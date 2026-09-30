Quand les robots participent à la manif

À Varsovie, début septembre, la réalité a dépassé la fiction. Drapeaux en main et revendications sociales à l’appui, les slogans étaient humains, mais les manifestants beaucoup moins.

Une trentaine d’humanoïdes bipèdes et de robots quadrupèdes ont défilé pour mettre en garde contre leur propre capacité à bouleverser le marché du travail.

Une scène presque cocasse, mais qui résume le vertige technologique dans lequel la Pologne est entrée. L’organisateur, Grzegorz Kulis, directeur d’une entreprise robotique, a souhaité poser une question qui dérange et provoquer un débat de société : si un robot devient plusieurs fois plus efficace et moins coûteux qu’un salarié, combien d’entreprises vont continuer à privilégier l’humain ?

La question n’a rien de théorique. Selon la Banque mondiale, l’intelligence artificielle (IA) pourrait accroître le PIB réel polonais de 1,3 % à 12,1 % d’ici 2035. Derrière cette promesse de croissance se profile toutefois une transformation profonde du travail.

Seules 8 % des entreprises polonaises utilisent l’IA, mais son adoption progresse rapidement.

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Le paradoxe est saisissant. Près de la moitié des entreprises polonaises interrogées par EY Research se disent pourtant insatisfaites des résultats de leurs projets d’IA. Toutefois, 77 % prévoient d’augmenter leurs investissements dans ce domaine. L’IA déçoit peut-être, mais personne ne semble vouloir descendre du train. Car elle n’est plus un simple gadget numérique mais une infrastructure économique. La question n’est donc plus de savoir s’il faut l’adopter, mais comment éviter que les salariés soient la variable d’ajustement de cette révolution.

À Varsovie, les robots ont donc manifesté symboliquement pour réclamer des statuts, une place dans la société. Ironie de l’histoire : face à l’expansion forcenée de l’IA, ce sont peut-être surtout les humains qui devront bientôt se battre pour conserver la leur. Dans les faits, le véritable défi ne sera peut-être donc pas de fabriquer des robots plus intelligents de type Terminator, mais de permettre aux Homo sapiens de travailler avec eux.