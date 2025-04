Où il sera beaucoup question de l’Algérie mais pas que…

L’Algérie et ses OQTF nous préoccupent depuis des semaines. Mais l’actualité a aussi été marquée par le retour des retraites dans le débat public et celui des gens du voyage à Béziers, ainsi que celui de… La Belle et la Bête.

Ramadan

En plein bras de fer avec l’Algérie, on apprend que le gouvernement français vient d’accorder des visas à des « récitateurs » algériens du Coran durant la période du ramadan. Alors qu’Alger refuse d’admettre sur son sol ses ressortissants que la France souhaite expulser – on est juste après l’attentat de Mulhouse, où l’Algérie a refusé de reprendre Brahim A. « à dix reprises », d’après Bruno Retailleau. Alors que l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal – âgé de 80 ans et atteint d’un cancer – croupit toujours en prison depuis plus de quatre mois… Malgré les explications du ministre de l’Intérieur – « entraver la liberté de culte reviendrait à donner raison aux extrémistes […], à désespérer les patriotes musulmans sincères » –, l’effet est désastreux. Et le Rassemblement national se réjouit d’avoir enfin un angle d’attaque contre Bruno Retailleau…

OQTF (suite)

Madame Eva Marty, la fiancée de l’OQTF que Robert Ménard a refusé de marier en juillet 2023, a convoqué une conférence de presse le 4 mars. Elle souhaitait revenir sur son audition par les services de l’état civil de la ville de Béziers le matin même. Eva Marty ayant engagé une procédure pour se marier en Algérie, le consulat de France à Oran a demandé à la mairie de Béziers de procéder à un nouvel entretien, ce qui est la procédure normale. On se souviendra que la jeune fiancée n’avait cessé de se plaindre de la médiatisation faite autour de cette affaire : visiblement, elle en a trouvé les bons côtés puisque c’est elle à présent qui convoque la presse… On apprendra à cette occasion par la bouche de son avocate que le mariage ne pourra pas être prononcé par les autorités algériennes car… la future mariée n’y est pas en règle !

Conclave

Quelle erreur ! Quelle faute ! Je ne comprends pas François Bayrou. J’entends toutes les raisons liées à la situation internationale qui nous obligent à faire des efforts, et donc, au choix, payer plus ou travailler davantage. Mais quelle mouche l’a donc piqué de déclarer, en plein conclave des retraites, qu’il n’était pas question de revenir à un âge de départ à la retraite à 62 ans ? Pourquoi donc ne pas laisser patrons et syndicats discuter jusqu’au bout ? Avec une toute petite chance qu’ils trouvent une solution économiquement viable – ce serait une belle surprise. Ou au contraire, que le conclave finisse par un constat d’échec dont le Premier ministre n’aurait pas été jugé responsable. Bref, lui qui ne dit jamais grand-chose a ici loupé une belle occasion de se taire.

OQTF (encore !)

Vendredi 14 mars. Le tribunal administratif de Montpellier a rendu sa décision concernant la demande d’annulation de l’expulsion de Mustapha, le fiancé sous OQTF d’Eva… Demande rejetée.

Contes de fées

Après les polémiques à répétition autour du film Blanche-Neige – pas si blanche que ça et sans les sept nains –, c’est au tour de La Belle et la Bête de faire scandale. Élisabeth Borne vient en effet d’annuler la commande destinée aux CM2 d’une version revisitée du conte, jugée « trop adulte ». Son dessinateur Jul crie à la « censure intempestive » et se demande si « le “grand remplacement” des princesses blondes par des jeunes filles méditerranéennes serait la limite à ne pas franchir pour l’administration versaillaise du ministère ». On apprend que la version modernisée met notamment en scène un père alcoolique qui chante du… Michel Sardou ! L’horreur, non ? Mais somme toute pas très original. Quitte à faire encore plus caricatural, on suggère à l’auteur – pour sa prochaine réécriture – de lui faire fredonner du Jean-Pax Méfret !

Dimanche ordinaire

Dimanche 16 mars à 14 heures, je suis appelée pour intervenir auprès d’un convoi de gens du voyage qui ont décidé d’élire domicile sur le parking de notre stade de rugby, en forçant les grilles, cela va de soi… Après une bonne heure de discussion – durant laquelle j’essaie de trouver une solution de repli puisqu’il est hors de question qu’ils restent sur ce parking –, je tente de joindre le service de « médiation départementale », chargé de gérer ce genre de situation. Problème, on m’informe qu’ils ne travaillent pas le week-end. Pendant ce temps, j’ai le droit aux gesticulations habituelles – l’un hurle, l’autre pleure, pendant qu’un troisième fait semblant de les calmer. Ouf, le maire d’une commune proche accepte d’ouvrir son aire de passage avec quelques semaines d’avance. Tout ce petit monde s’en va dans le calme et en souriant. Il ne nous reste plus qu’à changer le cadenas…

Manifestation contre le racisme… et l’antisémitisme ?

Ce 22 mars a eu lieu un peu partout en France une marche contre – au choix – le racisme, l’antisémitisme, le fascisme, l’extrême droite. On pouvait d’ailleurs lire sur une des pancartes brandies à Paris : « Face au racisme et à l’antisémitisme, submersion antiraciste ». Quand on sait que La France insoumise notamment était à l’origine de cette manifestation, il y a de quoi s’étrangler. C’est bien ce parti d’extrême gauche qui, depuis des mois, des années maintenant, « joue » avec l’antisémitisme en vue d’un électoralisme effréné. C’est bien LFI aussi qui, pour appeler à cette marche, a publié une affiche représentant le visage démoniaque de Cyril Hanouna, dans la droite ligne des caricatures antisémites des années 1930. On attend toujours les excuses de J.-L. Mélenchon…

Élisabeth Badinter, peu suspecte d’accointances avec la droite dénoncée ici, dit d’ailleurs de LFI qu’elle est « farouchement antisémite ». À Béziers, on a eu le droit à l’inévitable « Béziers mérite mieux qu’un maire fasciste ». Vous avez dit caricature ?

Prise de conscience

On apprend en cette fin de mois de mars, dans une interview de Gérald Darmanin au JDD, que « les détenus étrangers représentent 24,5 % de la population carcérale » (alors que les étrangers ne représentent que 8,2 % de la population totale – chiffres Insee) et que « les étrangers doivent purger leur peine dans leur pays ». Le 12 décembre 2023, alors députée, je questionnais – ce n’était pas la première fois ! – le ministre de la Justice (alors Éric Dupont-Moretti) sur le nombre important de personnes étrangères détenues dans les prisons françaises. Je proposais, « afin de désengorger les prisons, de les rendre plus vivables et de ne plus faire peser le poids financier de l’incarcération des étrangers sur les Français, […] que les personnes de nationalité étrangère ayant été condamnées sur le sol français puissent purger leur peine de prison dans leur pays d’origine. » On dirait bien que Monsieur Darmanin a réfléchi à ma proposition…