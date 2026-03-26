Fin de Carême: Pâques en musique classique, d’Aix-en-Provence à Deauville

Forte de son incontournable rendez-vous estival (du 3 au 15 juillet prochain), la bonne ville d’Aix-en-Provence n’est pas seulement le haut lieu traditionnel de l’art lyrique. Soutenu par le CIC (banque partenaire fondatrice de la manifestation, également mécène du musée de la Marine et du musée de l’Armée) et, soulignons-le, sans aucune subvention de l’Etat, le Festival de Pâques s’impose quant à lui, et ce depuis une bonne dizaine d’années, comme l’autre événement musical prestigieux de la splendide cité provençale.

Bach, Brahms, Verdi…

Créé à l’initiative de l’acteur, producteur et metteur en scène Dominique Bluzet et du violoniste et chef d’orchestre Renaud Capuçon, le projet assume pleinement sa dimension confessionnelle. Chaque année, l’une des deux Passions de Bach est interprétée, au soir du très chrétien Vendredi Saint. Ainsi la sublime Passion selon Saint-Jean, donnée le 1er avril prochain au Théâtre des Champs-Elysées, sera-t-elle reprise à Aix le 3 avril – soit, en l’an 2026, au jour même de la célébration de la fête pascale catholique : concert sur instrument d’époque, sous la direction de Camille Delaforge à la tête de l’Ensemble Il Caravaggio et du chœur Accentus et, pour ce qui est des solistes, le ténor Cyrille Dubois, la soprano Marie Lys, la contralto Marie-Nicole Lemieux, le baryton-basse Guilhem Worms (Jésus) – et Pilate, enfin, sous les traits du baryton Mathieu Gourlet.

Point d’orgue du programme ? Celui-ci s’ouvre en majesté dès ce samedi 28 mars, sous le signe de l’exigence : Joshua Weilerstein au pupitre, Renaud Capuçon au violon, et l’Orchestre National de Lille, lequel, pour fêter son demi-siècle d’existence, se garde en effet de toute facilité : le concert associant, à la très classique Symphonie n°1 de Brahms, le Concerto pour violon op.14 de Samuel Barber, mais aussi, autrement plus méconnue et difficile d’accès pour l’oreille non avertie, la Symphonie n°2 d’Elsa Barraine (1910-1999).Composée avant la Seconde guerre mondiale, l’œuvre s’intitule « Voïna » (traduction : « la guerre », en russe)…

Renaud Capuçon (C) Caroline Doutre

Dans une certaine forme de logique funèbre, le programme dominical du lendemain se clôt avec l’immense Requiem de Verdi, chef d’œuvre opératique propre, selon toute vraisemblance, à se voir magnifié par l’Orchestre et Chœur de l’Opéra de Zurich : à la baguette, le maestro transalpin Gianandrea Noseda, actuel directeur de la prestigieuse maison helvétique. Et sur le plateau, rien moins que le ténor maltais Joseph Calleja ou la soprano lettone Marina Rebeka, pour ne citer qu’eux…

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Table ronde au Camp des Milles

Mais c’est sous un climat plus chargé d’ombres que s’ouvrira ce dernier dimanche de carême, le festival ayant choisi de s’installer au Camp des Milles, à quelques kilomètres d’Aix, pour une journée conjuguant concerts et tables rondes. Pour mémoire, le Camp des Milles est ce campement français où, durant l’été 1942, furent internés opposants, étrangers et juifs, prélude à leur déportation. En partenariat avec la Fondation du Camp des Milles, histoire et musique seront appelées à dialoguer, à travers des morceaux des grands compositeurs juifs que furent Gideon Klein, Hans Krasa, Erwin Schulhoff ou Victor Ullmann et, interprétées par le quatuor Fidelio et Renaud Capuçon au violon, des musiques nées à Terezin, dans l’actuelle République tchèque, ce camp de transit de sinistre mémoire sis dans la ville anciennement baptisée Theresienstadt. Débattront, au cours de deux tables rondes, Jacques Attali avec le compositeur Bernard Foccroulle d’une part, le rabbin Delphine Horvilleur et Laurent Berger (du CIC) d’autre part, l’après-midi s’achevant sur les Variations Goldberg dans une transcription à cordes signée Dimitry Sirkovetsty… et une transcription de l’Hymne des Milles.

Quatuor Fidelio (C) Yseult Photography

Passé ce coup d’envoi du week-end, le Festival de Pâques égrène jusqu’au 12 avril un programme éclectique d’une grande richesse, allant de Bach à Lucie Boulanger, de Chopin ou Liszt à Mahler, de Beethoven ou Schumann à Khatchatourian. Avec quelques stars au podium : les deux frères Capuçon (le violoniste et le violoncelliste), le grand Jordi Savall, Bertrand Chamayou, avec l’ensemble Les Siècles, familiers de la manifestation, et même l’immense Martha Argerich au piano… Evénement majeur de cette édition, l’Orchestre philharmonique de Munich, sous la direction du jeune chef d’orchestre et pianiste israélien Lahav Shani, 37 ans, formé comme l’on sait par son mentor Daniel Barenboïm, est accueilli en résidence à Aix. Jusqu’au bout, l’alchimie fonctionne.

Renaud Capuçon, Martha Argerich et Lahav Shani (C) Caroline Doutre



& musiques de chambre à Deauville

L’écrin aixois n’est pas seul à se placer sous le dais de la Résurrection du Christ. Les planches de Deauville y trouvent leur sacrement depuis trois décennies déjà. Sous l’impulsion de son directeur artistique Yves Petit de Voize, cette trentième édition du Festival de Pâques deauvillais, en partenariat de longue date avec la Fondation Singer-Polignac abritée dans l’opulent hôtel particulier de l’avenue Georges Mandel si connu des mélomanes parisiens, ménage du 18 avril au 2 mai, dans sa traditionnelle Salle Elie de Brignac-Arqana, un programme de chambre particulièrement riche et éclectique – Bach, Pergolèse, Telemann, Mozart, Schubert, Mendelssohn, Brahms, Dvorak, Tchaïkovski, Mahler, Ravel, Fauré, Rachmaninov, Janacek, Berg, Martinu, Chostakovitch, Schnittke – tout le répertoire y passe, ou presque !

A vos marques, donc, dès le samedi 18 avril, pour un concert associant Bach (concerto brandebourgeois n°5), Telemann (concerto pour flûte à bec, traverso et continuo) et… le célébrissime Stabat Mater de Pergolèse, must absolu de la musique sacrée, lequel sera donné ici sur instruments anciens par le Concert de la Loge, dirigé par Julien Chauvin, fondateur de cette phalange de haute tenue à qui l’on doit, en outre, quelques mémorables enregistrements. Le premier après-midi dominical sera quant à lui consacré à Rachmaninov, Alfred Schnittke et Tchaïkovski. La manifestation reprend ensuite le 24 avril, et se poursuit pour deux autres fins de semaine encore, pour se clôturer le 2 mai au soir. A vos agendas.

Festival de Pâques. Aix-en-Provence. Du 28 mars au 12 avril 2026. www.festivalpaques.com

Festival de Pâques. Deauville. Du 18 avril au 2 mai 2026. https://musiqueadeauville.com