Place Zyed et Bouna

Le maire de Paris propose que les noms de Zyed et Bouna figurent place de la Nation

Emmanuel Grégoire et trois élus parisiens (David Belliard, Lucie Castets et Éric Pliez) veulent donner le nom de Zyed et Bouna à la place de la Nation. Plus précisément à une partie de la place, une emprise sise au pied de statue de Jules Dalou Triomphe de la République. Il y a tellement de victimes à honorer qu’il va falloir partager l’espace.

La mort en 2005 de ces deux adolescents, électrocutés en tentant de fuir la police est évidemment une tragédie. On pense aux hommes qu’ils seraient aujourd’hui s’ils avaient simplement obtempéré. Ils méritent notre tristesse, la reconnaissance c’est autre chose.

Le racisme n’a pas tué Zyed et Bouna

Les deux policiers, qui avaient quitté les lieux avant leur mort, poursuivis pour non-assistance à personne en danger, ont été relaxés en appel en 2015. Zyed Benna et Bouna Traoré n’ont pas été victimes de violences policières mais d’un terrible accident.

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Dans leur tribune parue dans Libération, intitulée «À Zyed-et-Bouna, la place de la Nation reconnaissante », Emmanuel Grégoire et ses trois cosignataires laissent entendre le contraire ­- sans l’écrire explicitement. « Les deux garçons ont fui alors qu’ils n’avaient absolument rien à se reprocher », écrivent-ils. On comprend entre les lignes qu’ils avaient peur et qu’ils avaient des raisons d’avoir peur parce que la police est violente et/ou raciste. Les deux garçons deviennent les symboles d’une République qui « fait des différences parmi ses enfants », d’une France toujours gangrenée par le racisme : « les habitantes et les habitants des quartiers populaires continuent à souffrir du racisme, de la pauvreté et d’un système éducatif à deux vitesses. » Le quatuor nous appelle donc à la repentance collective : « Face à cette histoire française, il nous faut collectivement regarder notre passé dans les yeux, reconnaître nos erreurs et proposer des perspectives politiques pour un avenir apaisé. »

Que le racisme existe, nul n’en disconvient, c’est même l’une des pulsions humaines les plus universelles, les migrants subsahariens traités comme des ennemis de l’intérieur en Tunisie en savent quelque chose. Certes, il a tué à Trappes. Mais primo, il n’a pas tué Zyed et Bouna et deuxio, toutes les enquêtes en témoignent, la France reste l’un des pays les moins racistes au monde. Le racisme est condamné par la société, combattu par les institutions.

Ils racialisent tout, puis se plaignent du racisme

Emmanuel Grégoire drague la gauche insoumise, puissante à Paris, et les jeunes d’origine immigrée. Il a offert la citoyenneté d’honneur aux Palestiniens. Maintenant, il susurre aux Français arabes et noirs qu’ils sont des victimes systémiques. Lui et une bonne partie de la gauche, qui n’a plus d’autre identité que l’antiracisme, ne voient les descendants de l’immigration récente qu’à travers le prisme ethno-identitaire, comme des représentants de minorités victimisées. Ils racialisent tout, puis se plaignent du racisme.

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Le timing ne doit rien au hasard. Pour les signataires, les seules violences à déplorer aujourd’hui sont celles que subissent, de la part de la police, « les lycéennes et les lycéens en lutte pour une meilleure éducation ». Les professeurs et proviseurs molestés, les policiers blessés sont des dommages collatéraux. Et quand il évoque les émeutes de 2005, c’est encore pour fustiger la police plutôt que les émeutiers, parlant « d’un temps où la puissance publique a choisi de s’en remettre aux forces de l’ordre pour masquer ses propres turpitudes politiques dans des territoires qu’elle a abandonnés ». Il ne viendrait pas à l’esprit de Grégoire et des autres d’honorer la mémoire de Jean-Claude Irvoas, Alain Lambert et Jean-Jacques Le Chenadec, tous tués en marge des émeutes en 2005, pour la bonne raison que leur mort n’est pas digérable par les saintes écritures qui divisent l’humanité entre racistes et racisés. Cette politique victimaire n’aide personne, elle enkyste une partie de la jeunesse des banlieues dans le ressentiment et l’assigne à résidence identitaire.

Le maire de Paris veut renommer un bout de la place de la Nation « Zyed et Bouna » pour que les cohortes de manifestants qui y passeront se souviennent « de leur histoire (…) et du chemin que nous avons à parcourir pour que la liberté, l’égalité et la fraternité soient une réalité pour tous ». Peut-être espère-t-il que les antifas qui profanent régulièrement le Triomphe de la République seront enfin plus respectueux. L’ami Jean-Baptiste n’y croit guère : « Ces appels du pied lourdingues n’y changeront rien. Grégoire n’achètera pas leur clémence. Ni pour lui, ni pour la République. »

Cette chronique a été diffusée sur Sud Radio

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