de cette idéologie mérite toute notre attention. Symptôme annonciateur de l’entrisme islamiste, l’imposition du port du voile s’accompagne toujours de l’effacement progressif, mais inéluctable des femmes qu’il recouvre. Nous devons entendre ces avertissements, par respect pour celles et ceux qui les émettent.

« Réveillons-nous ! »

Ce cri d’alerte lancé par Mahyar Monshipour fait écho au film en question. En 1979, la révolution menée par l’ayatollah Khomeini aboutit au renversement du régime du Chah. Azar Nafisi, tout comme de nombreux expatriés, décide alors de retourner en Iran afin de participer à la reconstruction du pays. Les espoirs de liberté seront vite étouffés par le régime fondamentaliste des mollahs dont l’emprise grandissante s’exprimera en premier lieu sur les femmes. Celles-ci se verront rapidement imposer le port du voile, symbole d’une privation de liberté qui ne fera qu’empirer.

À lire aussi : Censure !

Lorsque Mahyar Monshipour s’élève contre le port du voile, il pointe avec justesse cette mécanique progressive d’effacement de la femme qui vise à « extraire les femmes du monde du sport ». Les exemples qu’il cite ensuite sont éloquents (« des jeunes filles se voyaient interdire de mettre des shorts pour pratiquer la boxe ») et témoignent de manière suffisamment claire que le voile est pour les islamistes « le signe d’une inégalité entre l’homme et la femme ».

Le monde du sport n’est donc qu’un prélude. Comment, en effet, ne pas évoquer aussi les Afghanes dont le sort n’a cessé de se dégrader depuis le retour au pouvoir des Talibans en 2021 ? Ces derniers ont entrepris, décret après décret, de démolir les droits des femmes pour les enfermer dans une prison normative, une « prison à ciel ouvert » . Les derniers décrets interdisent désormais aux femmes de s’exprimer en public ou encore de chanter. Et il leur faut maintenant obstruer les fenêtres de chez elles pour ne pas être visibles depuis l’extérieur.

Le voile, symbole de l’islamisme politique

Comme l’affirme Kahina Bahloul , première imame de France, le voile n’est pourtant pas une obligation religieuse. Il s’agit d’un symbole politique permettant aux islamistes de poser la première pierre de leur entrisme. Fawzia Koofi, opposante afghane qui lutte pour le droit des femmes, ne dit pas autre chose lorsqu’elle relève que les Talibans « ne connaissent rien à l’islam et l’instrumentalisent », révélant ainsi une peur panique des femmes et une volonté primitive d’en faire un butin, une possession matérielle.

Des propos comme ceux tenus par Marie Barsacq, notre ministre des Sports, pour qui « le port du voile, ce n’est pas de l’entrisme » sont à la fois naïfs et dangereux. Si le voile n’est pas interdit dans le sport, cela ouvrira une brèche que les islamistes ne manqueront pas d’exploiter pour en imposer le port à toutes les femmes musulmanes souhaitant pratiquer un sport.

À lire aussi : Port du voile dans les compétitions sportives: les jeunes confondent égalité et naïveté

Même si l’on part du postulat que certaines souhaiteront le porter volontairement, ce qui sera de toute façon impossible à vérifier compte tenu de l’oppression inhérente à l’idéologie islamiste et de l’omerta qu’elle implique, il apparaît clairement qu’autoriser le port du voile dans le sport conduira de nombreuses femmes à devoir le porter sous la contrainte. Ceci, en plus de menacer la laïcité, instaurerait une jurisprudence dangereuse pour les droits des femmes de confession musulmane.

Le collectif communautariste « Les Hijabeuses » se dresse contre la Fédération française de football, et demande à jouer avec un voile islamique, Paris, 24 février 2022 © JEANNE ACCORSINI/SIPA

En effet, les exemples cités plus haut indiquent de façon suffisamment éloquente que la logique de l’entrisme poussera les islamistes à réclamer ensuite l’autorisation, et donc l’imposition, du port du voile à l’école ainsi que dans l’intégralité de l’espace public. Cela reviendrait à autoriser la mise en place d’un apartheid vestimentaire et idéologique aux conséquences incontrôlables.

À ce titre, il est extrêmement dommageable de ne pas entendre les féministes de gauche se dresser contre la menace qui pèse sur les Françaises de confession musulmane. Un silence assourdissant qui fait écho à celui qui fut le leur à propos du terrible sort des femmes afghanes ou de celui de la jeune étudiante iranienne arrêtée après s’être dévêtue à Téhéran. Cela relève d’un clientélisme électoral contraire à nos valeurs les plus fondamentales.